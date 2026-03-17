EU – Armenia

Դա մեր պատերազմը չէ․ ԵՄ արտգործնախարարները հրաժարվել են ռազմանավեր ուղարկել Հորմուզի նեղուց․ Կալաս

Եվրոպական Միության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները հրաժարվել են իրենց ռազմանավերն ուղարկել Հորմուզի նեղուց։

Այս մասին նախարարական հանդիպումից հետո հայտարարել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։

«Դա մեր պատերազմը չէ, մենք չենք այն սկսել։ Մենք Կարմիր ծովում ունենք Aspides առաքելությունը։ Սակայն, նախարարներն այդ առաքելության մանդատն ընդլայնելու ցանկություն չեն դրսևորել»,- ասել է Կալասը։

Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ ՆԱՏՕ-ին շատ վատ ապագա է սպասվում, եթե դաշինքի անդամ երկրները չաջակցեն ԱՄՆ-ին Հորմուզը բացելու հարցում։

