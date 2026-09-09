09/09/2026

EU – Armenia

Ռուսները գրոհել են ուկրաինա-մոլդովական սահմանային անցակետը․ զոհեր կան. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 09/09/2026 1 min read

Ուկրաինա-մոլդովական սահմանին գտնվող Ստարոկոզաչյեի միջազգային ավտոմոբիլային անցակետում ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով երկու մարդ զոհվել է, ևս երեքը՝ վիրավորվել, հայտնել է Օդեսայի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Կիպերը։

Նրա խոսքով՝ հարձակման պահին զոհվածներն ու վիրավորները գտնվել են անցակետի մոտ։ Եվս 16 մարդ ավտոբուսներով տարհանվել է անվտանգ վայր։

Հարվածը վնասել է անցակետի շենքերը՝ ոչնչացնելով ավտոբուսներ, բեռնատարներ և մեքենաներ։ Անցակետում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։

Ուկրաինայի պետական ​​սահմանային ծառայությունը հայտարարել է այս տարածքում մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների մուտքի ժամանակավոր դադարեցման մասին։ Մոլդովայի իշխանությունները տեղեկացվել են միջադեպի մասին։

Ռուսները գրոհել են ուկրաինա-մոլդովական սահմանային անցակետը․զոհեր կան

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանցին ահաբեկչություններ էր ծրագրել Մոլդովայում և Ուկրաինայում. Լուսանկար

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիան պարտվել է Ուկրաինայի համար ռուսական ակտիվների օգտագործման վերաբերյալ ԵՄ-ի հետ կապված վեճում

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աթենքը խստացնում է էլեկտրական սկուտերների դեմ պայքարը, քանի որ Եվրոպան անվտանգության տագնապ է հայտարարել. Լուսանկարներ

09/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խաչվերաց. որ օրն այցելել գերեզմաններ և ինչ պետք է իմանալ

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցին ահաբեկչություններ էր ծրագրել Մոլդովայում և Ուկրաինայում. Լուսանկար

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսները գրոհել են ուկրաինա-մոլդովական սահմանային անցակետը․ զոհեր կան. Լուսանկար

09/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիան պարտվել է Ուկրաինայի համար ռուսական ակտիվների օգտագործման վերաբերյալ ԵՄ-ի հետ կապված վեճում

09/09/2026 infomitk@gmail.com