17/03/2026

EU – Armenia

ԵՄ արագ արձագանքման խումբ՝ ընտրություններից առաջ․ չենք թողնի՝ Հայաստանը միայնակ դիմակայի արտաքին միջամտությանը

infomitk@gmail.com 17/03/2026

Հայաստանի խնդրանքով Եվրամիությունը կտեղակայի հատուկ արագ արձագանքման խումբ՝ երկրի ընտրություններից առաջ հիբրիդային սպառնալիքներին հակազդելուն օգնելու համար։

Այս մասին հայտարարել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։

«Մեր տարածաշրջանում ժողովրդավարության կայունության աջակցությունը շարունակում է մնալ կարևորագույն։ Մենք չենք թողնի, որ Հայաստանը միայնակ դիմակայի արտաքին միջամտությանը», – ասել է Կալասը՝ Բրյուսելում ԵՄ արտաքին գործերի խորհրդի նիստից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում։

Նա նաև ընդգծել է, որ ճնշման տակ գտնվող ժողովրդավարությունները կարող են հույսը դնել Եվրոպայի վրա։

Բարձր ենք գնահատում Հայաստանի կառավարության քաղաքականությունը ԵՄ-ին մոտենալու ուղղությամբ. ԵԽ պատգամավոր. Լուսանկար

17/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի նոր Սահմանադրության նախագծի տեքստն արդեն պատրաստ է, կքննարկվի նաև ՔՊ վարչության նիստում

16/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակային պետք է ցույց տանք մեր uպառազինnւթյունը, որ բոլորը տեսնեն

15/03/2026 infomitk@gmail.com

Բրյուսելը պետք է անտեսի ԱՄՆ-ին թվային ծառայությունների հարկի հարցում

17/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հնդկաստանը նպատակ ունի «կտրուկ» խորացնել կապերը ԵՄ-ի հետ Իրանի պատերազմի և համաշխարհային խառնաշփոթի պայմաններում

17/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ ճգնաժամային դիմակայման գագաթնաժողովը խափանվեց … մեկ այլ ճգնաժամի պատճառով

17/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աջակողմյան թեկնածուները միավորվում են՝ փորձելով խզել սոցիալիստների 25-ամյա ազդեցությունը Փարիզի վրա

17/03/2026 infomitk@gmail.com