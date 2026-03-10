Նիկոլ Փաշինյանից ու ՔՊ-ական իշխանությունից դժգոհությունն օրեցօր ուժգնանում է։ Եվ չնայած Փաշինյանը եւ նրա թիմը երջանիկ են Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի (IRI) հարցումների ներկայացրած արդյունքներից, ըստ որոնց՝ իրենց վարկանիշը 18 տոկոս է, բայց անգամ այդ թիվը մի բանի մասին է փաստում՝ հայ հանրությունը մերժում է Փաշինյանին։
Գաղտնիք չէ, որ Փաշինյանն ու ՔՊ-ն արդեն վաղուց տվել են նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկը, ավտոբուսով տարբեր մարզեր են այցելում, էժանագին ներկայացումներ բեմադրում, օրինակ՝ արցախցի կնոջն է օգնում՝ գնումները տուն հասցնել, «կուկուռուզ ու պեռաշկի» են ուտում, քաղաքացիներին խոստումներ են տալիս եւ այլն, բայց մի բան ակնհայտ է՝ Նիկոլ Փաշինյանից այնքան դժգոհ են, որ անգամ վախը չի խանգարում, որ նրան դեմառդեմ քննադատեն, թույլ չտան իրենց օբյեկտ մտնել, հանդիմանեն, որ Վեհափառին է ուզում ազատել՝ կարծես նա իր նշանակած նախարարն է։
Քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը, «Հրապարակ»-ի հետ զրույցում խոսելով ստեղծված իրավիճակի մասին, ասում է․ «Այն, ինչ կա այսօր, 2018 թվականի հետ համեմատելն ուղղակի ավելորդ է՝ այն ժամանակ Փաշինյանի ընկալումը, նրանից սպասումները, հասարակական տրամադրությունները լրիվ այլ էին, քանի որ իրավիճակն էլ լրիվ այլ էր, եւ այսօրվա հետ համեմատության եզրեր գտնելն ուղղակի անհնարին է։ Անգամ 2022-2023 թվականների հետ չենք կարող համեմատել այսօրվա պատկերը։
Նիկոլ Փաշինյանը մոտենում է այնպիսի հակառեյտինգի ցուցանիշի, որքան ռեյտինգ ուներ 2018-ին։ Եվ սա, իհարկե, նկատվում է թե՛ նրա գործողություններից, թե՛ նրա վարքագծից։ Առհասարակ, իշխանության վարքագծային ռեժիմից այդ ամենը զգացվում է։ Ինչ վերաբերում է մարզեր կատարած այցերին, ապա, օրինակ, Արտաշատում տեղի ունեցած դեպքը, երբ քաղաքացին չթողեց նրան խանութ մտնել, իմ գնահատմամբ՝ բավականին անսպասելի էր ընդհանուր պրոցեսի տրամաբանության մեջ։ Դրան հաջորդած այցերը, որոնք, չգիտես ինչու, ներկայացվում են ներկուսակցական այցեր, սակայն բացարձակապես նախընտրական քարոզարշավներ են, նկատելիորեն ավելի բծախնդրորեն էին կազմակերպված, որպեսզի հնարավորինս նման անակնկալներից խուսափեն։
Բայց անգամ այդ դեպքում արձանագրվում են նման պատկերներ, ինչը վկայում է իրավիճակի տարբերության մասին։ Անգամ բավականին մանրակրկիտ եւ նույնիսկ որոշակի իմաստով բեմադրված հանդիպումների, շփումների պարագայում, երբ բծախնդրորեն են կազմակերպվել այդ այցերը, տեղի են ունենում իրականության ճեղքումներ։ Նկատելի եւ ակնհայտ է, որ հանդիպումներից առաջ սցենար է մշակվում, դերեր են բաշխվում, եւ այդ արցախցի կնոջ մասնակցությամբ դեպքը հենց այդ շարքից էր։ Նպատակային փորձել էին սիմետրիա ստանալ։ Քանի որ համացանցում տեղեկություններ շրջանառվեցին, որ արտաշատցի խանութպանն արցախցի է, որոշեցին մեկ այլ արցախցու հետ ստեղծել սիմետրիա»։
Բաց մի թողեք
Հայկ Սարգսյանի գաղտնի նամակը ՊՆ-ին եւ Սուրեն Պապիկյանի արձագանքը
Համայնքապետը չի կատարում դատարանի որոշումը․ Լուսանկար
«Արեւմտյան Ադրբեջանի» վարչապետը լինելու համար են պայքարում. Անդրիաս Ղուկասյան