Իրանը չի զիջի իր տարածքի ոչ մի թիզը. Փեզեշքիան

Իրանը չի զիջի իր տարածքի ոչ մի թիզը, հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկիանը։
Թրամփին ավելի վաղ հարցրել էին, թե արդյոք պատերազմից հետո Իրանի քարտեզը նույնը կմնա, թե ոչ։ Նա պատասխանել էր. «Ես դա չեմ կարող ասել։ Հավանաբար՝ ոչ»։
«Մենք թույլ չենք տա, որ նրանք զավթեն մեր երկրի հողի նույնիսկ մեկ թիզը», – ասել է Պեզեշկիանը, ըստ նրա մամուլի ծառայության։
