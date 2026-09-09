Ինչու է Մոսկվան դեռևս դեր ունի Եվրոպայի ITER միաձուլման նախագծում՝ չնայած ԵՄ պատժամիջոցներին

ԵՄ-Ռուսաստան լարվածությունը բախվում է ITER-ի՝ աշխարհի ամենամեծ միջուկային միաձուլման փորձի տասնամյակների գիտական համագործակցությանը: Քանի որ միաձուլումը դառնում է ԵՄ ռազմավարական առաջնահերթություն, Բրյուսելը բախվում է դիլեմայի՝ ռուսական փորձագիտության և տեխնոլոգիաների վրա շարունակական կախվածության հետ կապված:
Եվրամիությունը և Ռուսաստանը աշխարհաքաղաքական հակառակորդներ են, Ռուսաստանը գտնվում է ԵՄ-ի լայնածավալ պատժամիջոցների տակ, իսկ նրա կապերը դաշինքի հետ խիստ կրճատվել են:
Այնուամենայնիվ, պատմության մեջ ամենամեծ միջազգային գիտական համագործակցություններից մեկի՝ և աշխարհի ամենամեծ միջուկային միաձուլման փորձի շրջանակներում՝ երկուսն էլ շարունակում են կապված լինել տասնամյակներ առաջ ձևավորված և սերունդներ շարունակ կերտված գործընկերությամբ:
Մինչ Բրյուսելը ճնշում է գործադրում Մոսկվայի վրա՝ Ուկրաինայի պատերազմի և հիբրիդային հարձակումների պատճառով, ռուս ինժեներներն ու նրանց եվրոպացի գործընկերները շարունակում են համատեղ աշխատել «Միջազգային ջերմամիջուկային փորձարարական ռեակտոր» (ITER) անվամբ միջազգային նախագծի վրա, որը փորձարարական միջուկային միաձուլման մեքենա է, որը ձգտում է օգտագործել ջրածնի միջուկների միաձուլումը՝ հսկայական քանակությամբ էներգիա ստանալու համար:
Անցյալ երկուշաբթի օրը ԵՄ էներգետիկայի հանձնակատար Դեն Յորգենսենը այցելեց Ֆրանսիայի Կադարաշ քաղաքում գտնվող ITER-ը՝ անվանելով միաձուլման սարքը «մեր ապաածխածնացման և էներգետիկ անկախության նպատակների բանալին»։
PF1 պոլոիդային դաշտային կծիկ և գիրոտրոններ
2007 թվականին գործարկված ITER-ը ներկայումս կառուցման փուլում գտնվող միաձուլման մեքենա է, որը 33 երկրների, այդ թվում՝ Ռուսաստանի, Չինաստանի, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության համագործակցության արդյունք է։
Նախագիծը նպատակ ունի ցուցադրել միաձուլման ներուժը որպես կենսունակ ցածր ածխածնային էներգիայի աղբյուր, որը կարող է նպաստել ԵՄ-ի՝ մինչև 2050 թվականը կլիմայական չեզոքության հասնելու նպատակին։ ITER-ի կայքի համաձայն՝ Եվրոպան կրում է «շինարարության ծախսերի ամենամեծ մասը»՝ կազմելով 45.6 տոկոսը։
Սակայն, մինչդեռ Բրյուսելը կայուն կերպով նվազեցրել է իր կախվածությունը ռուսական էներգիայից, բացառել է ռուսական պետական հաստատությունները ԵՄ հետազոտական համագործակցությունից և ֆինանսավորումից և արգելել է ռուսական ֆինանսավորումը եվրոպական հետազոտական կազմակերպություններին՝ ի պատասխան Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժմանը, Ռուսաստանը երբեք չի հեռացվել ITER-ից, որի կանոններով սահմանվում է, որ ոչ մի անդամ չի կարող հեռացվել։
Կարո՞ղ է արդյոք միաձուլման էներգիան փրկել Եվրոպան էներգետիկ ճգնաժամից
Փոխարենը, Ռուսաստանը շարունակում է 9.1% ներդրում ունենալ նախագծում, և երկիրը դեռևս ապահովում է կարևոր գիտնականներ և տեխնոլոգիաներ։
«Ռուսաստանի Դաշնությունը ITER-ի անդամ է և մասնակցում է իր ներքին գործակալության՝ ITER նախագծային կենտրոնի միջոցով», – Euronews-ին ասել է ITER-ի խոսնակը։ «ITER-ի հետ կապված բոլոր գործունեությունները իրականացվում են համապատասխան իրավական և կարգավորող պահանջներին համապատասխան»։
Ֆինանսավորումից բացի, Ռուսաստանը կարևոր դեր է խաղում մի շարք բարձր մասնագիտացված բաղադրիչների մատակարարման գործում, այդ թվում՝ PF1 պոլոիդային դաշտային կծիկի, որն օգտագործվում է միաձուլման պլազմայի ձևավորման և կառավարման համար։
