Եվրոպան սպառում է Patriot հրթիռները, քանի որ Ուկրաինան պատրաստվում է Ռուսաստանի ձմեռային հարձակումներին

Նոր արտադրությունը շատ ուշ կլինի, ԱՄՆ-ի մատակարարումները սահմանափակ են, և առաջատար դոնորները պնդում են, որ իրենք քիչ խափանող հրթիռներ ունեն։
ԲԵՌԼԻՆ — Եվրոպան շտապում է ավելի շատ Patriot խափանող հրթիռներ ձեռք բերել՝ նվիրաբերելու ավելի ու ավելի հուսահատված Ուկրաինային, որը շտապում է ամրապնդել իր բալիստիկ հրթիռային պաշտպանությունը Ռուսաստանի սպասվող ձմեռային հարձակումից առաջ։
Կիևը փնտրում է հարյուրավոր խափանող հրթիռներ, բայց նոր արտադրությունը շատ ուշ կլինի, Իրանի հետ պատերազմը սահմանափակել է ԱՄՆ-ի մատակարարումները, և Ուկրաինայի առաջատար եվրոպական աջակիցներից մի քանիսը պնդում են, որ իրենց մոտ քիչ հրթիռներ են մնացել, որոնք կարող են անվտանգ կերպով նվիրաբերել։
«Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Ռուսաստանը շաբաթական ավելի շատ հրթիռներ է արձակում մեզ վրա, քան մենք ստանում ենք գործընկերներից ամիսների ընթացքում», – անցյալ շաբաթ ասել է Ուկրաինայի նախկին պաշտպանության նախարար Միխայիլ Ֆեդորովը։ Հուլիսին Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը խափանել է 195 ռուսական բալիստիկ հրթիռներից միայն 29-ը, իսկ ևս 40-ը չեն կարողացել հասնել իրենց թիրախներին, հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը։
Գերմանիան, որը Ուկրաինայի ռազմական օգնության խոշորագույն դոնորներից մեկն է, արդեն Patriot համակարգեր և հրթիռներ է փոխանցել Ուկրաինային։ Սակայն Բեռլինը այժմ պետք է հավասարակշռի Կիևի ավելի ու ավելի հրատապ կարիքները Գերմանիային պաշտպանելու և ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ իր պարտավորությունները կատարելու համար անհրաժեշտ նվազագույն պաշարների հետ։ Եվրոպական այլ երկրներ նույնպես մտածում են՝ պահպանել իրենց հակահրթիռային համակարգերը, թե՞ տրամադրել դրանք Ուկրաինային։
«Մենք իսկապես հասնում ենք մեր սահմաններին», – անցյալ ամիս Անկարայում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից անմիջապես հետո Բեռլինում կայացած քննարկման ժամանակ ասել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյա բրիգադային գեներալ Յուրգեն Շրյոդլը։ «Մենք նաև պետք է ապահովենք մեր սեփական պաշտպանությունը»։
Բեռլինը և Հյուսիսային Եվրոպայի այլ մայրաքաղաքներ կոչ են արել մայրցամաքի այլ երկրների գործընկերներին ուսումնասիրել, թե ինչ լրացուցիչ ռազմական սարքավորումներ և ֆինանսական աջակցություն կարող են տրամադրել։
«Կարծում եմ՝ դա երկարաժամկետ հեռանկարում կայուն չէ Եվրոպայի համար», – ասել է Նորվեգիայի պաշտպանության նախարար Տորե Օ. Սանդվիկը։ «Բոլոր եվրոպական երկրները պետք է ակտիվանան»։
Դա ճնշում է գործադրում Patriot հակահրթիռային համակարգերի պաշարներ ունեցող երկրների վրա, ինչպիսիք են Լեհաստանը, Իսպանիան և Հունաստանը։ Պակասությունը հիմնականում վերաբերում է Patriot PAC-3 և PAC-2 հրթիռներին, որոնք Ուկրաինայի քիչ արդյունավետ պաշտպանության միջոցներից են արագ շարժվող ռուսական բալիստիկ զենքի դեմ։
Ուկրաինան կարող է օգտագործել այլ, հաճախ ավելի էժան, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր՝ անօդաչու թռչող սարքերի և թևավոր հրթիռների դեմ: Երկիրը մրցում է իր տեղական արտադրության Freyja խափանող սարքը մշակելու համար, բայց հակաբալիստիկ համակարգը դեռևս պահանջում է ներդրումներ, ինժեներական աշխատանքներ և փորձարկումներ, նախքան այդ դերը կատարելը։
Մինչև Freyja-ն պատրաստ լինի, Ուկրաինային անհրաժեշտ է անհապաղ պատասխան Ռուսաստանի բալիստիկ հրթիռներին: «Առաջնահերթ ուղղություններից մեկը Patriot-ն է՝ PAC-3 կամ PAC-2», – ասել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայիլ Պոդոլյակը: «Առաջին [լուծումը] PAC-3 և PAC-2 խափանող սարքեր գնելն է կամ պաշարներից ստանալը»։
