Մարտի 23-ի աստղագուշակ․ Ճիշտ որոշումներ ընդունելու համար ձեզ ժամանակ է պետք

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Բարդ թվացող գործերն արժե ստանձնել օրվա առաջին կեսին: Այդպես դուք արագ գլուխ կհանեք դրանցից, սպասվածից լավ արդյունքների կհասնեք: Լավ կանցնեն կարևոր զրույցները: Ձեզ համար հեշտ կլինի նույնիսկ այն մարդկանց հետ լեզու գտնելը, որոնք ընդհանրապես նման չեն ձեզ:
Օրվա երկրորդ կեսը լավը կլինի ընկերների հետ հանդիպելու, ընտանեկան միջոցառումների ու ռոմանտիկ ժամադրությունների համար: Դուք կկարողանաք զարմացնել մտերիմներին, կգտնեք հուսահատվածներին ուրախացնելու ձևը: Նշված ժամանակահատվածը բարենպաստ կլինի ստեղծագործ զբաղմունքների համար: Չի բացառվում՝ նոր նախասիրություն ձեռք բերեք:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Արժե համբերությամբ զինվել: Դա հատկապես կարևոր կլինի նրանց համար, ովքեր այս հատվածի համար կարևոր մի բան են ծրագրել, պատրաստվում են լուրջ գործ ստանձնել: Անհրաժեշտ արդյունքին արագ հասնել չի ստացվի: Բայց եթե դուք շատ չշտապեք և ուրիշներին էլ չշտապեցնեք, ապա ամեն ինչ հաջող կդասավորվի, նպատակին էլ կհասնեք:
Հիշեք ձեր հին ծրագրերի մասին. օրը հարմար կլինի դրանք կյանքի կոչելու համար: Եթե վաղուց էիք ուզում ուսում սկսել, զբաղվել ինքնազարգացմամբ, հրաժարվել վնասակար սովորույթներից, ապա սկսեք գործել. դրա համար հիմա ամենահարմար պահն է: Հաջող կլինեն գնումները և կարևոր չէ՝ դրանք նախապես ծրագրել եք, թե ոչ:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Կենտրոնացեք բարդ գործերի վրա: Այսօր դուք կկարողանաք լավ գլուխ հանել դրանցից, եթե չշեղվեք: Լավ է հույս դնեք սեփական ուժերի վրա, նույնիսկ փորձված համախոհներից անվերապահ աջակցություն չսպասեք: Օգնականներ անպայման կգտնվեն, բայց դա շատ ավելի ուշ տեղի կունենա:
Չի բացառվում՝ ստիպված լինեք զբաղվել միապաղաղ ու ձանձրալի, կենտրոնացվածություն, մանրուքներին ուշադրություն պահանջող գործերով: Դուք դրանցից գլուխ կհանեք, բայց ուժեր ներդնելու կարիք կլինի: Օրվա վերջին դուք կզգաք, որ պիտի հանգստանաք ու ցրվեք, և նման հնարավորություն կընձեռվի:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Ժամանակ մի կորցրեք: Այսօր շատ բան պիտի հասցնեք, ընդ որում՝ ստիպված եք լինելու զբաղվել ոչ միայն ձեր, այլև ուրիշների գործերով: Առավոտյան հազիվ թե կարողանաք խուսափել լարված պահերից, անհասկացողությունից: Սակայն ժամանակի ընթացքում դրական միտումների ազդեցությունը կուժեղանա, դուք ձեզ ավելի ազատ ու հանգիստ կզգաք, շրջապատողների հետ լեզու գտնելն էլ կհեշտանա:
Օրվա երկրորդ կեսը հարմար կլինի կարևոր հանդիպումների համար. դրանք կանցնեն այնպես, ինչպես ձեզ է պետք: Չեն բացառվում հաճելի ծանոթությունները: Դրանք ռոմանտիկ շարունակություն կստանան, եթե ինքներդ ցանկանաք:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Պահպանեք ինքնատիրապետումն ու պրովոկացիաներին մի տրվեք: Այդպես հաջողությամբ կանցկացնեք գործնական բանակցությունները, կկարողանաք խուսափել մանր-մունր վեճերից, որոնք բոլորի տրամադրությունը կփչացնեին: Հենց ձեր վարքի շնորհիվ նկատելիորեն դեպի լավը կփոխվեն վերջին շրջանում լարված հարաբերությունները:
Օրը լավը կլինի նոր բան ստանձնելու համար: Դուք արագ կորոշեք, թե ինչպես է պետք գործել, կմտապահեք այն, ինչ պետք է: Հին ծանոթները հրաշալի խորհուրդներ կտան, և դուք կհետևեք դրանց: Հավանական են դրամական մուտքեր. շահավետ գործարքներ կնքելու շանս կա:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Մտածեք լավի մասին: Օրը բազում նոր հնարավորություններ կբացի, որոնց թվում կլինեն այնպիսիք, որոնց մասին վաղուց էիք երազում: Ինտուիցիան կհուշի, թե ինչպես է պետք վարվել, և դուք կհետևեք նրան: Լավ կանցնեն հին ընկերների հետ հանդիպումները, ռոմանտիկ ժամադրություններն էլ հաճելի կլինեն ու երկար կհիշվեն:
Սակայն դժվարություններից ամբողջությամբ խուսափել այսօր հազիվ թե ստացվի: Հնարավոր են ոչ մեծ ձգձգումներ աշխատանքի մեջ, կխախտվեն պայմանավորվածությունները: Բայց դուք ամեն ինչից գլուխ կհանեք ու անպայման կհասնեք անհրաժեշտ արդյունքներին:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Զրուցեք տարբեր մարդկանց հետ: Այսօր դուք հետաքրքիր բաներ իմանալու և այնպիսի ինֆորմացիա ստանալու շանս կունենաք, որը ձեզ կօգնի ճիշտ որոշում ընդունել: Հավանական են դրական փոփոխություններ գործնական հարաբերություններում: Դուք կզգաք, որ շրջապատողները ավելի շատ են վստահում ձեզ, ուշադիր լսում են ձեր խոսքերը, հաճախ փորձում են օգնել, եթե դրա անհրաժեշտությունն առաջանում է:
Հավանական են հաջող զուգադիպություններ: Դրանց շնորհիվ դուք կգտնեք վերջին շրջանում ձեզ անհանգստացնող խնդիրների լուծման բանալին: Եթե դժվարություններ առաջանան, լսեք ինտուիցիայի ձայնին: Այն անպայման կհուշի, թե ինչպես հաղթահարեք դրանք:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Օրն սկսեք ամենակարևոր գործերից ու աշխատեք ժամանակը զուր չծախսել: Առավոտը արդյունավետ կանցնի, միայն մի քանի ժամվա ընթացքում շատ բան կհասցնեք: Ավելի ուշ լարված ժամանակահատված կգա, երբ հազիվ թե կարողանաք մեկ կոնկրետ բանի վրա կենտրոնանալ, ստիպված պիտի լինեք մի քանի հարց միաժամանակ լուծել: Դուք դրանից հրաշալի գլուխ կհանեք, եթե պահպանեք ինքնատիրապետումը:
Երեկոն լավը կլինի հաճելի զբաղմունքների համար: Մտերիմները հաճույքով կընկերակցեն ձեզ, և դուք հրաշալի ժամանակ կանցկացնեք: Հնարավոր են հաճելի անակնկալներ, ոչ մեծ նվերներ, որոնց համար շատ ուրախ կլինեք:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Օրվա առաջին կեսին առաջ եկած գաղափարներին լուրջ վերաբերվեք: Սկզբում դրանք կարող են բավական տարօրինակ, չափազանց համարձակ կամ պարզապես անժամանակ թվալ, բայց ավելի ուշ կհասկանաք՝ ինչպես իրագործել մտածածը: Օրվա կեսը հարմար կլինի գործնական բանակցությունների համար: Չի բացառվում՝ նոր համախոհներ ձեռք բերեք:
Օրվա երկրորդ կեսին լավ է խուսափեք ավելորդ հուզումներից, սթրեսային իրավիճակներից: Մտածեք, թե ինչով կարող եք ուրախացնել ձեզ ու ձեր մտերիմներին: Հոգսերից շեղվելու և բոլորի տրամադրությունը բարձրացնելու ձև անպայման կգտնվի:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Նախաձեռնող եղեք և ձեզ ընդառաջ կգան: Օրը հրաշալի կլինի գաղափարներով կիսվելու և նոր համախոհներ գտնելու, նոր բան առաջարկելու համար: Առաջատարի ձեր հատկանիշներն այսօր շատ վառ կարտահայտվեն: Կհաջողվի ոգեշնչել շատերին, ինքնավստահություն հաղորդել այն մարդկանց, որոնք սկսել էին կասկածել իրենք իրենց: Շրջապատողները կլսեն ձեր կարծիքը, կհետևեն ձեր խորհուրդներին:
Լավ է զբաղվեք տնային գործերով: Դրանք հոգնեցնող ու ձանձրալի չեն թվա: Դուք ամեն ինչին ստեղծագործաբար կմոտենաք, արագ կհասնեք անհրաժեշտ արդյունքին ու գոհ կմնաք դրանից:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Հասեք անհնարինին: Դուք հնարավորություն կունենաք գլուխ հանել շատ բարդ գործերից, ստանալ այն, ինչին վաղուց էիք ձգտում: Հավանական են նշանակալի մասնագիտական հաջողություններ: Դրանց շնորհիվ դուք ազդեցիկ համախոհներ ձեռք կբերեք: Չեն բացառվում գործնական առաջարկները, որոնց կուզենաք առանց երկար մտածելու համաձայնությամբ պատասխանել:
Օրը հարմար կլինի ընկերների և մյուս մտերիմների հետ հանդիպելու, համատեղ ուղևորությունների համար: Օգտակար կլինի ակտիվ հանգիստը. դուք բազում վառ հույզեր կստանաք, տրամադրությունն էլ անմիջապես կլավանա: Հաճելի տպավորություն կթողնի ռոմանտիկ ուղևորությունը:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Մի շտապեք: Առավոտը հարմար կլինի առօրյա գործերի, մանր-մունր խնդիրները լուծելու համար: Օրվա առաջին կեսին հազիվ թե գլխապտույտ հաջողությունների հասնեք, բայց ավելի ուշ դա հնարավոր կդառնա: Բանակցությունները նույնպես կարևոր է անցկացնել առանց շտապելու: Ճիշտ որոշումներ ընդունելու համար ձեզ ժամանակ է պետք:
Օրվա երկրորդ կեսը հաջողություններ է խոստանում հնարամտություն ու համառություն, միևնույն իրավիճակի մեջ մի քանի տեսանկյուններից խորանալու ունակություն պահանջող գործերում: Պետք կգա այն ամենը նկատելու կարողությունը, ինչը վրիպել է ուրիշների աչքից: Դրա շնորհիվ դուք նույնիսկ աննշան սխալներ չեք անի:
