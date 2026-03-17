17/03/2026

EU – Armenia

Երևանում Իրանի դեսպանատունը հայտնել է դեղորայքի և բժշկական պարագաների անհրաժեշտության մասին

infomitk@gmail.com 17/03/2026 1 min read

Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատունը հանդես է եկել հայտարարությամբ․

«Ի պատասխան Հայաստանում բնակվող բազմաթիվ հայրենակիցների, ինչպես նաև հայ բարեկամների կողմից ֆինանսական և մարդասիրական (հատկապես դեղորայք) օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ բազմսթիվ զանգերի՝ սույնով տեղեկացնում ենք որ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության «Կարմիր մահիկ» ընկերությունը իր պատրաստակամությունն է հայտնել հրատապության կարգով ստանալու ցանկացած անհրաժեշտ դեղորայք և բժշկական պարագաներ անհատներից, ինչպես նաև մարդասիրական կազմակերպություններից, բժշկական սարքավորումների մատակարարներից, դեղագործական ընկերություններից և փրկարար կազմակերպություններից»,- նշված է դեսպանատան տարածած հայտարարության մեջ։

Կարմիր Մահիկ ընկերության հայտարարության համաձայն ՝ վիրավորների թվի աճի և բժշկական կենտրոնների ծանրաբեռնվածության հանգամանքը հաշվի առնելով՝ հրատապության կարգով անհրաժեշտ են բժշկական օգնություն, կենսական նշանակության դեղամիջոցներ, վիրաբուժական սարքավորումներ, շիճուկ և բժշկական պարագաներ։

«Հետևաբար, բոլոր հայրենակիցներին և անհատներին, հայկական կազմակերպություններին և մատակարարներին հրավիրում ենք հնարավորինս սեղմ ժամկետում առաքման նպատակով նախաձեռնել նշված պարագաների տրամադրումը։

Կանխիկ դրամական օգնությունների համար Մելլաթ բանկի Երևանի մասնաճյուղում բացվել է հետևյալ հաշվեհամարը՝ 2080000000330400»։

Բաց մի թողեք

1 min read

1 min read

1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

1 min read

1 min read

1 min read

