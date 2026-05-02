ԱՄՆ Հորմուզի նեղուցի վերաբացման կոալիցիան «չի մրցակցում» Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի առաջարկի հետ, ասում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը
Ֆրանսիան հայտարարում է, որ Հորմուզի նեղուցը վերաբացնելու ԱՄՆ-ի գլխավորած նոր կոալիցիան կլրացնի, այլ ոչ թե կմրցակցի Մեծ Բրիտանիայի կողմից աջակցվող իր առաքելության հետ, քանի որ կենսականորեն կարևոր ջրային ուղու վրա Իրանի հետ դիմակայությունը շարունակվում է։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցը վերաբանալու ԱՄՆ-ի գլխավորած նոր կոալիցիայի առաջարկը կլրացնի, այլ ոչ թե կմրցակցի Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի կողմից գլխավորվող նմանատիպ առաքելության հետ։
Աբու Դաբիում ելույթ ունենալով՝ Բարոն ասել է, որ ինքը Պարսից ծոցի դաշնակիցներին տեղեկացրել է Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի նախաձեռնության մասին, որն այժմ գտնվում է «առաջադեմ» փուլում։
Սա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը հինգշաբթի օրը հայտարարեց «Ծովային ազատության կառուցման» (ԾԱԿ) մասին, որը նախաձեռնություն է, որը «քայլեր կձեռնարկի անվտանգ անցումն ապահովելու համար, ներառյալ իրական ժամանակում տեղեկատվության, անվտանգության ուղեցույցի և համակարգման տրամադրումը՝ ապահովելու համար, որ նավերը կարողանան անվտանգ անցնել այդ ջրերով»։
Կարևոր նեղուցը, որը սովորաբար տեղափոխում է աշխարհի նավթի և հեղուկ բնական գազի մեկ հինգերորդը, պատերազմի սկզբից ի վեր Իրանի կողմից գործնականում շրջափակման մեջ է, ինչը բարձրացրել է գները և խեղդում առևտրային ցանցերը։
Իրանական նավահանգիստների և նավերի Վաշինգտոնի կողմից շրջափակումը էլ ավելի է կրճատել նեղուցով անցնող երթևեկությունը։
Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան բանակցություններ են վարել առանձին ծովային ջանքերի վերաբերյալ՝ վերջերս հանդիպում անցկացնելով ավելի քան 50 երկրների հետ։
ԱՄՆ առաքելությունը «նույն բնույթի չէ, ինչ մեր կողմից ստեղծվածը… այն գալիս է որպես մի տեսակ լրացում», – ասել է Բարոն։
«Այն մրցակցության մեջ չէ մեր կողմից մեկնարկած նախաձեռնության հետ, որի վրա մենք կենտրոնացած ենք»։
The Wall Street Journal-ը հաղորդել է, որ դիվանագիտական հեռագրում կոչ է արվում ԱՄՆ դեսպանատներին ճնշում գործադրել օտարերկրյա կառավարությունների վրա՝ մասնակցելու ԱՄՆ-ի գլխավորած ջանքերին։
Հարցին, թե արդյոք Ֆրանսիան կմիանա Վաշինգտոնի նախաձեռնությանը, Բարոն պատասխանել է, որ այս փուլում չի կարող մեկնաբանություններ անել։
Մեծ Բրիտանիա-Ֆրանսիա առաքելության «Պլանավորումն ավարտված է», – ասել է Բարոն։ «Ես եկել եմ այս առաքելության հայեցակարգը ներկայացնելու տարածաշրջանում մեր մի շարք ամենամտերիմ գործընկերներին»։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննադատել է դաշնակիցների դժկամությունը՝ միջամտելու Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայելական պատերազմին և նախկինում կոչ է արել նավթից կախված երկրներին պատասխանատվություն կրել Հորմուզի նեղուցի վերաբացման համար։
Իրանը խոստացել է չվերաբացել ջրային ճանապարհը, քանի դեռ ԱՄՆ-ն փակում է իր նավահանգիստները։
Քաղաքականության պարտադրում
Միևնույն ժամանակ, Իրանի դատական իշխանության ղեկավար Ղոլամհոսեյն Մոհսենի Էջեին ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ Թեհրանը բաց է մնում ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների համար, բայց չի ընդունի այն, ինչ նա անվանել է քաղաքականության «պարտադրում»։
«Իսլամական Հանրապետությունը երբեք չի խուսափել բանակցություններից… բայց մենք, անշուշտ, չենք ընդունում պարտադրում», – ասել է Էջեին դատական համակարգի կողմից կառավարվող Mizan Online կայքի կողմից հեռարձակված տեսանյութում։
«Մենք ոչ մի կերպ չենք ողջունում պատերազմը. մենք չենք ուզում պատերազմ, մենք չենք ուզում դրա շարունակությունը», – ասել է նա։
Նա պնդել է, որ Թեհրանը «բացարձակապես պատրաստ չէ հրաժարվել իր սկզբունքներից և արժեքներից այս չարամիտ թշնամու առջև՝ պատերազմից խուսափելու կամ դրա շարունակությունը կանխելու համար»։
Իրանը և ԱՄՆ-ն ապրիլի կեսերին Պակիստանում անցկացրեցին բանակցությունների մեկ փուլ, սակայն դրանք ավարտվեցին առանց առաջընթացի և այդ ժամանակվանից ի վեր կանգ են առել։
Միջուկային ծրագիր
Միևնույն ժամանակ, Իրանի նոր այաթոլլա Մոջթաբա Խամենեին համառորեն խոստացավ պաշտպանել երկրի միջուկային և հրթիռային հնարավորությունները, որոնք Թրամփը փորձել է սահմանափակել օդային հարվածների միջոցով։
Պետական հեռուստատեսությամբ կարդացված մեկ այլ հայտարարության մեջ նա, իբր, ասել է, որ Պարսից ծոցում ամերիկացիների միակ տեղը «նրա ջրերի հատակն» է, և որ տարածաշրջանի պատմության մեջ գրվում է «նոր գլուխ»։
Կրտսեր Խամենեին հանրության առջև չի երևացել փետրվարի 28-ին իր հոր և նախորդի՝ Ալի Խամենեիի սպանությունից հետո այաթոլլայի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր, ինչը հարցեր է առաջացնում նրա վիճակի վերաբերյալ։
Նրա դիտարկումները հնչում են այն ժամանակ, երբ Իրանի արդեն անկայուն տնտեսությունը ցնցումների մեջ է, քանի որ նրա արժույթը՝ ռիալը, հասել է նոր ցածրակետի, մինչդեռ նավթարդյունաբերությունը սեղմվում է ԱՄՆ-ի կողմից իր նավահանգիստների շրջափակման պատճառով։
