09/09/2026

EU – Armenia

Մերցը չեղարկել է Թրամփի հետ հեռախոսազրույցը գրառման պատճառով

infomitk@gmail.com 09/09/2026 1 min read

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը չեղարկել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցը՝ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցության հաղթանակի վերաբերյալ վերջինիս գրառման պատճառով:

Այս մասին հաղորդել է «The Guardian»-ը՝ հղում անելով AFP լրատվական գործակալությանը:

Մերցը չեղարկել է Թրամփի հետ չորեքշաբթի օրը նախատեսված հեռախոսազրույցը՝ ընդամենը մի քանի ժամ անց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահը հրապարակավ գովաբանել էր ծայրահեղ աջ գերմանական «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության հաղթանակը տարածաշրջանային ընտրություններում։

Մերցը խոսնակը հրաժարվել է նշել չեղարկման պատճառը, սակայն բացառել է այն հնարավորությունը, որ դա պայմանավորված է եղել ժամանակացույցի հետ կապված խնդիրներով։ Խոսնակը չի մեկնաբանել Թրամփի խոսքերը կամ երկու միջոցառումների միջև որևէ հնարավոր կապը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեհաստանում առնվազն 20 մարդ է վիրավորվել ուղևորատար գնացքի վթարի հետևանքով. Լուսանկար

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սանդուն դատապարտել է ՌԴ-ի մահացու հարվածը մոլդովա-ուկրաինական սահմանին

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վուչիչը լուծարել է խորհրդարանն ու արտահերթ ընտրություններ նշանակել

09/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեհաստանում առնվազն 20 մարդ է վիրավորվել ուղևորատար գնացքի վթարի հետևանքով. Լուսանկար

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերցը չեղարկել է Թրամփի հետ հեռախոսազրույցը գրառման պատճառով

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար՝ Երևանում, 33-ամյա վարորդը «Opel»-ով մխրճվել է «CPS» բենզալցակայանի մեջ․ Լուսանկար

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակվել է ՀԷՑ-ի 100 տոկոս բաժնետոմսերի նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու նախագիծը․ մանրամասներ

09/09/2026 infomitk@gmail.com