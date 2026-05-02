Հեգսեթը հրամայել է Գերմանիայից դուրս բերել 5000 ամերիկացի զինվորականների

Զորքերի կրճատումը, որը տեղի է ունեցել երկրի առաջնորդի և նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև Իրանի պատերազմի շուրջ բանավեճից հետո, այնտեղ թողնում է մոտ 33,000 զինվորական։
Պենտագոնը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն Գերմանիայի ռազմաբազաներից դուրս կբերի 5000 զինվորական՝ հետևելով նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Իրանի պատերազմի շուրջ երկրի առաջնորդի հետ բանավեճից հետո արված սպառնալիքին։
Սա համեմատաբար փոքր կրճատում է այն զորքերի կուտակման համեմատ, որը սկսվել էր նախագահ Ջո Բայդենի օրոք՝ ի պատասխան Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա 2022 թվականի փետրվարին լայնածավալ ներխուժման։ Գերմանիայում դեռևս կմնա մոտ 33,000 ամերիկացի զինվորական։
Թրամփը, որը բազմիցս բողոքել է, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները չեն օգնել Իրանի վրա հարձակմանը, ամիսներ շարունակ զգուշացրել է, որ ԱՄՆ-ն իր զորքերը դուրս կբերի Եվրոպայից։
Պենտագոնի խոսնակ Շոն Փարնելը հայտարարության մեջ նշել է, որ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը հրամայել է դուրսբերումը Եվրոպայում ԱՄՆ զորքերի կուտակումը վերանայելուց հետո և դա արվել է «տեղում առկա տաքացման պահանջների և պայմանների» պատասխանի հիման վրա։
«Պատերազմի նախարարը հրամայել է Գերմանիայից մոտ 5000 զորքերի դուրսբերում», – ասել է Փարնելը։ «Մենք ակնկալում ենք, որ դուրսբերումը կավարտվի հաջորդ վեցից տասներկու ամիսների ընթացքում»։
Թրամփն առաջին անգամ հայտարարեց Գերմանիայից զորքերի դուրսբերման մասին չորեքշաբթի օրը՝ որպես ՆԱՏՕ-ի և եվրոպական դաշնակիցների կողմից Իրանի դեմ պատերազմին ցուցաբերվող աջակցության նկատմամբ իր հիասթափության շարունակություն։ Այդ առաջարկը զարմացրեց Պենտագոնի պաշտոնյաներին, որոնք չէին լսել զորքերի դուրսբերման հնարավորության մասին՝ նախագահի կողմից սոցիալական ցանցերում արված սպառնալիքից առաջ։
Գերմանիայում տեղակայված է 38,000 ԱՄՆ զորք, որտեղ տեղակայված են ԱՄՆ Եվրոպական և Աֆրիկայի հրամանատարությունները՝ Եվրոպայում ամերիկյան ուժերի ամենամեծ տեղակայումը։
Պենտագոնը այս տարվա սկզբին ավարտեց ԱՄՆ ռազմական դիրքորոշման վերանայումը ամբողջ աշխարհում։ Այդ զեկույցը չէր կոչ անում զորքերի լայնածավալ դուրսբերման Եվրոպայից, սակայն խոստանում էր ավելի շատ ռազմական միջոցներ տեղակայել Արևմտյան կիսագնդում և Խաղաղ օվկիանոսում և Եվրոպայի անվտանգությունը թողնել եվրոպական երկրներին։
Այս տարվա սկզբին Պենտագոնը հայտարարեց, որ չի փոխարինի Ռումինիայից դուրս գալու նախատեսված բանակային բրիգադը՝ տագնապ առաջացնելով ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Սակայն Ռումինիայի և Գերմանիայի դուրսբերումը չպետք է որևէ մեծ ազդեցություն ունենա եվրոպական անվտանգության վրա, հատկապես այն պատճառով, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների մեծ մասը ավելի շատ է ծախսում իրենց սեփական ռազմական կարողությունների և իրենց զինված ուժերի չափսերի մեծացման վրա։
Ոչ բոլոր հանրապետականներն էին համաձայն Պենտագոնի հրամանի հետ։ Բրեդ Բոումենը՝ հանրապետական սենատորներ Քելի Այոտի և Թոդ Յանգի նախկին ազգային անվտանգության խորհրդականը, ասել է, որ զորքերի դուրսբերումը Գերմանիայից առաջին հերթին կվնասի ԱՄՆ-ին և օգուտ կբերի ԱՄՆ հակառակորդներին, ինչպիսին է Ռուսաստանը։
«ԱՄՆ ռազմական դիրքը Եվրոպայում, այդ թվում՝ Գերմանիայում, ոչ միայն ամրապնդում է Կրեմլի լրացուցիչ ագրեսիայի դեմ զսպումը, այլև նպաստում է ամերիկյան ռազմական ուժի տարածմանը Միջերկրական ծովում», – ասել է Բոումենը։
