Պատերազմը Իրանում. Ի՞նչ պետք է անի Եվրոպան

Իրանում ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմի երրորդ շաբաթը մտնելուն զուգընթաց, Եվրոպան հայտնվել է մի կողմում։
Կարևոր հում նավթ և հեղուկ բնական գազ տեղափոխող նավերը իրանական հարվածներից պաշտպանելու անհրաժեշտությունից մինչև սկսված պատերազմից խուսափելը, որն արդեն տարածվում է ավելի լայն տարածաշրջանում՝ Կատարում, Քուվեյթում, ԱՄԷ-ում և Սաուդյան Արաբիայում կարևոր ենթակառուցվածքների վրա հարձակումներով, գործողությունների ընթացքի որոշումն արդեն դժվար է եղել։
Դա հաջորդել է անցյալ շաբաթ կայացած Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովին, որտեղ առաջնորդները կոչ են արել տարածաշրջանում լարվածության թուլացման, քաղաքացիական բնակչության և ենթակառուցվածքների պաշտպանության, ինչպես նաև ԵՄ շահերը պաշտպանելու համար ջանքերի և ծովային պաշտպանական գործողությունների ավելացման։
Էստոնացի եվրախորհրդարանական Տերասը, որը ներկայացնում է կենտրոնամետ աջակողմյան Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, ԱՄՆ-Իսրայելական հարվածների մասին ասել է, որ «ինչ-որ բան պետք է արվեր, դիվանագիտության բոլոր ջանքերը չաշխատեցին, բայց ես վստահ չեմ, որ դրա մեկնարկի ձևը ճիշտ էր»։
Նախկին գեներալը, սակայն, կարծում է, որ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը պատերազմի մեջ մտան առանց «վերջնական վիճակի»՝ այն մասին, թե ինչպիսին կլինի հակամարտության ավարտը։
Եվրոպական խորհրդարանի ձախ ծայրահեղական «Ձախեր» խմբի գերմանացի պատգամավոր Դեմիրելը կտրականապես դեմ է պատերազմին և ասում է. «Պատմությունից մենք գիտենք, որ ռազմական միջոցները և ռազմական միջամտությունները երբեք ժողովրդավարություն չեն բերել այս տարածաշրջան, ուստի ես ուզում եմ, որ այս պատերազմը դադարեցվի»։
Տարածաշրջանը վերջին դարում զգալի հակամարտությունների է ականատես եղել, այդ թվում՝ Աֆղանստանում (2001-2021), Իրաքում (2003-2011), Լիբիայում (2011) վերջին պատերազմները և Իրանի ներսում արտաքին միջամտությունը՝ մինչև 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունը, որը տեղի ունեցավ բրիտանացիների և ամերիկացիների կողմից։
Դեմիրելը բացահայտել է, որ իր ընտանիքը քրդական արմատներ ունի՝ մինչև 12 միլիոն քրդական ծագում ունեցող իրանցիներով, և, հետևաբար, Իսլամական Հանրապետության ռեժիմի երկրպագու չէ, կարծում է, որ ԵՄ-ն պետք է կենտրոնանա «Իրանի ժողովրդին ավելի լավ ապագա ստանալու համար աջակցելու» վրա։
Մինչդեռ Տերասը պնդում է, որ հնարավոր չէ երկխոսություն վարել առանց ռազմական միջոցների՝ նշելով, որ դրանք «անհրաժեշտ են», քանի որ «ոչ ոք չի լսում» նրանց, ովքեր չունեն դրանք։ «Ես չեմ կարծում, որ Ադոլֆ Հիտլերի հետ մենք կկարողանայինք քննարկել ռեժիմի փոփոխությունը»։
Դեմիրելը, որն ինքն էլ գերմանացի է, չգնահատեց Ադոլֆ Հիտլերի հետ համեմատությունը՝ բացատրելով. «Ադոլֆ Հիտլերը հարձակվել է բազմաթիվ երկրների վրա, նա սկսել է բազմաթիվ պատերազմներ, սա Իրանի դեպքում չէ։ Իրանը ոչ մեկի վրա չի հարձակվել»։ Փոխարենը նա պնդեց, որ սա պատերազմ էր «Իսրայելի կողմից ավելի մեծ Իսրայելի և ԱՄՆ-ի կողմից կարևոր ռեսուրսների և առևտրային ուղիների վերահսկողության համար»։
Համեմատելով, թե ինչու է ԵՄ-ի արձագանքը Ուկրաինային շատ ավելի ուժեղ, քան Իրանին, Տերասն ասաց, որ դա պայմանավորված է նրանով, որ «Ուկրաինան գտնվում է Եվրոպայում, և այնտեղ է, որ մենք ունենք ամենամեծ մտահոգությունը և ամենամեծ սպառնալիքը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս պատերազմը Իրանում շեղում է ուշադրությունը»։
Այս ճգնաժամի մեջ աչքի ընկնող եվրոպացի առաջնորդներից մեկը Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսն էր, որը ԵՄ առաջին խոշոր առաջնորդն էր, որը քննադատեց հարձակումը և այդ ժամանակվանից ի վեր պատերազմն անվանեց «անօրինական»։ Հետագայում Թրամփը սպառնաց կրճատել Իսպանիայի հետ ամբողջ առևտուրը՝ ի պատասխան։
Այդ ժամանակվանից ի վեր շատ եվրոպացի առաջնորդներ հետ են քաշվել ԱՄՆ-Իսրայելական հարվածների նկատմամբ իրենց սկզբնական անտարբեր աջակցությունից և քննարկում են ԱՄՆ ուժերին մերժելը իրենց եվրոպական բազաները օգտագործելուց՝ հետագա հարվածներ իրականացնելու համար, ինչպես դա արել է Իսպանիան։ Որոշում, որը Օզլեմ Դեմիրելը ողջունեց՝ ասելով, որ Իսպանիան «մեզ ցույց տվեց, թե ինչպես կարող է այն աշխատել»։
Այն մասին, թե արդյոք ԵՄ-ն կարող է դադարեցնել պատերազմը, Տերասը չի կարծում, որ «Եվրոպան այսօր ունի գործիքներ, քանի որ մենք բավականաչափ ուժեղ չենք սեղանի շուրջ նստելու համար»։
ԵՄ շատ երկրներ ավելացրել են իրենց պաշտպանական ծախսերը՝ համապատասխանելու կամ գերազանցելու ՆԱՏՕ-ի նախկին՝ ՀՆԱ-ի 2%-ի պաշտպանական ծախսերի նպատակին և անցյալ տարվա ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում համաձայնության են եկել տարեկան 5% նոր նպատակի շուրջ մինչև 2035 թվականը։
Դեմիրելը համաձայն չէր՝ նշելով. «Եվրամիությունը աշխարհի ամենամեծ տնտեսական տերություններից մեկն է, և նաև Եվրոպայի անդամ պետություններն ունեն բազմաթիվ ռազմական գործիքներ, և մենք շատ գումար ենք ծախսում ռազմական միջոցների վրա»։
Այնուամենայնիվ, նա կարծում է, որ ուշադրությունը պետք է կենտրոնացվի քաղաքացիական բնակչության վրա ազդեցության վրա. «Մարդիկ մահանում են, ամբողջ աշխարհի աշխատավոր դասը վճարում է դրա հաշիվը, և սա ընդունելի չէ։ Ահա թե ինչու ես մերժում եմ այս ռազմական միջոցները»։
