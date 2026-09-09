Սանդուն դատապարտել է ՌԴ-ի մահացու հարվածը մոլդովա-ուկրաինական սահմանին

Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն դատապարտել է Ուկրաինայի և Մոլդովայի սահմանին գտնվող Ստարոկոզաչյե անցակետի վրա ռուսական ԱԹՍ-ների հարձակումը, ինչպես նաև ռուսական «Գերան» տեսակի անօդաչու թռչող սարքի կողմից Մոլդովայի օդային տարածքի խախտումը: Նա այս հայտարարությունն արել է X սոցհարթակում։
Սանդուն հիշեցրել է, որ նախորդ օրը Մոլդովան ստիպված էր ժամանակավորապես փակել իր օդային տարածքը ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հայտնվելուց հետո:
Ըստ այդ երկրի իշխանությունների՝ անցած գիշեր ռուսական ԱԹՍ-ները հարձակվել են Ուկրաինայի սահմանային ենթակառուցվածքների, այդ թվում՝ մոլդովա-ուկրաինական սահմանին գտնվող Ստարոկոզաչյե անցակետի վրա։
Ըստ ուկրաինական կողմի՝ հարվածի հետևանքով զոհվել է երկու մարդ, վիրավորվել են մի քանիսը: Սահմանային ենթակառուցվածքները վնասվել են, հրդեհներ են բռնկվել տեղում, և անցակետի գործողությունները ժամանակավորապես դադարեցվել են։
Սանդուն ընդգծել է, որ ռուսական հարձակումների աշխարհագրության ընդլայնման պատճառով Ուկրաինային անհրաժեշտ են լրացուցիչ ՀՕՊ համակարգեր։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանում առնվազն 20 մարդ է վիրավորվել ուղևորատար գնացքի վթարի հետևանքով. Լուսանկար
Մերցը չեղարկել է Թրամփի հետ հեռախոսազրույցը գրառման պատճառով
Վուչիչը լուծարել է խորհրդարանն ու արտահերթ ընտրություններ նշանակել