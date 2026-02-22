22/02/2026

Նպատակը` Հայաստանում բենզինի գնի էժանացում բեմադրելն է

Քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը գրում է.

«Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտնում է, որ Ադրբեջանից դեպի Հայաստան բենզինի արտահանման համար սահմանել է տարանցման սիմվոլիկ գին: Հայաստանի տարածքային կառավարման նախարարը շնորհակալություն է հայտնել Վրաստանին դրա համար:

Այս հանգամանքը եւս մեկ անգամ հաստատում է այն պարզ իրողությունը, որ ադրբեջանական բենզինը ոչ թե տնտեսական, այլ քաղաքական պատմություն է, որի նպատակը Հայաստանում բենզինի գնի էժանացում բեմադրելն է, ինչն էլ դառնում է իշխանության քարոզչությանն առանցքային աջակցություն:

Հակառակ պարագայում, Վրաստանն ինչու՞ է սահմանում սիմվոլիկ գին, եթե մենք գործ ունենք տնտեսական գործընթացի հետ: Վրաստանն ինչու՞ նույն սիմվոլիկ գինը չի սահմանում դեպի Հայաստան այլ տարանցումների համար: Դե, եթե սիմվոլիկ՝ սիմվոլիկ, բոլորի համար էլ սահմանեք նույնը:

Եվ բնականաբար հարց է առաջանում, թե որքա՞ն պետք է մնա այդ գումարը սիմվոլիկ: Մինչդեւ Հայաստանի ընտրության ավա՞րտը, թե մինչեւ Հայաստանի հանրության՝ ամենայն ադրբեջանականի հանդեպ լիակատար ադապտացիան»:

