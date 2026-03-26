Գերմանիան բանտարկում է չորս տղամարդու՝ Համասի հետ կապված զենքի պահեստների համար՝ հնարավոր հարձակումների համար

Չորս տղամարդ չորեքշաբթի օրը Բեռլինում բանտարկվել են՝ պաղեստինյան Համասի զինյալ խմբավորման ղեկավարությամբ Եվրոպայում հնարավոր հարձակումների համար զենք պահող ցանցի մաս կազմելու համար։
Դատարանը 36-ից 58 տարեկան տղամարդկանց դատապարտել է օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպության անդամակցության համար՝ նրանց դատապարտելով չորսից վեց տարվա ազատազրկման։
Չորսն էլ օգնել են զենքի պահեստներ կառուցել՝ «եվրոպական երկրներում հրեական և իսրայելական թիրախների վրա հարձակումներ իրականացնելու նախապատրաստական աշխատանքների» շրջանակներում, ասել է նախագահող դատավոր Դորիս Հուշը։
Նրանք մասամբ նույնականացվել են որպես Աբդելհամիդ Ալ Ա. և Իբրահիմ Էլ Ռ., երկուսն էլ ծնվել են Լիբանանում, Եգիպտոսի քաղաքացի Մոհամմեդ Բ. և Նիդեռլանդների քաղաքացի Նազիհ Ռ.։
Նազիհ Ռ.-ն ձերբակալվել է Ռոտերդամում, իսկ մյուս երեքը՝ Բեռլինում։
2025 թվականի փետրվարին դատավարության սկզբում մեղադրողները նրանց մեղադրեցին «ստորգետնյա թաքստոցներ ստեղծելու, պահպանելու և ապամոնտաժելու» մեջ, որտեղ զենքեր էին պահվում։
Նրանք ասացին, որ Բեռլինում ռեստորան վարող Իբրահիմ Էլ Ռ.-ն 2019 թվականին մեկնել է Բուլղարիա՝ այնտեղ զենքով լի արկղ թաղելու համար։
Նա նաև 2019 թվականին Գերմանիա է բերել զենք Դանիայի մեկ այլ զենքի պահեստից։
43-ամյա Իբրահիմ Էլ Ռ.-ն դատապարտվել է անօրինական զենք պահելու և օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպության անդամակցության համար։ Նա ստացել է ամենաերկար ժամկետը՝ վեց տարի։
Մեղադրող կողմի խոսքով՝ տղամարդիկ նաև փորձել են զենք վերցնել Լեհաստանի մի վայրից, սակայն մի քանի փորձերից հետո չեն կարողացել գտնել դրանք։
Մեղադրող կողմի խոսքով՝ զենքը պետք է օգտագործվեր Բեռլինում Իսրայելի դեսպանատան և Գերմանիայի արևմտյան մասում գտնվող Ռամշտայնի ԱՄՆ ռազմաբազայի դեմ հարձակումների ժամանակ։
