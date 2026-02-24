24/02/2026

EU – Armenia

EU – Armenia

Մինչ ե՞րբ պիտի ուրիշի հաշվին Վենձ աշխատեմ …

infomitk@gmail.com 24/02/2026 1 min read

Վերնիսաժում օրս պարապ չի անցնում, թեև պարապություն է։ Առևտուր չկա ու չկա…  Բայց դա հո՞ չի նշանակում, որ պարապուրտի մեջ եմ։ Մեկը սուրճս է բերում, մյուսը կանփետը, էն մյուսը կոլան,  խաչապուրին ու պերաժկին, կամ թե լավ օրերին` քյաբաբն, արաղն  ու երբեմն էլ կոնյակը…

Էդպես փադի շահի նման Վերնիսժում նստած վենձ գրող եմ աշխատում։  Էսօր իմ պատվարժան ընկերոջ` Հակոբ Հարությունի օրն էր։ Պատվարժան, որովհետև իրեն Չաղ Չաղ թագավոր եմ ասում։ Ինքը թեև անունով թագավոր էր, բայց թագավորությունը տակավին Վենձինն էր։ Մեկ էլ էն տենամ փորը ցցած, էրկու կոֆեն ձեռին, գլխավերևս կանգնած է։

֊Հակոբ,֊ ասի,֊ դու դեռ շատ առաջ կգնաս…

Ասաց. ֊էդ, խի՞, որ…

Ասի. ֊Հիմի ավելի շատ կոֆե դնողներն են առաջ գնում…

Հակոբը  ցինիկ չի,  ոչ էլ  իմ նման լկտի։ Մեծ փորը բռնած քահ, քահ ծիծաղեց։

Օրեր են` կմթնեն, անց կկենան… Ես էլ հո՞ Գիքորը չեմ` Վենձ մարդ իմ, Վենձ, ու թեև առևտրակսն, բայց Զիմզիմովից էլ` Վենձ …

Օրը կտրի Վենձի։ Մինչ ե՞րբ պիտի ուրիշի հաշվին Վենձ աշխատեմ … Աստված ոչ անի` էդ օրը կտրի… Ու կկտրի, հաստատ կկտրի,  եթե  պակասեն պատիվ տվողներս…

Լևոն Ջավախյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Փետրվարի 25-ի աստղագուշակ․ Միշտ չէ, որ պետք է կիսվել ձեր ապրումներով

24/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փետրվարի 24-ի աստղագուշակ․ Օգտակար կլինի մտերիմների հետ ընդհանուր գործերն ու ծրագրերը քննարկելը

23/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես իմ ձյունանուշի հետ գնում եմ կյանքս վայելեմ․ հայրը տնից 42 մլն դրամը գողացել, գրությունը թողել, գնացել է

23/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փետրվարի 25-ի աստղագուշակ․ Միշտ չէ, որ պետք է կիսվել ձեր ապրումներով

24/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Անտոնիո Կոշտան պատերազմի չորրորդ տարելիցի առիթով այցելել են Կիև․ Լուսանկար

24/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ ե՞րբ պիտի ուրիշի հաշվին Վենձ աշխատեմ …

24/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որքան գումար կպահանջվի Ուկրաինայի վերականգնման համար

24/02/2026 infomitk@gmail.com