Այն նաև մատակարարում է գիրոտրոններ, որոնք հզոր սարքեր են, որոնք առաջացնում են բարձր հաճախականության էլեկտրամագնիսական ալիքներ, որոնք օգտագործվում են միաձուլման ռեակտորներում պլազման տաքացնելու համար։ Մյուս բաղադրիչների թվում են «գերհաղորդիչ մագնիսների էներգամատակարարման պաշտպանությանը օժանդակող սարքավորումները» և «վակուումային անոթի վերին անցքերը», ըստ խոսնակի։
ԵՄ խոշոր ներդրում
Ռուսաստանի ներդրումը ձեռք է բերում լրացուցիչ նշանակություն, քանի որ միջուկային միաձուլումը դարձել է ԵՄ-ի հիմնական ներդրումային առաջնահերթություն։ Բրյուսելը պատրաստվում է ներկայացնել իր սեփական միաձուլման ռազմավարությունը՝ վերջերս հայտարարելով 330 միլիոն եվրոյի մասին՝ ոլորտը արագացնելու և միջուկային տեխնոլոգիաներին ու հմտություններին աջակցելու համար։
Ռազմավարությունը, որը մեկ տարով հետաձգվել է, նախատեսվում է, որ կանդրադառնա կառավարմանը, կարգավորող պարզությանը և միջազգային համագործակցությանը՝ Եվրոպայի կենտրոնական դերը ITER-ում իր հիմքում դնելով։ Հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանի մասնակցությունը ITER միջուկային միաձուլման ծրագրին դիվանագիտական ուշացումներ է առաջացրել անդամ պետությունների միջև ռազմավարության ապագայի վերաբերյալ համաձայնության հասնելու հարցում, Եվրոպական հանձնաժողովը դեռևս չի պատասխանել։
Սակայն հուլիսի 9-ի Խորհրդի փաստաթղթում, որը գնահատում էր միջուկային էներգիան, այդ թվում՝ ITER-ը, և որը Euronews-ը տեսել էր, զգուշորեն խուսափում էր Ռուսաստանին վերաբերող որևէ հղումից։
Փոխարենը, այն հստակեցնում էր, որ ԵՄ-ն պետք է «շարունակի համագործակցությունը ITER կազմակերպության և գործընկերների հետ ITER-ի հետ կապված գործունեության հարցում»։
Ռուսաստանի գիտության նախարարը այցելում է ITER
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի լիամասշտաբ ներխուժումից ի վեր ԵՄ-ն կասեցրել է Ռուսաստանի մասնակցությունը այնպիսի առաջատար հետազոտական ծրագրերին, ինչպիսիք են Horizon Europe-ը, Horizon 2020-ը, ինչպես նաև Euratom-ը և Erasmus Plus-ը։
Եվրոպական այլ խոշոր գիտական հաստատություններ, ինչպիսին է համաշխարհային ճանաչում ունեցող CERN ֆիզիկայի հետազոտական կենտրոնը, 2022 թվականին կասեցրել են Ռուսաստանի դիտորդի կարգավիճակը և հստակեցրել, որ «չի ներգրավվի Ռուսաստանի Դաշնության հետ նոր համագործակցություններում»։
Սակայն, չնայած գիտական կապերի ավելի լայն սառեցմանը, ITER-ը հունիսին համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրել Ռուսաստանի Կուրչատովի ինստիտուտի հետ, որը ներառում է գիտական տեղեկատվության փոխանակում, հետազոտական ծրագրեր և ուսուցում։
Ռուսաստանի և Եվրոպայի պաշտոնյաները նույնպես շարունակել են բարձր մակարդակի շփումները նախագծի շուրջ։ Հուլիսին Ռուսաստանի գիտության նախարար Վալերի Ֆալկովը մեծ պատվիրակության ուղեկցությամբ այցելել է Ֆրանսիայում գտնվող ITER կայան։
Ռուսաստանի հետ ITER-ի համագործակցության կողմնակիցները պնդում են, որ նախագիծը տասնամյակներ տևող ձեռնարկ է, որը պահանջում է մասնագիտացված գիտելիքներ, հսկայական արդյունաբերական մատակարարման շղթաներ և միջազգային համագործակցություն։ Բացի այդ, նախագիծը մշակվել է այն ենթադրության հիման վրա, որ գիտական համագործակցությունը կարող է գոյատևել քաղաքական փոփոխություններից հետո։
