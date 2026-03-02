Իսրայելում վանդալիզմի է ենթարկվել Հայոց ցեղաuպանության հրապարակը նշող փողոցային ցուցանակը․ Լուսանկար

Հայֆա քաղաքում վանդալիզմի է ենթարկվել Հայոց ցեղասպանության հրապարակը նշող փողոցային ցուցանակը։
Այս մասին X-ի իր էջում գրել է Իսրայելում բնակվող լրագրող Գեղամ Բալյանը։
«Պատերազմի կիզակետում Հայֆայի Հայոց ցեղասպանության հրապարակը նշող փողոցային ցուցանակը վանդալիզմի է ենթարկվել և պոկվել»,- գրել է Բալյանը։
