Վուչիչը լուծարել է խորհրդարանն ու արտահերթ ընտրություններ նշանակել

Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հաստատել է խորհրդարանն ազատ արձակելու և հոկտեմբերի 25-ին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու որոշումները։
Որոշումը կայացվել է Սերբիայի կառավարության կողմից խորհրդարանը լուծարելու և արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հարցով դիմելուց հետո։
Արտահերթ ընտրությունները կանցկացվեն երկրում երկարատև քաղաքական ճգնաժամի և շարունակական բողոքի ցույցերի ֆոնին։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանում առնվազն 20 մարդ է վիրավորվել ուղևորատար գնացքի վթարի հետևանքով. Լուսանկար
Մերցը չեղարկել է Թրամփի հետ հեռախոսազրույցը գրառման պատճառով
Սանդուն դատապարտել է ՌԴ-ի մահացու հարվածը մոլդովա-ուկրաինական սահմանին