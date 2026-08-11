Palantir-ի հետ կնքված գործարքները փորձության են ենթարկում Էնդի Բըրնհեմի «գնել բրիտանական» խոստումը

Մեծ Բրիտանիայի արհեստական բանականության ստարտափները հայտարարում են, որ ցանկանում են «հավասար խաղադաշտ»՝ իրենց խոշոր արտասահմանյան մրցակիցներին մարտահրավեր նետելու համար։
ԼՈՆԴՈՆ — Վարչապետ Էնդի Բըրնհեմի կառավարությունը խոստացել է «գնել բրիտանական» արհեստական բանականություն՝ Մեծ Բրիտանիայի թվային ինքնիշխանությունը խթանելու նպատակով, սակայն առաջիկա որոշումների մի շարք կփորձարկեն այդ խոստումը։
Վիճահարույց ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկա Palantir-ը դրանցից շատերի կենտրոնում է։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը մինչև այս տարվա վերջ պետք է որոշի՝ երկարաձգե՞լ Palantir-ի 330 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ արժողությամբ պայմանագիրը՝ Ազգային առողջապահական ծառայությանը դաշնային տվյալների հարթակ մատակարարելու համար։
Կառավարությունը նաև կբաժանի առաջին պայմանագրերը Միասնական հիվանդի գրանցամատյանի (SPR) շրջանակներում, որը նոր թվային գրանցամատյան է, որը կմիավորի հիվանդների տարբեր առողջապահական տվյալները։ Անհասկանալի է, թե արդյոք Palantir-ը մասնակցում է SPR-ի մրցույթին, սակայն Մեծ Բրիտանիայի որոշ օրենսդիրներ արդեն կոչ են արել կառավարությանը բացառել այն որպես պոտենցիալ մատակարար՝ FDP-ից հետո։
Միևնույն ժամանակ, Ներքին գործերի նախարարությունը մշակում է նաև ոստիկանության տվյալների բազաների ինտեգրման հավակնոտ ծրագիր՝ տարեկան 250 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ արժողությամբ, որի համար Palantir-ը պայքարում է։
Այս որոշումները կայացվել են պատգամավորների, ակտիվիստների և բրիտանական տեխնոլոգիական ոլորտի մի մասի կողմից կառավարության վրա գործադրվող ուժեղ քաղաքական ճնշումից հետո՝ նվազեցնելու իր կախվածությունը ԱՄՆ արտասահմանյան տեխնոլոգիական հսկաներից և փոխարենը աջակցելու բրիտանական այլընտրանքներին։
Այդ ճնշումը հատկապես կենտրոնացած է Palantir-ի շուրջ՝ Թրամփի վարչակազմի հետ նրա լայնածավալ աշխատանքի և համահիմնադիրների սադրիչ մեկնաբանությունների պատճառով։
Միայն Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական գործիչները չեն մտահոգված ընկերության հանրային պայմանագրերով, քանի որ Եվրոպայի կառավարությունները փնտրում են այլընտրանքներ 300 միլիարդ դոլար արժողությամբ ամերիկյան ընկերության համար։
Թեև Բըրնհեմը վարչապետ դառնալուց ի վեր դեռևս որևէ կարծիք չի հայտնել Պալանտիրի վերաբերյալ, նա խոստացել է «օգտագործել կառավարության ուժը՝ բրիտանական բիզնեսին աջակցելու համար», հիմնվելով իր նախորդ Քեյր Սթարմերի օրոք ներդրված գնումների բարեփոխումների վրա։
Սակայն սկեպտիկները զգուշացնում են, որ Մեծ Բրիտանիան ռիսկի է դիմում սրել տրանսատլանտյան լարվածությունը և կտրվել լավագույն տեխնոլոգիաներից, և նույնիսկ կողմնակիցները նշում են, որ խոստումները քիչ բան կնշանակեն, եթե դրանք չհանգեցնեն ներքին բիզնեսի համար իրական գործարքների։
Գնումներ կատարեք տեղական խանութներում
Մեծ Բրիտանիան 2025 թվականին ձեռք է բերել 1.2 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգի արհեստական բանականության ծառայություններ, ըստ Tussell-ի՝ Մեծ Բրիտանիայի կառավարության ծախսերին հետևող հետախուզական հարթակի, և այդ թիվը, կանխատեսումների համաձայն, զգալիորեն կաճի առաջիկա տարիներին։
