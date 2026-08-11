Գերմանիայի ժամանակակից հրաշքը. Եկեղեցիները կորցնում են հավատացյալներին, բայց գումար են վաստակում

Աշխատավարձերի բարձրացումը գերազանցել է եկեղեցուց հարյուր հազարավոր մարդկանց հեռանալու արժեքը։
Գերմանացի մեկնաբանները դա անվանում են ժամանակակից «հրաշք»։
Ամեն տարի հարյուր հազարավոր հավատացյալներ հեռանում են իրենց եկեղեցիներից։ Սակայն գումարը շարունակում է գալ։
Մոտ 660,000 մարդ պաշտոնապես լքել է երկրի կաթոլիկ և բողոքական եկեղեցիները 2025 թվականին, ազատելով նրանց գրանցված անդամներին ավտոմատ կերպով գանձվող տուրքից՝ որպես եկամտային հարկի տոկոս։
Չնայած արտագաղթին, երկու հաստատությունները 2025 թվականի ֆինանսական տարվա համար եկեղեցական հարկի միջոցով հավաքագրել են ավելի քան 12.5 միլիարդ եվրո, ինչը 2024 թվականի մոտ 12.4 միլիարդ եվրոյի համեմատ ավելի է։
Թվացյալ հրաշքն ունի անկասկած երկրային բացատրություն. աշխատավարձերի աճը և Գերմանիայի պրոգրեսիվ հարկային համակարգը նշանակում են, որ անդամների նվազող խումբն ավելի շատ է վճարում։
«Առաջին հայացքից զարգացումը կարող է հակասական թվալ», – ասել է Գերմանիայի Ավետարանչական եկեղեցու՝ Գերմանիայի տարածաշրջանային բողոքական եկեղեցիները ներկայացնող հովանոցային կազմակերպության խոսնակը։ «Պատճառն այն է, որ եկեղեցական հարկը հաշվարկվում է անհատական եկամտային հարկի հիման վրա»։
Գերմանիայի կաթոլիկ և բողոքական եկեղեցիների, ինչպես նաև որոշ հրեական համայնքների անդամները վճարում են լրացուցիչ կրոնական հարկ, որը հավասար է իրենց եկամտային հարկային պարտավորության 8 կամ 9 տոկոսին, նույնիսկ եթե նրանք չեն մասնակցում պատարագների։
2021 թվականին, որը վերջին տարին է, որի համար հասանելի են համապարփակ տվյալներ, Գերմանիայում եկեղեցական հարկ է վճարել ավելի քան 29 միլիոն մարդ, ինչը կազմում է Եվրոպայի ամենամեծ տնտեսության բոլոր եկամտային հարկ վճարողների գրեթե կեսը։
Գերմանիայի ֆինանսների նախարարության 2025 թվականի աշխատավարձի հարկերի աղյուսակները ցույց են տալիս, որ երեխաներ չունեցող միայնակ աշխատողը, որը տարեկան վաստակում է 50,000 եվրո համախառն, տարեկան վճարում է մոտ 600 եվրո եկեղեցական հարկ՝ եկամտային հարկից բացի, կախված դաշնային նահանգից: Տարեկան 70,000 եվրո վաստակող անձը վճարում է ավելի քան 1000 եվրո։
Մարդիկ գրանցվում են որպես իրենց կրոնական համայնքի անդամ ծննդյան պահից կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում: Եկեղեցու հարկը չվճարելու համար նրանք պետք է պաշտոնապես հեռանան «Kirchenaustritt» կամ «եկեղեցական ելք» անունով հայտնի գործընթացի միջոցով։
Գործընթացը տարբեր է Գերմանիայի դաշնային նահանգներում, բայց սովորաբար պահանջում է անձամբ ներկայանալ գրանցամատյան կամ տեղական դատարան՝ հայտարարագիր ներկայացնելու համար: Շատ նահանգներ նաև գանձում են վարչական վճար։
Չնայած գրանցումից դուրս եկածները դեռ կարող են այցելել արարողություններին որպես այցելու և օգտվել որոշ եկեղեցական արարողություններից, նրանց թույլատրված չէ եկեղեցական հարսանիք ունենալ, լինել կնքահայր կամ երաշխավորված եկեղեցական թաղում ունենալ։
