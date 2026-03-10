Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի անունները հանվել են Նախիջևանի Սահմանադրությունից

Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության Սահմանադրության նախաբանը փոխվում է, գրել են ԶԼՄ-ները։
Սա արտացոլված է Ադրբեջանի «Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության Սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքում, որի կիրառումը ստորագրվել է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից հրամանագրով։
Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության Սահմանադրության նախաբանում, որը ներկայումս ուժի մեջ է, նշվում է, որ Նախիջևանի ինքնավարության հիմքերը դրվել են 1921 թվականի մարտի 16-ի և 1921 թվականի հոկտեմբերի 13-ի՝ Մոսկվայի և Կարսի միջազգային պայմանագրերով։
1921 թվականի մարտի 16-ից սկսած Նախիջևանը սկզբում կոչվում էր Նախիջևանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն, ապա 1923 թվականի հունիսի 16-ից՝ Նախիջևանի մարզ, 1924 թվականի փետրվարի 9-ից՝ Նախիջևանի Ինքնավար Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն, իսկ 1990 թվականի նոյեմբերի 17-ից՝ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետություն: Նախիջևանի Ինքնավար Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության առաջին Սահմանադրությունն ընդունվել է 1926 թվականին, երկրորդը՝ 1937 թվականին, իսկ երրորդը՝ 1978 թվականին: Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության այս Սահմանադրության հիմքում ընկած է 1995 թվականի նոյեմբերի 12-ին համազգային քվեարկությամբ՝ հանրաքվեով ընդունված Ադրբեջանի Հանրապետության Սահմանադրությունը։
Նոր հրատարակությունում նշվում է, որ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությունն Ադրբեջանի Հանրապետության անբաժանելի մասն է։
Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության այս Սահմանադրության հիմքում ընկած են 1991 թվականի օգոստոսի 30-ի «Ադրբեջանի Հանրապետության պետական անկախության վերականգնման մասին» հռչակագրում և 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ի «Ադրբեջանի Հանրապետության պետական անկախության մասին» սահմանադրական օրենքում, նաև 1995 թվականի նոյեմբերի 12-ին համաժողովրդական քվեարկությամբ՝ Ադրբեջանի Հանրապետության Սահմանադրությունում՝ հանրաքվեով ընդունված ամրագրված սկզբունքները։
