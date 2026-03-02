Լուրեր ՀՀ-ում Իրանի դեսպանը հրատապ մամուլի ասուլիս է տալիս. Ուղիղ․ Տեսանյութ infomitk@gmail.com 02/03/2026 1 min read Իրանում հրաժեշտ են տալիս գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիին։ Խամենեին սպանվել էր իսրայելա-ամերիկյան հարձակման հետևանքով։ Related Post navigation Previous Իրանը հարվածել է Նեթանյահուի գրասենյակին, նա է հրամաններ տալիս Թրամփին. Ջեֆրի Սաքս Բաց մի թողեք 1 min read Լուրեր Իրանում տեղի ունեցող զարգացումների ֆոնին արդյոք ՀՀ բանակը բերված է բարձր պատրաստվածության աստիճանի 02/03/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր Խոշոր վթար՝ Վանաձորում, բախվել են «Opel»-ներ, 9 վիրավnր կա․ Լուսանկար 02/03/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր Զոհ, 3 վիրավոր․ «VAZ»-ը դուրս է եկել ավտոճանապարհի երթևեկելի հատվածից և շրջվել․ Լուսանկար 02/03/2026 infomitk@gmail.com