2018 թվականից ի վեր, արհեստական բանականության վրա պետության ծախսերի կեսից ավելին ուղղվել է ԱՄՆ ընկերություններին, այդ թվում՝ Palantir-ին, Microsoft-ին և IBM-ին։
Հունիսին այն ժամանակվա կանցլեր Ռեյչել Ռիվզը խոստացավ փոխել դա՝ հանձնարարելով գերատեսչություններին օգտագործել «ազգային անվտանգության բացառություններ»՝ չորս ոլորտներում, այդ թվում՝ արհեստական ինտելեկտի պայմանագրերի համար գնումների կանոնները շրջանցելու համար՝ «մեր դիմադրողականությունը ամրապնդելու և ապահովելու համար, որ Մեծ Բրիտանիան խոցելի չմնա մատակարարման շղթայի ցնցումների նկատմամբ»։
Ուղեցույցի փաստաթղթերի համաձայն՝ պաշտոնյաները պետք է դիտարկեն բացառությունները, երբ արհեստական ինտելեկտն օգտագործվում է «էական ազգային ծառայություններում» կամ զգայուն տեղեկատվություն մշակելու համար։
Պոլ Դրեյսոնը, Լեյբորիստական կուսակցության գործընկեր և նախկին նախարար, որը ղեկավարում է արհեստական ինտելեկտի ստարտափ, ասել է, որ ուղեցույցը «իսկապես ողջունելի» է և վաղուց սպասված՝ նշելով, որ այլ երկրներ տարիներ շարունակ գնումներն օգտագործում են «ազգային շահերից» ելնելով։
Այն թույլ է տալիս պաշտոնյաներին շեղվել խիստ «գումարի և որակի» թեստերից՝ հաշվի առնելով այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են «ներքին կարողությունների դերը», չնայած Դրեյսոնն ասել է, որ իրական աշխարհի ազդեցությունը կպահանջի «քաղաքական գործիչներից փաստարկներ բերել, թե ինչու է դա ճիշտ քայլ հարկատուների համար»։
«Մինչև այն չվերածվի եկամտի, դա տարբերություն չի ստեղծում» ստարտափների համար, ասել է նա։
Ռիվզի իրավահաջորդ Ջոն Հիլին պնդում է, որ վերջին նախաձեռնությունը չի ձախողվի, ինչպես կառավարության նախորդ գնումների խոստումները։
«Դուք սա կընկալեք որպես վճռական նախաձեռնություն, որը նախկինում չեք տեսել բրիտանական կառավարությունից», – ասաց Հիլին այս ամիս՝ խոստանալով ապահովել, որ գերատեսչությունները «գնում են բրիտանական ապրանքներ ոչ թե հնարավորության դեպքում, այլ միտումնավոր»։
Սպասելով թևերի վրա
Պատգամավորները ուժեղացրել են ճնշումը կառավարության վրա՝ նվազեցնելու Palantir-ից կախվածությունը։
«Մեծ Բրիտանիայի պետական հատվածի կողմից կախված տեխնոլոգիական մատակարարների փոքր թվից Palantir-ը մեզ ամենաշատն է մտահոգում», – հունիսին գրել է Գիտության, նորարարության և տեխնոլոգիաների կոմիտեն՝ բազմաթիվ կարևոր պայմանագրերում դրա դերը անվանելով «անընդունելի թուլության կետ»։
Այն կոչ է արել կառավարությանը դադարեցնել Palantir-ի FDP պայմանագիրը և հնարավորության դեպքում օգտագործել միայն «Մեծ Բրիտանիայում սեփականություն հանդիսացող և Մեծ Բրիտանիայում գտնվող մատակարարներին»՝ առաջիկա SPR-ը իրականացնելու համար։
Առողջապահության և սոցիալական խնամքի կոմիտեն հուլիսին նույնպես աջակցեց Palantir-ի FDP պայմանագրի դադարեցմանը՝ հղում անելով «վստահության պակասին» և «վիճարկելով» դրա առավելությունների ապացույցները՝ միաժամանակ պնդելով, որ ներքին այլընտրանքները կարող են ապահովել համեմատելի ծառայություններ։
UKAI-ը, որը առևտրային մարմին է, նշել է, որ բրիտանական արհեստական ինտելեկտի բիզնեսները կարող են «ապահովել ավելի արագ ախտորոշում NHS-ում, ավելի քիչ վարչական բեռ առաջնագծի աշխատակիցների վրա և ավելի արագ արձագանքող տեղական ծառայություններ»։
