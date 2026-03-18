18/03/2026

EU – Armenia

Մահացել է Համայն Վրաստանի կաթողիկոս-պատրիարք Իլիա Երկրորդը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 18/03/2026 1 min read

93 տարեկան հասակում, Պատրիարքական Աթոռին բարձրանալուց 49-րդ տարում, մահացել է Համայն Վրաստանի Կաթողիկոս-Պատրիարք Իլիա Երկրորդը:

Այսօրվանից՝ մարտի 17-ից մինչև նոր Պատրիարքի ընտրությունը, Վրաց Ուղղափառ Եկեղեցին կկառավարվի Մետրոպոլիտ Շիո Մուջիրիի կողմից։

Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ մարտի 17-ին առավոտյան առողջական վիճակի վատթարացման պատճառով Կաթողիկոս-Պատրիարք Իլիա Երկրորդը հոսպիտալացվել էր:

Վրաստանի պատրիարքարանը մարտի 17-ի առավոտյան հայտնել էր. «առողջական վիճակի անսպասելի բարդացման պատճառով Նորին Սրբություն և Երանություն Համայն Վրաստանի Կաթողիկոս-Պատրիարք Իլիա II-ն այս պահին գտնվում է Կովկասի բժշկական կենտրոնում: Վիճակը խնդրահարույց է, սակայն կայուն»:

Բաց մի թողեք

1 min read

17/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

17/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

17/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

18/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

18/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

18/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

