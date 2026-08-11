Բակայի վերադարձը. Հունգարիայի նոր նախագահը Օրբանից հետո անցումային շրջանում

Անդրաշ Բական պատրաստվում է դառնալ Հունգարիայի հաջորդ նախագահը, օգնելով վարչապետ Պետեր Մագյարին շրջել Վիկտոր Օրբանի ղեկավարած տարիների ավտոկրատիայի էջը
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ – Հունգարիայի խորհրդարանը երեքշաբթի օրը գաղտնի քվեարկություն կանցկացնի իրավաբան Անդրաշ Բակային երկրի հաջորդ նախագահ ընտրելու համար։
«Տիսա» կուսակցության 71% գերմեծամասնության պայմաններում 73-ամյա նախագահի հաղթանակը պարզապես ձևականություն է։ Բական, ինչպես սպասվում է, պաշտոնը կստանձնի օգոստոսի 19-ին՝ օգոստոսի 20-ի ազգային տոնից առաջ՝ լրացնելով պաշտոնանկ արված Թամաշ Սուլյոկի թողած դատարկությունը։
Մինչ կառավարությունը նշանակումը ներկայացնում է որպես վերադարձ օրենքի գերակայությանը, Բական, որի կարիերան սահմանվում է օրենքի տառին կոշտ, հաճախ վիճահարույց հետևողականությամբ, բարդ քաղաքական պարադոքս է ներկայացնում վարչապետ Պետեր Մագյարի համար։
Բակայի նշանակումը լի է պատմական իրոնիայով։ 2011 թվականին նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցությունը նրան հեռացրեց Գերագույն դատարանի նախագահությունից՝ «մեկ նախադասությամբ» սահմանադրական մանևրի միջոցով։
Այդ ժամանակ Բական դատապարտեց որոշումը՝ պնդելով, որ «այն փաստը, որ բարձրաստիճան պաշտոնյան… կարող է պաշտոնանկ արվել վերջին րոպեի փոփոխությամբ… պարզապես սարսափելի է»։
Տասնհինգ տարի անց նա պատրաստվում է օգտվել նույն մարտավարությունից։ Նրա նախորդը՝ Սուլյոկը, հեռացվեց անցյալ ամիս 17-րդ փոփոխության միջոցով, որը օրենսդրական հարված էր, որը դադարեցրեց նրա լիազորությունները մեկ գիշերվա ընթացքում։
Բական սա անվանել է «պետության ազատագրման» անհրաժեշտ գործողություն, սակայն քննադատները նշում են, որ իրավական մեխանիզմը նույնն է, ինչ այն, որը նա մի ժամանակ անվանել էր օրենքի գերակայության խախտում։
Պառակտող ժառանգություն. 1956 և 2006 թվականներ
Հունգարական աջերի համար Բական մնում է խորապես բևեռացնող դեմք՝ երկրի երկու ամենացավոտ պատմական տրավմաների՝ 1956 թվականի հեղափոխության և 2006 թվականի ոստիկանական բռնության սկանդալի վերաբերյալ իր դատական գործունեության պատճառով։
Բական Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մեծամասնության անդամ էր, որը չեղյալ հայտարարեց թոշակի անցած զինվորական Յանոշ Կորբելիի դատավճիռը 1956 թվականին մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունների համար: Որոշման մեջ նշվում էր, որ սպանությունները չեն համարվում ժամկետանց հանցագործություններ՝ համաձայն այդ ժամանակաշրջանի միջազգային իրավունքի, որոշում, որը քննադատները քննադատեցին՝ 1956 թվականի հանցագործներին պատասխանատվության ենթարկելու բարոյական անհրաժեշտության փոխարեն կոշտ իրավական ձևականության նախապատվությունը տալու համար։
Նույնքան վիճահարույց է նրա դերը 2006 թվականի անկարգությունների հարցում: Մինչ մադյարը իր վաղ քաղաքական ինքնությունը կերտել է որպես Գյուրչանիի կառավարության ոստիկանական ահաբեկչության զոհերին պաշտպանող ակտիվիստ, Բական, որպես Գերագույն դատարանի ղեկավար, դեմ էր «անվավերության մասին օրենքին», որը նախատեսված էր զոհերի վերականգնման համար։
«Գաղտնի» ընտրություն
Չնայած «Տիսա» կուսակցության նախընտրական խոստումներին՝ վերջ դնել «կուլիսային գործարքներին» և նախագահի պաշտոնում սոցիալական խորհրդակցություններ ներդնել, Բակայի ընտրությունը ամենևին էլ թափանցիկ չէր: Հուդիտ Պոլգարի առաջադրման ձախողումից հետո թեկնածուի որոնումները տեղի ունեցան փակ դռների ետևում։
Կիրակի օրը Տիսզա խմբակցությունը գաղտնի քվեարկությամբ ընտրեց Բակային՝ տեղ չթողնելով Մադյարի կողմից մի ժամանակ խոստացված «հանրային քննարկման» համար։
Քննադատները նշել են, որ Բական մարմնավորում է այն բազմաթիվ հատկանիշները, որոնք Տիսզա ընտրողները նախկինում ծաղրում էին Ֆիդեսի նշանակված անձանց մոտ։ Նա Սուլյոկից տարիքով մեծ է, կարիերայի իրավաբան է և նշանակվում է միակողմանի խորհրդարանական մեծամասնությամբ։
Ընդդիմադիր Ֆիդեսը սա ներկայացրել է որպես «Տիսզա ավտոկրատիայի» ապացույց։
Դաշինքի ներսում տարաձայնություններ
Բական արդեն իսկ ազդարարել է, որ չի ծառայելու միայն որպես Տիսզա բարեփոխումների կնիք։ Չնայած նա աջակցում է Օրբանի դարաշրջանի քանդմանը, նա հրապարակավ բախվել է Մադյարի կառավարության հետ պատգամավորների 12-ամյա ժամկետի սահմանափակման շուրջ՝ այն անվանելով «անընդունելի» իր նշանակումից առաջ վերջերս տված հարցազրույցում։
Նա նաև պնդել է, որ վարչական գործիքները չպետք է փոխարինեն ընտրողների ժողովրդավարական կամքին։
Սա ենթադրում է, որ չնայած Բական պատրաստ է նպաստել «ռեժիմի փոփոխությանը», նա մնում է ֆորմալիստ, որը չի խախտի օրենքի տառը՝ քաղաքական նպատակահարմարությունը բավարարելու համար: «Քաղաքական կապիտալ» վերլուծական կենտրոնը ենթադրում է, որ նրա նախագահությունը կսահմանվի իր «անցումային» բնույթով։
Նրա լիազորությունների ժամկետը լրանալու է Հունգարիայի նոր սահմանադրության ընդունմանը զուգընթաց, կամ առավելագույնը հինգ տարի հետո։
Բաց մի թողեք
Գերմանիայի ժամանակակից հրաշքը. Եկեղեցիները կորցնում են հավատացյալներին, բայց գումար են վաստակում
Հունաստանի հնացած էլեկտրացանցը մեղադրվում է աղետալի անտառային հրդեհների համար
Ծանոթացեք երիտասարդ եվրոպացիների հետ, որոնք գրանցվում են ծառայության