Սակայն անցյալ ամիս Բերնհեմի կառավարությանը ուղղված նամակում ասվում էր. «Պետական հատվածի գնումները մնում են դանդաղ և նախապատվությունը տալիս են ավելի խոշոր, արտասահմանյան գործող ընկերություններին, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նորարարական բրիտանական ընկերությունները այժմ կարող են ապահովել ավելի անվտանգ, ավելի լավ և էժան»։
Մեծ Բրիտանիայի Great Wave AI ստարտափի հիմնադիր Ջեք Պերշկեն պնդել է, որ բրիտանական ընկերությունները կարող են ապահովել Palantir-ի նման շատ գործառույթներ, բայց պետական ծառայողները չունեն «վստահություն»՝ խոշոր պայմանագրերով ներգրավելու ավելի քիչ հաստատված ընկերություններին։
Ի տարբերություն դրա, ԱՄՆ կառավարությունը ակտիվորեն խթանել է Palantir-ը, նախքան այն վերածվել է տեխնոլոգիական հսկայի։ «Palantir-ը ոչ մի տեղից չի եկել», – ասել է Պերշկեն։
Հիմնադիրները հույս ունեն, որ «բրիտանական գնելու» խոստումը կփոխի դա։
Արհեստական բանականության հարթակ մատակարարող Valarian-ի հիմնադիր Մաքս Բուչանը նշել է, որ կառավարության շեշտադրումը «բրիտանական կարողություններին գնումների միջոցով աջակցելու» վրա «խրախուսիչ է»։
«Ավելի անկանխատեսելի աշխարհում ինքնիշխան արհեստական բանականության կարողությունների ձևավորումը չհաջողելը ռիսկ է, որը մենք պարզապես չենք կարող թույլ տալ», – ասել է նա՝ մի բաց, որը նրա լոնդոնյան Valarian ստարտափը «գոյություն ունի լուծելու համար»։
Չափազանց մեծ է, որպեսզի այն իր մոտ լինի
Բրիտանական արհեստական բանականության ընկերություններն արդեն իսկ պայմանագրեր են շահում, չնայած դեռևս ամենազգայուն գործարքները կամ ԱՄՆ մրցակիցների մասշտաբները չեն։
Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Հիլին դեկտեմբերին Palantir-ին հանձնեց 240 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի պայմանագիր՝ պնդելով, որ դա միակ ընկերությունն է, որը կարող է բավարարել Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի կարիքները։
Palantir-ի Մեծ Բրիտանիայի գործադիր տնօրեն Լուի Մոսլին զգուշացրել է, որ ամերիկյան ընկերությունների հետ կապը դադարեցնելը կհանգեցնի նրան, որ Մեծ Բրիտանիան կկորցնի ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիաներին հասանելիությունը։
Թոմ Բարթլեթը, Ազգային առողջապահական ծառայության նախկին ավագ պաշտոնյա, նմանատիպ կերպով ասել է, որ ներկայումս «չկա հավաստի այլընտրանք» Palantir-ի FDP-ում օգտագործմանը։
«Կառավարությունը պետք է խուսափի այն ռիսկից, որ գերատեսչություններին բրիտանական ընկերություններից գնումներ կատարելու դրդելը կդադարեցնի հանրային ծառայությունների կողմից լավագույն հասանելի ծառայությունների օգտագործումը, ինչը կվատթարացնի դրանցից կախված մարդկանց համար արդյունքները», – ասել է Մեթ Սինքլերը, CCIA առևտրային խմբի ավագ տնօրենը, որը ներկայացնում է ԱՄՆ տեխնոլոգիական հսկաներին։
Ֆինանսների նախարարության ուղեցույցը նշում է, որ ազգային անվտանգության բացառությունները պետք է օգտագործվեն միայն «համապատասխան և արդարացված դեպքերում» և «համապատասխան Մեծ Բրիտանիայի միջազգային առևտրային համաձայնագրերին»։
Սակայն Սինքլերը նշել է, որ դա կարող է «թաղանխի մեջ դնել Մեծ Բրիտանիայի նորարարներին, այլ ոչ թե պաշտպանել նրանց»՝ կանխելով միջազգային գործընկերությունները, վնասելով Մեծ Բրիտանիայի առևտրային հարաբերություններին և առաջացնելով այլ երկրների կողմից հակահարվածներ։
Մեծ Բրիտանիայի որոշ հիմնադիրներ ասում են, որ ցանկանում են հաղթել արժանիքների, այլ ոչ թե ազգության հիման վրա։
