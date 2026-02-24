24/02/2026

EU – Armenia

Երևանի N143 մանկապարտեզի տնօրենին ձերբակալել են. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 24/02/2026 1 min read

Երևանի N143 մանկապարտեզի տնօրենին ձերբակալել են։

Սննդի գողության մեջ կասկածվող տնօրենը բերման էր ենթարկվել հենց իր աշխատասենյակից այսօր առավոտյան։

MediaHub-ի հետ զրույցում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանը հաստատեց տեղեկությունը, նշելով՝ վերջինիս մեղադրանք է ներկայացվել իրեն վստահված առանձնապես խոշոր չափերի գույքի հափշտակության և խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար։

Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Երևանի թիվ 143 մանկապարտեզի սաների ծնողները բողոքի ակցիա էին իրականացնում տնօրենի դեմ. մտահոգված են՝ ինչպես է կոռուպցիոն հանցագործության մեջ կասկածվողը շարունակում պահպանել աշխատանքը։

Ծնողները այցելել էին մանկապարտեզի տնօրեն Դանիելյանին և պահանջել պարզաբանում, թե ինչպես է ստացվել, որ նա կրկին սկսել է գալ աշխատանքի, ինչու քրեական վարույթի շրջանակում քննություն չի իրականացվում, և ինչու չեն հարցաքննվում մանկապարտեզի աշխատակիցները։

