ԵՄ-ն քննարկում է ածխածնային հարկի մեղմացումը Ուկրաինայի հիմնական ռազմական ռեսուրսի վրա

Երկրի պողպատաձուլական արտադրողները զգուշացրել էին, որ ածխածնային ինտենսիվությամբ ապրանքների վրա մաքսատուրքերը կսպանեն իրենց արդյունաբերությունը։
Աշխատակիցը աշխատում է Կրիվոյ Ռիգում գտնվող «Մետինվեստ Գրուփ»-ի կողմից շահագործվող երկաթի հանքաքարի վերամշակման գործարանում, 2026 թվականի ապրիլի 14-ին, Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժման ֆոնին։
ԵՄ-ն բանակցություններ է վարում ուկրաինական պողպատը կլիմայի պաշտպանության հիմնական միջոցառումից ազատելու համար, ըստ ԵՄ-ում Կիևի դեսպանի։
Ածխածնային ինտենսիվությամբ ապրանքի վրա դաշինքի ներմուծման հարկից աննախադեպ ազատումը Ուկրաինային կտա անհրաժեշտ եկամուտ Ռուսաստանի դեմ պայքարում, միաժամանակ Եվրոպային ավելի էժան հասանելիություն ապահովելով ռազմական հզորության համար կարևոր ռեսուրսին։
«Մետինվեստ»-ի՝ ուկրաինական հանքարդյունաբերական և մետալուրգիական հսկայի գործադիր տնօրեն Յուրի Ռիժենկովը, որը գործունեություն է ծավալում Իտալիայում, Բուլղարիայում և Մեծ Բրիտանիայում, գործադիր տնօրենն ասել է, որ Կիևի փոխվարչապետ Տարաս Կաչկան դիմել է իր ընկերությանը՝ ածխածնային սահմանային կարգավորման մեխանիզմի վերաբերյալ բանակցությունների վերաբերյալ, որը նախատեսված է հավասար խաղային պայմաններ ապահովելու ԵՄ ընկերությունների և դաշինքից դուրս գտնվող այն ընկերությունների միջև, որոնք չեն ենթարկվում դրա խիստ բնապահպանական կանոնակարգերին։
«Նա մեզանից վերլուծություններ է խնդրում», – ասաց Ռիժենկովը։ «Նա մեզանից գաղափարներ է խնդրում»։
Ուկրաինայի պողպատի ոլորտը լուսավոր կետ է պատերազմից տուժած տնտեսության մեջ և ներկայացնում է կարևորագույն ռազմական ռեսուրս։ Նմանապես, Եվրոպայի շտապողականությունը՝ ՆԱՏՕ-ի նոր ծախսերի նպատակներին հասնելու համար, որոնք բարձրացվել էին անցյալ տարի Վաշինգտոնի ճնշման տակ, նշանակում է, որ մայրցամաքի զենք արտադրողներին պողպատ է անհրաժեշտ։ Ուկրաինան դաշինքի խոշորագույն արտասահմանյան մատակարարներից մեկն է։
Մետաղները ներկայացնում են Կիևի արտահանման եկամտի ամենաարժեքավոր աղբյուրներից մեկը և մնում են Ուկրաինայի ամենամեծ արդյունաբերություններից մեկը, որի արժեքը 2023 թվականին, ըստ Համաշխարհային բանկի, կազմել է գրեթե 4 միլիարդ դոլար։
Ուկրաինացի պողպատագործները զգուշացրել են, որ հունվարին ուժի մեջ մտած CBAM-ը կարող է ոչնչացնել իրենց եվրոպական շուկան, որը, անկասկած, իրենց ամենամեծն է։ Մի ընկերություն պնդում էր, որ միջոցառումը «գրեթե անմիջապես» սպանել է իր բիզնեսը Եվրոպայում, քանի որ հաճախորդները, անհանգստացած լրացուցիչ մաքսատուրքից, չեղարկել են իրենց բոլոր պատվերները 2026 թվականի առաջին եռամսյակի համար։
Սակայն CBAM-ը միակ խնդիրը չէ, որը տանջում է արդյունաբերությանը։ Ռիժենկովն ասել է, որ ուկրաինական պողպատե արտադրանքի արտահանումը կրճատվել է ավելի քան կեսով 2022 թվականին Մոսկվայի լայնածավալ ներխուժումից ի վեր՝ հասնելով 2.2 միլիոն մետրիկ տոննայի 2021 թվականի գրեթե 5 միլիոնի համեմատ։
«Երկու նավ, որոնք Օդեսա էին մտնում մեր բեռը վերցնելու համար, երկու օր առաջ ջրի մեջ հարձակման են ենթարկվել անօդաչու թռչող սարքերի կողմից», – ասել է Ռիժենկովը։ «Մեզ հետ շատ բարդություններ են պատահում, բացի CBAM-ից»։
Երբ սահմանային հարկը առաջին անգամ քննարկվեց, 2022 թվականի փետրվարի ներխուժումից առաջ, ուկրաինական և ռուսական պողպատե ընկերությունները հայտարարեցին, որ դա անարդարացիորեն կուղղորդի իրենց ներմուծումը։ Հնդկաստանը նույնպես լոբբինգ է արել CBAM-ից ազատման համար, բայց ապարդյուն։
Լիխտենշտեյնը, Իսլանդիան և Նորվեգիան ազատված են CBAM-ից որպես Եվրոպական տնտեսական գոտու անդամներ։ Շվեյցարիան, որը ինտեգրված է դաշինքի սահմանափակման և առևտրի համակարգին, նույնպես չի ենթարկվում դրան։ Հյուսիսային Իռլանդիան նույնպես մասամբ ազատված է Իռլանդիայի հետ իր կապերի շնորհիվ։
Հանձնաժողովը չի պատասխանել մեկնաբանության խնդրանքներին։
Եվրոպական խորհրդարանի օրենսդիրները առաջարկել են, որ Ուկրաինային, որը ԵՄ պոտենցիալ անդամ է, նույնպես հատուկ վերաբերմունք ցուցաբերվի։
«Մենք պետք է իսկապես օգնենք նրանց վերականգնել իրենց տնտեսությունը», – ասել է հոլանդացի օրենսդիր Մոհամմեդ Շահիմը, որը ղեկավարում է խորհրդարանի կողմից CBAM-ի վերանայումը։ «Մենք իսկապես պետք է ուշադիր գնահատենք, թե ինչ պայմաններ ենք սահմանել այդ պահին, արդյոք դրանք չափազանց խիստ չեն, թե՞ պետք է մի փոքր ավելի հաճախ գնահատենք՝ տեսնելու համար, թե արդյոք Ուկրաինան պետք է ազատում ստանա»։
Շահիմն ասել է, որ Հանձնաժողովի գործն է գնահատել, թե արդյոք ազատման պայմանները գոյություն ունեն։
«Մետինվեստը» նախկինում առաջարկել էր, որ ԵՄ-ն կարող է քննարկել ուկրաինական պողպատի համար CBAM վճարումները «նվիրված հաշիվների» ուղղորդելու հարցը, որոնք այնուհետև կարող են օգտագործվել ուկրաինական ընկերությունները ԵՄ աղտոտման չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար։
«Դա տարբերակներից մեկն է», – ասել է Ռիժենկովը՝ հավելելով, որ իր ընկերությունը պատրաստ է և ցանկանում է արդիականացնել իր արտադրական շղթաները, բայց պատերազմը կանխել է ավելի կանաչ տեխնոլոգիաների անցումը։
Բաց մի թողեք
