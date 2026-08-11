Մեծ Բրիտանիան հաստատում է իր երկրորդ քաշի կորստի դեղահաբը, մինչդեռ ԵՄ մուտքը դանդաղում է

Մեծ Բրիտանիայի Ազգային առողջապահական ծառայությունը դեղամիջոցի համար վճարելու վերաբերյալ որոշումը սպասվում է նոյեմբերին։
Մեծ Բրիտանիայի դեղերի կարգավորող մարմինը երկուշաբթի օրը հաստատել է Eli Lilly-ի քաշի կորստի դեղահաբը, որը ընկերության դեղամիջոցի համար առաջին եվրոպական լիցենզիան է։
Դեղերի և առողջապահական ապրանքների կարգավորման գործակալությունը թույլատրել է Foundayo-ն (օրֆորգլիպրոն) քաշի կառավարման և 2-րդ տիպի շաքարախտի համար և «Եվրոպայում առաջին կարգավորող մարմինն» է, որը հաստատել է դեղամիջոցը։ ԵՄ-ում որոշումը չի սպասվում մինչև հաջորդ տարի։
Foundayo-ն Lilly-ի GLP-1 հայտնի դեղամիջոցների դասի առաջին բանավոր ձևն է, որի ժողովրդականությունը մեծացել է հայտնիների և ազդեցիկ անձանց աջակցության շնորհիվ առաջացած պահանջարկի շնորհիվ։ Դրա ներարկային դեղամիջոց Mounjaro-ն (տիրզեպատիդ) արդեն իսկ առաջատար դիրք է գրավել այս ալիքում։
Այնուամենայնիվ, դանիական մրցակից Novo Nordisk-ի առաջին GLP-1 հաբի՝ Wegovy (սեմագլուտիդի) հայտնվելու հետ մեկտեղ, որը թողարկվել է ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիայում այս տարի և շուտով սպասվում է նաև որոշ ԵՄ երկրներում, ավելի հարմար հաբի պահանջարկը, կանխատեսվում է, կաճի։
Novo Nordisk-ը փորձում է իր հաբի միջոցով հասնել որքան հնարավոր է շատ հիվանդների՝ շուկայի մասնաբաժին գրավելու համար, անցյալ շաբաթ ասել է գործադիր տնօրեն Մայք Դուստդարը։
Դուստդարը նաև ասել է, որ ընկերությունը շուտով կհայտնվի Գերմանիայում՝ իր ընտրած գնով՝ անտեսելով ԱՄՆ վարչակազմի ճնշումը՝ Եվրոպայում գները բարձրացնելու համար։
Վաշինգտոնը ճնշում է գործադրում ԵՄ երկրների վրա՝ ավելի շատ վճարել դեղամիջոցների համար՝ ԱՄՆ-ում դեղերի ցածր գներից դեղագործական եկամուտների կորուստները փոխհատուցելու համար։ Մեծ Բրիտանիան միակ երկիրն է, որը համաձայնել է ավելի շատ վճարել դեղամիջոցների համար՝ ԱՄՆ-ի հետ երկկողմ համաձայնագրի միջոցով։
Foundayo-ի մուտքը Մեծ Բրիտանիա սկզբնապես մրցակցություն կապահովի մասնավոր շուկայում։ Ազգային առողջապահական ծառայությունը հաբի ծախսերը հոգալու վերաբերյալ որոշումը չի սպասվում մինչև նոյեմբերի 18-ը, և այն կկայացնի Առողջապահության և խնամքի գերազանցության ազգային ինստիտուտը։
Բաց մի թողեք
Ինչո՞ւ Լեհաստանի աջակողմյան պառակտումը կարող է չփրկել Դոնալդ Տուսկին
Արևմուտքի ժողովրդագրական մաթեմատիկան այլևս չի գումարվում
Լիտվան զգուշացնում է, որ Ռուսաստանը կարող է կեղծ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքեր օգտագործել Բալթյան երկրների ենթակառուցվածքները թիրախավորելու համար