09/09/2026

EU – Armenia

Սանդուն դատապարտել է ՌԴ-ի մահացու հարվածը մոլդովա-ուկրաինական սահմանին

infomitk@gmail.com 09/09/2026 1 min read

Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն դատապարտել է Ուկրաինայի և Մոլդովայի սահմանին գտնվող Ստարոկոզաչյե անցակետի վրա ռուսական ԱԹՍ-ների հարձակումը, ինչպես նաև ռուսական «Գերան» տեսակի անօդաչու թռչող սարքի կողմից Մոլդովայի օդային տարածքի խախտումը: Նա այս հայտարարությունն արել է X սոցհարթակում։

Սանդուն հիշեցրել է, որ նախորդ օրը Մոլդովան ստիպված էր ժամանակավորապես փակել իր օդային տարածքը ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հայտնվելուց հետո:

Ըստ այդ երկրի իշխանությունների՝ անցած գիշեր ռուսական ԱԹՍ-ները հարձակվել են Ուկրաինայի սահմանային ենթակառուցվածքների, այդ թվում՝ մոլդովա-ուկրաինական սահմանին գտնվող Ստարոկոզաչյե անցակետի վրա։

Ըստ ուկրաինական կողմի՝ հարվածի հետևանքով զոհվել է երկու մարդ, վիրավորվել են մի քանիսը: Սահմանային ենթակառուցվածքները վնասվել են, հրդեհներ են բռնկվել տեղում, և անցակետի գործողությունները ժամանակավորապես դադարեցվել են։

Սանդուն ընդգծել է, որ ռուսական հարձակումների աշխարհագրության ընդլայնման պատճառով Ուկրաինային անհրաժեշտ են լրացուցիչ ՀՕՊ համակարգեր։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեհաստանում առնվազն 20 մարդ է վիրավորվել ուղևորատար գնացքի վթարի հետևանքով. Լուսանկար

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերցը չեղարկել է Թրամփի հետ հեռախոսազրույցը գրառման պատճառով

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վուչիչը լուծարել է խորհրդարանն ու արտահերթ ընտրություններ նշանակել

09/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեհաստանում առնվազն 20 մարդ է վիրավորվել ուղևորատար գնացքի վթարի հետևանքով. Լուսանկար

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերցը չեղարկել է Թրամփի հետ հեռախոսազրույցը գրառման պատճառով

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար՝ Երևանում, 33-ամյա վարորդը «Opel»-ով մխրճվել է «CPS» բենզալցակայանի մեջ․ Լուսանկար

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակվել է ՀԷՑ-ի 100 տոկոս բաժնետոմսերի նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու նախագիծը․ մանրամասներ

09/09/2026 infomitk@gmail.com