Բելֆաստում գործող Whitespace արհեստական ինտելեկտի հարթակ մատակարարող ընկերության գործադիր տնօրեն Փոլ Ջենկինսոնը նշել է, որ տեղական ընկերություններին չաջակցելը «շատ բրիտանական բան է», բացատրելով. «Մենք հետևել ենք բոլոր կանոններին, և դա վնասել է Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությանը»։
Սակայն Whitespace-ը «գլոբալ բիզնես է՝ գլոբալ ձգտումներով», – հավելել է նա՝ զգուշացնելով, որ ազգայնականությանը դիմելը կարող է «անօգուտ» լինել։
Փոխարենը, Ջենկինսոնն ասել է, որ նպատակը պետք է լինի «հավասար խաղադաշտ», որտեղ պաշտոնյաները առաջնահերթություն կտան կատարողականին, այլ ոչ թե «բրենդներին և լոգոներին» կամ ընթացակարգային պահանջներին։
Quantexa տվյալների և արհեստական ինտելեկտի ընկերությունը, որը 175 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի գործարք է կնքել Մեծ Բրիտանիայի հարկային մարմնի հետ և հույս ունի դառնալ SPR-ի մատակարար, պնդում է, որ իրենց գործիքների թափանցիկ դիզայնը՝ Լոնդոնի գլխավոր գրասենյակի փոխարեն, այն դարձնում է «ինքնիշխան» լուծում Մեծ Բրիտանիայի համար։
«Ես չեմ կարծում, որ դա պետք է լինի ազգային, ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի ընկերությունների տիպի հավասարում», – ասել է Quantexa-ի կառավարական լուծումների ղեկավար Ջոն Հարմսը։
Ինքնիշխանություն՝ ըստ նախագծի
«Գնեք բրիտանական» բանավեճերի հիմքում ընկած են ավելի հիմնարար անհամաձայնություններ այն մասին, թե ինչ է նշանակում արհեստական բանականության ինքնիշխանությունը և ինչպես դրան հասնել։
Արհեստական բանականության նախկին կառավարության խորհրդական Մեթ Քլիֆորդը այս ամիս պնդեց, որ Palantir-ը «իրականում սպառնալիք չէ բրիտանական ինքնիշխանության համար», քանի որ դրա ծրագիրը «գործարկվում է… տեղական մակարդակով, և մենք մեծ վերահսկողություն ունենք դրա նկատմամբ»։
Կանիշկա Նարայանը ելույթ է ունենում Լոնդոնում կայացած London Playbook Live գագաթնաժողովում 2026 թվականի հուլիսի 7-ին։ | Բալդո Սկիակա Palantir-ը, որը հրաժարվեց մեկնաբանել այս հոդվածը, հայտարարել է, որ կառավարությունը տիրապետում է իր ծրագրաշարում օգտագործվող բոլոր տվյալներին հանրային պայմանագրերի շրջանակներում, որոնք մշակվում են Մեծ Բրիտանիայի օրենսդրության համաձայն։
Սակայն Թոնի Բլեյրի ինստիտուտի ավագ տնօրեն և կառավարության արհեստական բանականության ինկուբատորի հիմնադիր Լորա Գիլբերտը նշել է, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է օգտագործի հանրային տվյալները իր ներքին կարողությունները զարգացնելու համար, այլ ոչ թե կախված լինի ուրիշների սեփական ծրագրային ապահովումից։
Հունիսին Գիլբերտը միջոցառման ժամանակ ասել է, որ FDP-ն «հենց այն տեսակի ծառայությունն է, որը Մեծ Բրիտանիան պետք է կառուցի ներքին կամ տեղական մատակարարների հետ։
Այս տեսլականն իրականացնելու համար ստարտափների ներկայացուցիչները նշում են, որ նախ անհրաժեշտ կլինեն ավելի հիմնարար փոփոխություններ այն բանում, թե ինչպես է կառավարությունը գնում և զարգացնում տեխնոլոգիաները ստարտափների հետ։
Բաց մի թողեք
Եվրոպան սպառում է Patriot հրթիռները, քանի որ Ուկրաինան պատրաստվում է Ռուսաստանի ձմեռային հարձակումներին
Լեհաստանի կառավարությունը մերժում է «Իրավունք և արդարություն» կուսակցության (PiS) ծրագիրը՝ գործազուրկ ուկրաինացի տղամարդկանց արտաքսելու վերաբերյալ
Նոր մրցակիցը ստիպում է Իտալիայի Մելոնիին վերադառնալ իր ծայրահեղ աջ արմատներին