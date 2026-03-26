Հանրային թշնամանքը կոտրում է Իսպանիայի Vox-ը` ստալինիստական ​​կուսակցություն

Vox-ը «վերածվում է ստալինիստական կուսակցության», զգուշացնում են ներքին քննադատները։
ՄԱԴՐԻԴ – Իսպանիայի ծայրահեղ աջ Vox-ում եղբայրասպան պայքար է բռնկվել, քանի որ ավագ պաշտոնյաները հրապարակավ վիճում են «ստալինյան» առաջնորդության պաշտամունքի շուրջ, որը «զավթել» է արմատական ազգայնական կուսակցությունը իր ժողովրդականության գագաթնակետին։
Ներքին քաղաքական ճգնաժամը բացահայտվել է Vox-ի արագ աճից հետո, որը հաջորդել է տարածաշրջանային ընտրություններում ռեկորդային հաղթանակներին։
Ներկայումս, երբ ազգային ընտրությունները մեկ տարի են մնացել, հարցումները ցույց են տալիս, որ Vox-ը կարող է ապահովել ձայների 18%-ը, ինչը բավարար է հիմնական պահպանողական Ժողովրդական կուսակցության (ԺԿ) հետ կոալիցիա կազմելու համար։ Սակայն, քանի որ թշնամանքը բռնկվում է հանրության շրջանում, կասկածներ են աճում կուսակցության ապագայի և քաղաքական թափը պահպանելու ունակության վերաբերյալ։
Վեճի ամենամեծ կետը վերաբերում է Vox-ի կուսակցության ֆինանսների վերաբերյալ թափանցիկության բացակայության մասին մեղադրանքներին, որոնք լայնորեն կասկածի տակ են դրվել վերջին տարիներին, մասնավորապես այն բանից հետո, երբ այն մտավ ազգային քաղաքականություն 2019 թվականին՝ ընդհանուր ընտրություններում ապահովելով 52 պատգամավոր։
Վերջին սկանդալը տեղի ունեցավ երեքշաբթի օրը, երբ El País-ը հաղորդեց, որ Vox-ի առաջնորդ Սանտյագո Աբասկալին մոտ կանգնած տարբեր խորհրդատուներ մեկ տարվա ընթացքում մոտ 1.3 միլիոն եվրո են գանձել, որոնց մի մասը ստացվել է Tizona Comunicación խորհրդատվական ընկերության միջոցով տրամադրված պետական սուբսիդիաներից։
Ժամեր անց Vox-ը պատասխանեց իրենց գործարար հարաբերությունների մասին «զրպարտչական հաղորդագրություններին», մասնավորապես՝ Tizona-ի հետ, որը Աբասկալի խորհրդատուներ Կիկո Մենդես-Մոնաստերիոյի և Գաբրիել Արիզայի գլխավորած հաղորդակցության խորհրդատվական խումբ է։ Քննադատները պնդում են, որ այս երկուսից ոչ մեկը պաշտոնական պաշտոն չի զբաղեցնում կուսակցության ներսում, սակայն երկուսն էլ զգալի ազդեցություն ունեն կուսակցության որոշումների կայացման գործընթացի վրա։
Կուսակցության հայտարարության համաձայն՝ ընկերությունը կուսակցությանը քաղաքական հաղորդակցության «խորհրդատվական ծառայություններ» է մատուցել այն բանից հետո, երբ Vox-ը մտավ Իսպանիայի քաղաքական ասպարեզ՝ 2019 թվականի ազգային ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ Անդալուսիայի տարածաշրջանային խորհրդարանում 11 տեղ գրավելով։
«Նրանց պատասխանատվությունն աճել է, քանի որ կուսակցությունը սկսել է արագ ընդլայնվել», – ասվում է հայտարարության մեջ՝ հավելելով, որ բոլոր պայմանագրերը ստորագրվել են Իսպանիայի պաշտոնական աուդիտորական մարմինների կողմից։
Այնուամենայնիվ, Իսպանիայի Հաշվիչ դատարանը Vox-ին տուգանել է հարյուր հազարավոր եվրոյով երեք անգամ, վերջին անգամ՝ անցյալ տարվա հուլիսին, երրորդ կողմի նվիրատվությունների հետ կապված ենթադրյալ խախտումների համար։
Երբ Vox-ի խոսնակը Euractiv-ին խնդրեց մեկնաբանություններ տալ, նա ասաց, որ կուսակցության ղեկավարությունը «խորհրդատվություն է խնդրում արտաքին աղբյուրներից նույն կերպ», ինչպես մյուս ազգային և եվրոպական կուսակցությունները։ «Հետևաբար, այն նույնքան թափանցիկ է, կամ նույնքան անթափանց, որքան խորհրդարանական ներկայացուցչություն ունեցող մյուս բոլոր քաղաքական կուսակցությունները», – հավելեց խոսնակը։
Ներքին զտումներ
Կուսակցության ֆինանսական թափանցիկության ենթադրյալ բացակայությունը խստորեն քննադատվել է կուսակցության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից։