Կանգնած Վաշինգտոնում
Patriot-ից կախվածությունը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին կարևոր է դարձնում Կիևի համար. PAC-3 խափանող սարքերի մեծ մասը արտադրվում է Ամերիկայում, ինչը նշանակում է, որ դրանց վաճառքը և ցանկացած արտադրության գործարք ենթակա են Սպիտակ տան որոշումներին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և Թրամփի միջև անցյալ ամիս կայացած հանդիպման ժամանակ «գլխավոր թեման Patriot խափանող սարքերն էին», – ասել է բանակցություններին ծանոթ բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Թրամփը հույսեր արթնացրեց Անկարայի գագաթնաժողովում, երբ ասաց, որ Ուկրաինային թույլատրվելու է արտադրել ԱՄՆ-ի կողմից նախագծված Patriot հակահրթիռային համակարգեր լիցենզիայի ներքո՝ քայլ, որը, ի վերջո, կարող է նվազեցնել Կիևի կախվածությունը ամերիկյան մատակարարումներից։
ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ դեսպան Մեթյու Ուիթաքերը հստակեցրեց, որ արտադրությունը չի լուծի անհապաղ պակասի խնդիրը։
«Երկարաժամկետ արտադրության համաձայնագիր չի կնքվի մինչև այս ձմեռ», – ասաց նա Fox Business-ին, և առաջին հրթիռների արտադրությունը դեռ ավելի երկար կտևի։
Սակայն Թրամփը հիմա հետ է կանգնել դրանից՝ անցյալ շաբաթ ասելով. «Մենք դրան չենք համաձայնել։ Մենք դրա մասին խոսում ենք։ Բայց դժվար է հրաժարվել այդպիսի տեխնոլոգիայից»։
Ռոյթերսի հաղորդագրությունից հետո, որ ԱՄՆ-ն գրեթե սպառել է իր հրթիռային պաշարները Իրանի դեմ պատերազմի պատճառով, Թրամփը այժմ կենտրոնանում է ԱՄՆ-ի պաշարների վերականգնման վրա։ Հինգշաբթի օրը Զելենսկու՝ Patriot հրթիռների ավելացման կոչերի մասին հարցին նա պատասխանեց. «Մենք նույնպես հրթիռներ ենք ուզում»։
Ուկրաինան նաև պայմանագիր է կնքել Գերմանիայում արտադրվող PAC-2 որսորդական հրթիռներ ձեռք բերելու համար, սակայն դրանք, հավանաբար, չեն ժամանի մինչև հաջորդ տարի։
Որսորդական հրթիռների պակասի պատճառով Կիևն այժմ դիտարկում է ավելի ագրեսիվ արշավ՝ ռուսական արձակող սարքերը հարվածելու համար։
«Ռուսները պետք է հասկանան, որ արձակումից մի քանի րոպե անց հրթիռը արձակող ամբողջ թիմը պետք է մահանա մեր բալիստիկ հրթիռից», – ասաց Ֆեդորովը։
Եվրոպայի անհավասարակշիռ ջանքերը
Դա անմիջական բեռ է դնում Եվրոպայի վրա, որտեղ դաշնակիցները կրկին որոնում են իրենց սեփական զինանոցները՝ և միմյանց՝ որոնողական համակարգեր, որոնք կարող են հասնել Ուկրաինա մինչև ձմեռ։
Գերմանիան մատակարարեց երեք Patriot համակարգ իր սեփական ռազմական պաշարներից և հետագայում կազմակերպեց ևս երկուսը՝ համաձայնագրի միջոցով, որի համաձայն ԱՄՆ-ն կհամալրեր Բունդեսվերը։ Նիդեռլանդները հավաքեց մեկ այլ ամբողջական համակարգի բաղադրիչները, ներառյալ հինգ արձակող սարքեր, ռադար և հրթիռներ։
Սակայն պաշարների նոսրացման պատճառով կառավարությունները բախվում են իրենց սեփական սահմանափակումների հետ։
Վարշավան հուլիսին հաստատեց, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի և ԱՄՆ բարձրաստիճան հրամանատարների խնդրանքներից հետո թողարկել է մի քանի PAC-3 որսորդական համակարգեր։ Լեհական Defence24 լրատվամիջոցը հայտնել է, որ փոխանցվել է ընդամենը հինգ հրթիռ։
Նույնիսկ դա առաջացրեց քաղաքական արձագանք։ Ընդդիմադիր օրենսդիրները մեղադրեցին կառավարությանը երկրի պաշտպանությունը թուլացնելու մեջ այն ժամանակ, երբ ռուսական հրթիռներն ու անօդաչու թռչող սարքերը բազմիցս անցել են նրա սահմանով։
Եվրոպացի դիվանագետի խոսքով, որը գաղտնի է մնացել դիվանագիտական շփումների վերաբերյալ հարցեր քննարկելու համար, Ռուսաստանին ավելի մոտ գտնվող երկրները այժմ ավելի քիչ հավանականություն ունեն հրաժարվելու առկա Patriot համակարգերից, քանի որ նրանց զինված ուժերն արդեն իսկ իրենց օդային պաշտպանությունը համարել են ազգային պահանջարկի համար անբավարար։