«Օրինակ՝ պոլոիդային դաշտի կծիկային համակարգը ներառում է Եվրոպայի, Ռուսաստանի և Չինաստանի ներդրումները, որոնք պահանջում են տարբեր ազգային մատակարարման շղթաներից բաղադրիչների և տեխնոլոգիաների ինտեգրում մեկ մեքենայական համակարգի մեջ», – ասել է ITER-ի խոսնակը։
ITER-ին իրենց նվիրվածությանը զուգահեռ, մի շարք երկրներ իրականացնում են ազգային նախաձեռնություններ՝ առաջիկա երկու տասնամյակների ընթացքում միջուկային միաձուլման համակարգերի շահագործման համար անհրաժեշտ գիտելիքներն ու տեխնոլոգիաները զարգացնելու համար։
Եվրախորհրդարանի վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 2007 թվականին ITER-ի հիմնադրումից ի վեր տեխնոլոգիական զարգացման առաջընթացը «կարող է հիմք հանդիսանալ, որպեսզի տեխնոլոգիան պատրաստ լինի արդյունաբերական օգտագործման դարի երկրորդ կեսին»։
Գիտությունը չի կարող «գերակշռել աշխարհաքաղաքականության վրա»
Սակայն միջուկային միաձուլման և ITER-ի հարցում ԵՄ-ի Ռուսաստանից կախվածության հարցը մտահոգություններ է առաջացրել Բրյուսելում։
2025 թվականին երեք Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ գրավոր հարցով հարցրել են ԵՄ հանձնակատար Յորգենսենին, թե արդյոք ԵՄ-ն պլանավորում է «փուլային վերացնել ITER-ին Ռուսաստանի մասնակցությունից կախվածությունը»։
Հրապարակային նամակում Յորգենսենը պատասխանել է, որ ITER-ի հիմնադիր կանոնները թույլ չեն տալիս անդամներին հեռացնել, այլ միայն անդամներին թույլ են տալիս կամավոր դուրս գալ։
Նամակը ստորագրողներից մեկի՝ Անդրեա Վեխսլերի համար Հանձնաժողովի պատասխանը «չէր ապահովում համոզիչ քաղաքական ռազմավարություն՝ Ռուսաստանի շարունակական մասնակցությունը ITER-ի կառավարման և տեխնոլոգիական էկոհամակարգին լուծելու համար»։
«Ես կարծում եմ, որ Հանձնաժողովը պետք է վերագնահատի հարցը և բացատրի, թե ինչպես են ինստիտուցիոնալ համագործակցության այս նոր ձևերը համապատասխանում Ռուսաստանի նկատմամբ ԵՄ-ի ավելի լայն քաղաքականությանը», – ասել է նա Euronews-ին։ «Մեզ անհրաժեշտ է Ռուսաստանի ITER-ում ներգրավվածության համապարփակ անվտանգության և ռազմավարական վերանայում և հստակ ծրագիր՝ ապահովելու համար, որ նոր տեխնոլոգիական կախվածություններ չստեղծվեն»։
Մտահոգությունը կիսում են նաև որոշ ՀԿ-ներ։ Կլիմայի հարցերով զբաղվող ՀԿ-ի «Մաքուր օդ» աշխատանքային խմբի միաձուլման էներգիայի գլոբալ տնօրեն Սեհիլա Գոնսալես դե Վիսենտեն պնդում է, որ միջազգային համագործակցությունը կենտրոնական դեր է խաղացել միաձուլման էներգիայի առաջընթացի գործում, բայց դա կարող է այլևս տեղի չունենալ նույն համաշխարհային մասշտաբով։
«(Գիտական) համագործակցությունը, հավանաբար, ավելի կկենտրոնանա վստահելի դաշնակիցների և գործընկերների միջև, մինչդեռ երկրներն ու ընկերությունները ձգտում են պաշտպանել առևտրային առումով զգայուն տեխնոլոգիաները և պահպանել մրցակցային առավելությունը զարգացող միաձուլման արդյունաբերության մեջ», – Euronews-ին ասել է Գոնսալես դե Վիսենտեն։
Չնայած Վեխսլերը նշել է, որ դեմ է «ռուս հետազոտողների, ուսանողների կամ գիտնականների մեկուսացմանը», նա պնդել է, որ ռազմավարական տեխնոլոգիական համագործակցության գիտական բնույթը չպետք է այն դարձնի աշխարհաքաղաքականորեն չեզոք։
«Ես նախագծի շարունակությունը չէի մեկնաբանի որպես այն կոնսենսուսի ապացույց, որ գիտությունը պարզապես պետք է գերակշռի աշխարհաքաղաքականությանը», – հավելել է նա։
Բաց մի թողեք
Ռուսները գրոհել են ուկրաինա-մոլդովական սահմանային անցակետը․ զոհեր կան. Լուսանկար
Թրամփի քարտեզը Իսլանդիան ներառում է ԱՄՆ-ում, բայց Ռեյկյավիկը չի զվարճանում
Բալթյան երկաթուղու նախագիծը դառնում է ԵՄ բյուջեի կարմիր գիծը