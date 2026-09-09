Թրամփի քարտեզը Իսլանդիան ներառում է ԱՄՆ-ում, բայց Ռեյկյավիկը չի զվարճանում

Վաշինգտոնի հարաբերությունները Իսլանդիայի հետ փորձության են ենթարկվել Թրամփի Գրենլանդիայի սպառնալիքների, նրա Կանադայի առևտրային վեճի և սոցիալական ցանցերում Իսլանդիան ԱՄՆ սահմանների մեջ ներառող քարտեզի պատճառով։
Իսլանդիայի կառավարությունը պաշտոնական բողոք է ներկայացրել Միացյալ Նահանգներին այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը տարածել է սոցիալական ցանցերում քարտեզ, որը, կարծես, երկիրը ներառում է ԱՄՆ տարածքում։
Նախարարության հայտարարության համաձայն, Իսլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Թորգերդուր Կատրին Գունարսդոտիրը զանգահարել է ԱՄՆ դեսպանին՝ վճռական առարկություն հայտնելու համար՝ դեսպանին ասելով, որ քարտեզը պարզապես անընդունելի է։
Երկուշաբթի օրը տեղադրված պատկերը ցույց էր տալիս վերաձևավորված Հյուսիսային Ամերիկան՝ Կանադան, Գրենլանդիան, Մեքսիկան և Իսլանդիան՝ բոլորը ստվերված աստղերով և շերտերով և մակագրված որպես մեկ «Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ»՝ առանց որևէ մակագրության կամ համատեքստի, որը բացատրում էր դրա նպատակը։
Մի քանի օր առաջ իսլանդացիները մերժել էին կառավարության ջանքերը՝ վերսկսելու ԵՄ անդամակցության բանակցությունները օգոստոսի 29-ի հանրաքվեով, որը մասամբ անցկացվել էր Գրենլանդիայի վերաբերյալ Թրամփի սեփական նախագծերի ստվերում։
Ի՞նչ է նշանակում Իսլանդիայի «ոչ» քվեարկությունը ԵՄ ընդլայնման քաղաքականության համար։
Դեպքը անհարմար կերպով է ստացվում՝ հաշվի առնելով, թե որքան կարևոր է ԱՄՆ-ն Իսլանդիայի անվտանգության համար։ Իսլանդիան 1944 թվականին անկախություն ձեռք բերելուց ի վեր սեփական զինված ուժեր չունի և փոխարենը հույսը դնում է իր հիմնադիրներից մեկի՝ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության և Վաշինգտոնի հետ 1951 թվականին կնքված պաշտպանական պայմանագրի վրա՝ պաշտպանության համար։
Ռեյկյավիկն արդեն իսկ պատճառ ուներ անհանգստանալու Վաշինգտոնի տարածաշրջանում մտադրությունների վերաբերյալ։
Թրամփը ներկայացրել է Գրենլանդիայի՝ Դանիայի թագավորության ինքնավար տարածքի, որը գտնվում է Իսլանդիայի ափերից հազիվ 300 կիլոմետր հեռավորության վրա, անեքսիայի մասին հարցը, և Կանադայի հետ նրա սակագնային դիմակայությունը խորացրել է այն զգացողությունը, որ Հյուսիսատլանտյան տարածաշրջանում ԱՄՆ ավանդաբար մտերիմ գործընկերները չեն կարող հարաբերությունները որպես ինքնըստինքյան ընդունել։
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանցին ահաբեկչություններ էր ծրագրել Մոլդովայում և Ուկրաինայում. Լուսանկար
Ռուսները գրոհել են ուկրաինա-մոլդովական սահմանային անցակետը․ զոհեր կան. Լուսանկար
Հունգարիան պարտվել է Ուկրաինայի համար ռուսական ակտիվների օգտագործման վերաբերյալ ԵՄ-ի հետ կապված վեճում