Այս ամսվա սկզբին Vox-ի հիմնադիրներից մեկը՝ Խավիեր Օրտեգա Սմիթը, հեռացվել էր Մադրիդի մասնաճյուղի խոսնակի պաշտոնից հրաժարվելու համար, պաշտոն, որին նա իջեցվել էր վերջին տարիներին Աբասկալի ղեկավարության հետ սուր տարաձայնություններից հետո։
Նա դիմել էր X-ին՝ քննադատելու ղեկավարությանը «իսպանացի ժողովրդին ծառայելու համար նախատեսված քաղաքական նախագիծը զավթելու և այն իրենց սեփական դրամական կովի վերածելու» համար։
Սմիթը ազգային և տարածաշրջանային կուսակցական ծանրքաշային գործիչների երկար շարքում վերջինն է, ովքեր կամ ազատվել են աշխատանքից, կամ հրաժարական են տվել՝ ընդունելով ազգային առաջնորդի հետ «անհամաձայնությունները»։ Այս նախկին խմբի մեջ են մտնում կուսակցության հիմնադիրներ, ինչպիսին է Իվան Էսպինոսա դե լոս Մոնտերոսը։
«Մենք պետք է մանրամասն ուսումնասիրենք Vox-ի ծախսերի յուրաքանչյուր եվրոն փակ դռների հետևում կայացած համաժողովում», – անցյալ շաբաթ El Confidencial-ին ասել է Էսպինոսա դե լոս Մոնտերոսը։
«Պետք է պարզաբանվի գումարի մեծ հոսքը», – ասել է դժգոհ նախկին կուսակցական անդամների մի խումբ, մասնավորապես՝ Աբասկալի գլխավորած Disenso հիմնադրամի միջոցով Մոնաստերիո-Արիզա զույգի շուրջ երրորդ խորհրդատվական ընկերությունների և կազմակերպության հետ կապված բիզնեսների ուղղությամբ ուղղորդված խոշոր գումարները։
Կուսակցության ավելի «կոշտ» խմբակցության դեմ աճող դժգոհությունները, որոնք մարմնավորում են Աբասկալը և ավագ անդամներ, ինչպիսին է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Խորխե Բուշադեն, հրահրել են հանրային թշնամանք, որոնցից շատերը դատապարտել են Vox-ի 2024 թվականի որոշումը՝ միանալ Եվրոպական խորհրդարանի «Հայրենասերներ» խմբին և լքել Ջորջիա Մելոնիի ECR խումբը։
«Ստալինիզմ»
Հաշվի առնելով այս իրավիճակը, Vox-ի նախկին ավագ անդամները կոչ են արել արտահերթ կուսակցական համագումար անցկացնել՝ Աբասկալի գլխավորությամբ կուսակցության ներկայիս ղեկավարության ներսում ենթադրյալ խախտումները դատապարտելու համար։
Մանիֆեստում նաև քննադատվել է Աբասկալի և նրա մերձավոր շրջապատի շուրջ իշխանության կենտրոնացումը, անկախ ձայների բացակայությունը և արդյունավետ ներքին վերահսկողության մեխանիզմների բացակայությունը, ինչը նրանց կողմից համարվում է կուսակցության ավելի «խիստ» հիմնադիր արժեքներից էական շեղում։
«Տարիներ շարունակ մենք ականատես ենք եղել ներքին կրճատման և քայքայման գործընթացի», – ասվում է հայտարարության մեջ: «Որոշումների կայացումը կենտրոնացնելը ընտրյալների ձեռքում, խեղդել բանավեճը, վերացնել հակակշիռներն ու զսպումները, և անտեսել նրանց, ովքեր պահպանել են իրենց անկախ դատողությունը», ինչը, ինչպես հավելվում է տեքստում, կուսակցության շարքերում ստեղծել է «վախի մթնոլորտ»։
Ստորագրողները պնդում են, որ հակառակ ձայներից խուսափելու համար կուսակցությունը աստիճանաբար փոխարինել է ցանկացած համապատասխան գիտնականի կամ մասնագետի ընդհանուր առմամբ ավելի երիտասարդ, ավելի ճկուն և պակաս փորձառու անհատներով: Այսպիսով, նրանք պնդում են, որ ղեկավարությունը վերջին տարիներին ավելի ու ավելի է խստացրել իր վերահսկողությունը ստորին շարքերի նկատմամբ՝ ստեղծելով «անհարմար մթնոլորտ»։
Ընդդիմության նկատմամբ արձագանքները ներառել են «նսեմացում, վիրավորանքներ և սպառնալիքներ», – ասել է մեկ այլ ստորագրող: «Կոնգրեսը որակվել է որպես դավաճանություն և Աբասկալի ղեկավարության նկատմամբ հավատարմության բացակայություն»։
«Լարվածությունը տարիներ շարունակ եռում է, բայց այն աստիճանաբար դուրս է գալիս մակերես և սպառում մեր համբերությունը. կուսակցությունը վերածվում է ստալինյան կուսակցության», – ասաց մանիֆեստի ստորագրողներից մեկը՝ հարձակվելով Աբասկալի շուրջ ձևավորված առաջնորդական պաշտամունքի վրա։
Vox-ի խոսնակը հրաժարվեց մեկնաբանել «կուսակցությունից դուրս գտնվող մարդկանց վերաբերող հարցերը»։
