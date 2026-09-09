09/09/2026

EU – Armenia

Վուչիչը լուծարել է խորհրդարանն ու արտահերթ ընտրություններ նշանակել

infomitk@gmail.com 09/09/2026 1 min read

Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հաստատել է խորհրդարանն ազատ արձակելու և հոկտեմբերի 25-ին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու որոշումները։

Որոշումը կայացվել է Սերբիայի կառավարության կողմից խորհրդարանը լուծարելու և արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հարցով դիմելուց հետո։

Արտահերթ ընտրությունները կանցկացվեն երկրում երկարատև քաղաքական ճգնաժամի և շարունակական բողոքի ցույցերի ֆոնին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեհաստանում առնվազն 20 մարդ է վիրավորվել ուղևորատար գնացքի վթարի հետևանքով. Լուսանկար

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերցը չեղարկել է Թրամփի հետ հեռախոսազրույցը գրառման պատճառով

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սանդուն դատապարտել է ՌԴ-ի մահացու հարվածը մոլդովա-ուկրաինական սահմանին

09/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեհաստանում առնվազն 20 մարդ է վիրավորվել ուղևորատար գնացքի վթարի հետևանքով. Լուսանկար

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերցը չեղարկել է Թրամփի հետ հեռախոսազրույցը գրառման պատճառով

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար՝ Երևանում, 33-ամյա վարորդը «Opel»-ով մխրճվել է «CPS» բենզալցակայանի մեջ․ Լուսանկար

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակվել է ՀԷՑ-ի 100 տոկոս բաժնետոմսերի նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու նախագիծը․ մանրամասներ

09/09/2026 infomitk@gmail.com