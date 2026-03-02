02/03/2026

EU – Armenia

Իսրայելում վանդալիզմի է ենթարկվել Հայոց ցեղաuպանության հրապարակը նշող փողոցային ցուցանակը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 02/03/2026 1 min read

Հայֆա քաղաքում վանդալիզմի է ենթարկվել Հայոց ցեղասպանության հրապարակը նշող փողոցային ցուցանակը։

Այս մասին X-ի իր էջում գրել է Իսրայելում բնակվող լրագրող Գեղամ Բալյանը։

«Պատերազմի կիզակետում Հայֆայի Հայոց ցեղասպանության հրապարակը նշող փողոցային ցուցանակը վանդալիզմի է ենթարկվել և պոկվել»,- գրել է Բալյանը։

Blog Image