2025 թվականին մոտ 310,000 մարդ լքեց կաթոլիկ եկեղեցին, մինչդեռ մոտ 350,000-ը՝ Գերմանիայի տարածաշրջանային բողոքական եկեղեցիներից մեկը։
Եկեղեցուց դուրս գալը
Մարդիկ իրենց կրոնական համայնքներից պաշտոնապես դուրս գալու պատճառները տատանվում են եկեղեցու հետ կապվածության պակաս զգալուց մինչև պարզապես գումար խնայելու ցանկությունը։
«Մարդիկ լքում են եկեղեցին, քանի որ զգում են, որ այն այլևս դեր չի խաղում իրենց կյանքում», – ասաց Գերմանիայի եպիսկոպոսների համաժողովի հաղորդակցության տնօրեն Մաթիաս Կոպպը։
«Դրան գումարվում են վերջին տարիների սկանդալները, որոնք կասկածի տակ են դրել եկեղեցու հեղինակությունը», – ավելացրեց նա։ «Կան նաև մարդիկ, չնայած սա ամենևին էլ հիմնական պատճառը չէ, ովքեր լքում են եկեղեցին եկեղեցական հարկի պատճառով»։
«Սրանք օտարացման գործընթացներ են, որոնց մենք պետք է արձագանքենք», – ասաց Կոպպը։
Բեռլինից 33-ամյա հաշվապահ Յանա Կեյլի համար որոշումը և՛ ֆինանսական, և՛ բարոյական էր։ «Ես այլևս չէի ուզում աջակցել եկեղեցական հարկի համակարգին [մանկական սեռական] բռնության սկանդալների լույսի ներքո», – ասաց նա։
Լուկաս Հայնիխը՝ 23-ամյա աշխատող ուսանողը, ասել է, որ պաշտոնապես հեռացել է աշակերտությունն ավարտելուց հետո, քանի որ «չէր ուզում հարկ վճարել կամ աջակցել եկեղեցուն»։
Այն, որ եկեղեցու հարկերից եկամուտները շարունակում են աճել՝ չնայած արտագաղթին, պայմանավորված է այն հարկատուների տեսակով, որոնք որոշում են մնալ եկեղեցու անդամներ։
Գերմանիայում դեռևս եկեղեցու հարկ վճարողները «հավանաբար ավելի բարձր եկամուտ ունեցողներն են», – ասել է Մյունստերի համալսարանի էմպիրիկ տնտեսագիտության պրոֆեսոր Զարեհ Ասատրյանը։ «Նրանք, ովքեր կմնան, բնականաբար, ավելի շատ եկամուտ կստանան գնաճի և իրական աշխատավարձի աճի շնորհիվ, և նրանք պարզապես ավելի շատ եկամուտ կստեղծեն»։
Հրաշք՝ ավարտի ամսաթվով
Սակայն եկեղեցու հարկերից եկամուտների շարունակական աճը քողարկում է զգալի երկարաժամկետ մարտահրավերներ և հարցեր է առաջացնում այն մասին, թե որքան ժամանակ կարող է տևել այս միտումը։
Չնայած այդ եկամուտները աճում են, դրանք «համեմատաբար դանդաղ» են և «շատ չեն աճել», – ասել է Ասատրյանը։
Եկեղեցական հարկից եկամուտների աճը զգալիորեն ցածր է եկամտային հարկից եկամուտների աճից։ Կոպպը նշել է, որ 2025 թվականին աշխատավարձից և եկամտային հարկերից ստացված պետական եկամուտները աճել են 6.65 տոկոսով, մինչդեռ եկեղեցու հարկերից ստացված եկամուտները աճել են 1.93 տոկոսով։
«Երկարաժամկետ կանխատեսումները ցույց են տալիս, որ եկեղեցու հարկային եկամուտները զգալիորեն կնվազեն առաջիկա տասնամյակների ընթացքում, քանի որ եկեղեցու անդամակցությունը շարունակում է նվազել», – ասել է Գերմանիայի Ավետարանչական եկեղեցու խոսնակը։
Բողոքական եկեղեցիներն արդեն պատրաստվում են իրենց եկամուտների նվազմանը «երկարաժամկետ պլանավորման գործընթացների միջոցով», – ասաց խոսնակը: «Առանց այս համակարգի եկեղեցու կրոնական, սոցիալական և բարեգործական աշխատանքը հնարավոր չէր լինի ներկայիս մասշտաբով»:
Բաց մի թողեք
Բակայի վերադարձը. Հունգարիայի նոր նախագահը Օրբանից հետո անցումային շրջանում
Հունաստանի հնացած էլեկտրացանցը մեղադրվում է աղետալի անտառային հրդեհների համար
Ծանոթացեք երիտասարդ եվրոպացիների հետ, որոնք գրանցվում են ծառայության