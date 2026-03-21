Թրամփը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին անվանում է «վախկոտներ»՝ Հորմուզի նեղուցի անվտանգության ուժերին միանալուց հրաժարվելու համար

Մահացածների թիվը Իրանում հասել է ավելի քան 1300-ի, Լիբանանում՝ ավելի քան 1000-ի, Իսրայելում՝ 15-ի և տարածաշրջանում՝ 13 ամերիկացի զինվորականի: Լիբանանում և Իրանում միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվել են։
Մերձավոր Արևելքում պատերազմի սրման երեք շաբաթ անց, ըստ տեղեկությունների, ԱՄՆ-ն տարածաշրջան է ուղարկում ավելի շատ ռազմանավեր և ծովային հետևակայիններ, իսկ Իրանը ուրբաթ սպառնացել է ընդլայնել իր պատասխան հարձակումները՝ ներառելով ամբողջ աշխարհի հանգստի և զբոսաշրջության վայրերը։
Թեհրանում Իսրայելի օդային հարվածների վայրէջքի հետ մեկտեղ, Իրանը ավելի շատ հարձակումներ սկսեց Իսրայելի և հարևան Պարսից ծոցի արաբական երկրների էներգետիկ օբյեկտների վրա, և տարածաշրջանում նշվեց Իդը՝ մուսուլմանական օրացույցի ամենասուրբ օրերից մեկը: Իրանցիները նաև նշում էին պարսկական Նոր տարին, որը հայտնի է որպես Նովրուզ, սովորաբար տոնական տոն, որն այս տարի ավելի զուսպ է։
Երուսաղեմի Հին քաղաքը ուրբաթ օրը հարված է ստացել իրանական որսացված հրթիռներից առաջացած բեկորներից։ Բեկորները ընկել են հրեական թաղամասում՝ Արևմտյան պատից՝ հրեաների աղոթքի ամենասուրբ վայրից, և Ալ-Աքսա մզկիթից՝ իսլամի երրորդ ամենասուրբ վայրից, 500 մետրից էլ պակաս հեռավորության վրա։ Այն հարվածել է Հին քաղաքի յոթ գործառնական մուտքերից մեկի՝ Գոմաղբի դարպասի վերևում։
Քանի որ Իրանից քիչ տեղեկություններ են ստացվում, պարզ չէ, թե որքան վնաս են կրել նրա զենքի, միջուկային կամ էներգետիկ օբյեկտները փետրվարի 28-ին սկսված ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատժիչ հարվածներից, կամ նույնիսկ ով էր իրականում երկրի ղեկավարը։ Սակայն Իրանի հարձակումները դեռևս խեղդում են նավթի մատակարարումները և վնասում համաշխարհային տնտեսությունը՝ բարձրացնելով սննդի և վառելիքի գները Մերձավոր Արևելքից շատ ավելի հեռու։
Թրամփը ուրբաթ օրը իր ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին անվանել է «վախկոտներ»՝ Հորմուզի նեղուցում անվտանգությունն ապահովելու իր կոչին չարձագանքելու համար՝ հավելելով, որ առանց Ամերիկայի դաշինքը «թղթե վագր» է։
Թրամփի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց Միացյալ Թագավորությունը հայտարարեց, որ թույլատրել է իր ռազմական բազաների օգտագործումը ԱՄՆ-ի համար՝ Հորմուզի նեղուցում նավերի վրա հարձակվող իրանական օբյեկտների վրա հարվածներ հասցնելու համար։
Համաձայնագիրը ընդլայնում է իր բազաների օգտագործման նախկինում համաձայնեցված պայմանները, որոնց համաձայն՝ ամերիկյան ուժերը կարող են օգտագործել բրիտանական բազաները՝ Իրանի կողմից բրիտանական շահերը կամ կյանքերը վտանգի ենթարկող հրթիռների արձակումը կանխելու գործողությունների համար։
ԱՄՆ-ն և Իսրայելը պատերազմի համար առաջարկել են փոփոխական հիմնավորումներ՝ սկսած Իրանի ղեկավարությանը տապալող ապստամբություն հրահրելու հույսից մինչև նրա միջուկային և հրթիռային ծրագրերի վերացումը։ Նման ապստամբության որևէ հրապարակային նշան չի եղել, և պատերազմի ավարտը տեսանելի չէ։