Սա ուշադրությունը տեղափոխում է դեպի Հարավային Եվրոպայի երկրներ, որոնք Ուկրաինային ավելի քիչ են նպաստել, քան Գերմանիան և Հյուսիսային Եվրոպայի շատ դոնորներ։
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը 2024 թվականին հաստատեց, որ Մադրիդը հրթիռներ է ուղարկում Ուկրաինա, բայց կառավարությունը չի բացահայտել դրանց տեսակը կամ քանակը։
Իսպանիայի պաշտպանության նախարարությունը չի պատասխանել հարցին, թե արդյոք վերջերս իրեն դիմել են ավելի շատ որսորդական համակարգերի համար, թե՞ քննարկում է մեկ այլ մատակարարում։ Փոխարենը, այն մատնանշեց Իսպանիայի ավելի լայն ռազմական աջակցությունը Ուկրաինային և ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ իր պարտավորություններին։
Հունաստանը, որը ավանդաբար ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային համարում է իր ամենամեծ անվտանգության սպառնալիք, չի հայտարարել Ուկրաինային Patriot համակարգերի մատակարարման մասին։ Հունական լրատվամիջոցները հուլիսին հաղորդել էին, որ Ուկրաինան Աթենքից խնդրել է մինչև 200 հին PAC-2 որսորդական հրթիռ։
Հունաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Եվրոպայի զինանոցների բացահայտում
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ եվրոպացի դաշնակիցները ստիպված են եղել Patriot հրթիռների մատակարարումները կազմակերպել իրենց սահմանափակ պաշարներից։
Փետրվարին կայացած հանդիպման ժամանակ Ուկրաինայի Ֆեդորովն ասել է, որ ինքը և Ռուտտեն մշակել են եվրոպացի դաշնակիցների կողմից պահվող որսորդական հրթիռների ցանկը՝ կառավարություններին խնդրելով այն ամենը, ինչ նրանք կարող են խնայել։
«Հարգելի Լեհաստանի պաշտպանության նախարար, կարո՞ղ եք մեզ հինգը տալ», – հիշեց Ֆեդորովը այս շաբաթվա հարցազրույցում։
Բեռլինը առաջարկեց լրացնել ջանքերը։ «Եթե բոլոր երկրներից 20-ը ստանաք, ես ձեզ ևս հինգը կտամ», – մեջբերել է Ֆեդորովը Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսի խոսքերը։ «Սա այն վարժությունն է, որը մենք պետք է կատարեինք՝ 20-ից ավելի հրթիռ ստանալու համար։ Եվ դա դժվար առաքելություն է»։
Կիևը շարունակում է նմանատիպ բանակցությունները իր դաշնակիցների հետ։
«Իհարկե, ուկրաինացի դիվանագետները համագործակցել են Իսպանիայի, Հունաստանի և աշխարհի բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր ունեն [PAC-ներ]», – ասել է բանակցություններին ծանոթ բարձրաստիճան պաշտոնյան։ «Ամեն ինչ կախված է ԱՄՆ-ից, և օգնելու քաղաքական կամքի բացակայությունը ազդում է մյուս բոլորի վրա»։
«Ամերիկյան վարչակազմը կարող էր օգնել, բայց նրանք դա չեն անում։ Եվ արդյունքում դժվար է եղել մյուս բոլորի հետ», – հավելել են նրանք։
Կիևի համար դաշնակիցների պաշարների շուրջ վեճերը ծավալվում են ժամանակի ընթացքում։ Մերձավոր Արևելքում PAC-3 խափանող հրթիռների պահանջարկի աճին զուգընթաց, Պենտագոնը լրացնում է իր սեփական պաշարները, և շատ եվրոպական երկրներ անհանգստանում են Ռուսաստանի ապագա հարձակումը կանխելու իրենց սեփական կարողությունների համար, արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան ասել է, որ Ուկրաինան դժվարանում է գնել, փոխանակել կամ ապահովել ցանկացած հասանելի արկ։
«Մենք բառացիորեն պայքարում ենք յուրաքանչյուր հրթիռի համար», – ասել է Սիբիհան։
Բաց մի թողեք
Palantir-ի հետ կնքված գործարքները փորձության են ենթարկում Էնդի Բըրնհեմի «գնել բրիտանական» խոստումը
Լեհաստանի կառավարությունը մերժում է «Իրավունք և արդարություն» կուսակցության (PiS) ծրագիրը՝ գործազուրկ ուկրաինացի տղամարդկանց արտաքսելու վերաբերյալ
Նոր մրցակիցը ստիպում է Իտալիայի Մելոնիին վերադառնալ իր ծայրահեղ աջ արմատներին