«Ուկրաինական զենքի արտահանումը կդառնա իրականություն», – ասաց Վլադիմիր Զելենսկին:
Ուկրաինան երեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ պատրաստվում է սկսել զենքի արտահանումը նոր «Անօդաչու թռչող սարքերի գործարքների» միջոցով, որոնք ուղղված են պաշտպանական արտադրության ընդլայնմանը և արտասահմանյան գործընկերների հետ ռազմաարդյունաբերական կապերի խորացմանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատեց, որ կանաչ լույս է տվել ավտոմատ թույլտվությունների մշակմանը, որոնք ուղղված են զենքի արտահանմամբ զբաղվող բիզնեսների համար բյուրոկրատական ընթացակարգերի պարզեցմանը։
«Ուկրաինական զենքի արտահանումը կդառնա իրականություն, մենք հաստատել ենք բոլոր մանրամասները մեր պետական ինստիտուտների մակարդակով», – ասաց նա։
Գործարքները ուղղված են «Մերձավոր Արևելքի և Պարսից ծոցի, Եվրոպայի և Կովկասի գործընկերներին», – շեշտեց նախագահը X-ում, հավելելով, որ «առաջարկ կա նաև մեր ամերիկացի գործընկերների համար»։
Անօդաչու թռչող սարքերի գործարքի ձևաչափը առաջին անգամ ներկայացվել է Զելենսկու կողմից ապրիլի սկզբին խոշոր եվրոպական մայրաքաղաքներում մի շարք երկկողմ հանդիպումների ժամանակ։ Հռոմում Ուկրաինայի նախագահը շեշտեց, որ ուկրաինական և իտալական պաշտպանական ընկերությունների միջև ավելի սերտ ինտեգրումը կարող է խթանել տեխնոլոգիական առաջընթացը, մեծացնել արդյունաբերական հզորությունները և ստեղծել աշխատատեղեր երկու երկրներում։
Ուկրաինական տեխնոլոգիաների Ռուսաստանի ձեռքում հայտնվելը կանխելու համար Արտաքին գործերի նախարարությանը և հետախուզական ծառայություններին հանձնարարվել է կազմել այն երկրների ցանկը, որոնց զենքի արտահանումը չի թույլատրվի Մոսկվայի հետ համագործակցության պատճառով։
Եվրոպական երկրները ավելի ու ավելի հաճախ են համատեղ արտադրության համաձայնագրեր կնքում Ուկրաինայի հետ, մասնավորապես՝ անօդաչու թռչող սարքերի ոլորտում, քանի որ բարելավվում է Կիևի՝ մատչելի մարտադաշտային սարքավորումներ արագ արտադրելու կարողությունը։ Այս տեսակի համաձայնագրի շրջանակներում Ուկրաինան նախատեսում է խթանել անօդաչու թռչող սարքերի, հրթիռների, զինամթերքի և այլ պահանջարկ ունեցող զենքի, ռազմական տեխնիկայի, ծրագրային ապահովման արտադրությունն ու մատակարարումը, ինչպես նաև գործընկերների պաշտպանական համակարգերի հետ ինտեգրումը։
Զելենսկին ընդգծեց, որ արտահանումը չի լինի ազգային մատակարարման հաշվին։ Դրանք կիրականացվեն «եթե զինվորականները իրավունք ունենան նախ ստանալ անհրաժեշտ քանակությամբ զենք»։
«Արտահանումը կատարվում է բացառապես ստուգված ավելցուկից։ Այդ պայմանը բանակցելի չէ և ներառված է շրջանակի իրավական կառուցվածքում», – ասվում է պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված հայտարարության մեջ, որում նշվում է, որ «որոշակի արտադրական հատվածներում Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերությունը հասել է մինչև 50% ավելցուկային հզորության»։
