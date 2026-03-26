AfD-ի առաջնորդները ցանկանում են հեռավորություն պահպանել ոչ ժողովրդական Թրամփից մինչև կարևոր արևելյան ընտրությունները:
Մինչ AfD-ի շարքային անդամները խորացնում են կապերը MAGA-ի հետ, կուսակցության առաջնորդները աննկատելիորեն ճնշում են գործադրում անդամների վրա՝ Թրամփի նկատմամբ ակնհայտ համակրանքի դրսևորումները դադարեցնելու համար։
ԲԵՌԼԻՆ — Գերմանիայի ծայրահեղ աջ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցության առաջնորդները աննկատելիորեն հեռանում են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփից, քանի որ Իրանի պատերազմի շուրջ բացասական արձագանքը մեծանում է, և կարևոր ընտրություններ են սպասվում։
Մինչ AfD-ի շարքային անդամները շարունակում են կապեր հաստատել Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաների և MAGA-ի հանրապետականների հետ և դա համարում են իրենց երկարաժամկետ շահերից բխող, կուսակցության առաջնորդները կոչ են անում օրենսդիրներին նվազեցնել բացահայտ, հրապարակային ընդունելությունը։
Այս դինամիկան այս շաբաթ լայնորեն դրսևորվում է Բեռլինում։ Չորեքշաբթի երեկոյան AfD-ի արտաքին քաղաքականության օրենսդիրները պետք է ճաշեին ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի պաշտոնյա Դեյվիդ Գոլդմանի և ԱՄՆ դեսպանատան քաղաքական բաժնի անդամ Իան Քեմփբելի հետ, ըստ հրավերի, որը հաստատվել է երկու հրավիրվածների կողմից։ Խումբը պետք է ճաշեր Ռեյխստագի շենքի դիմաց գտնվող խորհրդարանական ակումբում՝ «փոփոխվող համաշխարհային կարգի» պայմաններում գերմանա-ամերիկյան հարաբերություններին նվիրված միջոցառումից հետո։
Սակայն ընթրիքից երկու օր առաջ AfD-ի առաջնորդ Ալիս Վայդելը կուսակցության բարձրաստիճան պատգամավորներին կոչ արեց կրճատել կուսակցական քաղաքական գործիչների ԱՄՆ կատարվող բարձրաստիճան այցելությունների քանակը՝ MAGA հանրապետականների հետ կապեր հաստատելու համար, ըստ հանդիպմանը ներկա չորս անձանց։ Հաշվարկն այն է, որ ԱՄՆ վարչակազմի հետ նրա աճող համաձայնությունը գնալով ավելի ու ավելի է դառնում AfD-ի համար խոչընդոտ։
«Միացյալ Նահանգներ կատարվող բազմաթիվ այցելություններ են եղել արագ հաջորդականությամբ, և խորհրդարանական խմբում, արտաքին քաղաքականության աշխատանքային խմբում և, անշուշտ, ղեկավարության շրջանում կա այն ընկալումը, որ մեր նպատակը միշտ եղել է բոլոր միջազգային խաղացողների հետ հավասարակշռված և լավ հարաբերություններ պահպանելը», – ասաց Թյուրինգիա նահանգի AfD-ի օրենսդիր Տորբեն Բրագան։ «Դրանում մենք ներառում ենք՝ ի տարբերություն այլ կուսակցությունների՝ Ռուսաստանը, բայց նաև, օրինակ, Չինաստանը և Հնդկաստանը, ինչպես նաև գլոբալ հարավի երկրները»։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ գերմանացիների մեծ մասը դեմ է այս ամսվա Իրանի վրա հարվածներին, իսկ ԱՄՆ-ի նկատմամբ վերաբերմունքը մոտենում է ռեկորդային բացասական մակարդակի, ընդ որում՝ գերմանացիների միայն 15 տոկոսն է նշել, որ ԱՄՆ-ն համարում է վստահելի գործընկեր վերջին հարցումներից մեկում։ Սա օգնում է բացատրել, թե ինչու են AfD-ի առաջնորդները անցյալ ամիս դատապարտել Իրանի հետ պատերազմը՝ զգուշացնելով, որ «Մերձավոր Արևելքի նոր անկայունացումը» «Գերմանիայի շահերից չի բխում»։
Թրամփի հետ որոշակի հեռավորություն ստեղծելու ջանքերը բոլորովին նոր չեն։ AfD-ի առաջնորդները թուլացրին իրենց աջակցությունը Թրամփի վարչակազմին այս տարվա սկզբին, քանի որ Գերմանիայում հասարակական տրամադրությունները շրջվեցին ԱՄՆ նախագահի դեմ՝ Գրենլանդիան վերահսկողությունը ստանձնելու նրա խոսակցությունների և Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին բռնագրավելու նրա որոշման պատճառով։
Սակայն AfD-ի առաջնորդների վերջին ջանքերը՝ Թրամփից հեռու մնալու, արտացոլում են նախկին Արևելյան Գերմանիայի ծայրահեղ աջակողմյան ամրոցներում ստեղծված նոր քաղաքական իրողությունները՝ սեպտեմբերին տարածաշրջանում կայանալիք երկու նահանգային ընտրություններից առաջ։ Այս տարածքներում ամերիկյան ռազմական միջամտությունների նկատմամբ կասկածամտությունն ավելի տարածված է, ինչպես նաև Վլադիմիր Պուտինի Ռուսաստանի նկատմամբ համակրանքը։
AfD-ն հարմարավետորեն առաջատար է երկու նահանգային ընտրություններից առաջ անցկացվող հարցումներում, և նրա առաջնորդները ձգտում են օգտագործել այդ թափը՝ 2013 թվականին կուսակցության հիմնադրումից ի վեր առաջին անգամ իշխանություն ձեռք բերելու համար՝ երկու մրցավազքերից առնվազն մեկում։
«Այժմ մնացած ամեն ինչ երկրորդ պլան է մղվում՝ հաշվի առնելով Արևելքում տեղի ունեցող ընտրությունները», – ասել է AfD-ի արտաքին քաղաքականության օրենսդիր Ջերալդ Օտենը, որը ընդամենը անցյալ շաբաթ այցելել էր Վաշինգտոն՝ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակներում։
ԱՄՆ «կայսրության» դեմ
Սա չի նշանակում, որ AfD-ն հրաժարվում է ԱՄՆ-ում գաղափարական դաշնակիցների հետ կապեր հաստատելու իր փորձերից, գոնե կուլիսներում։
Ալիս Վայդելը խոսում է լրատվամիջոցների հետ՝ 2026 թվականի մարտի 24-ին Բեռլինում կայանալիք AfD-ի հանդիպումից առաջ։ | Շոն Գալափ/Գեթի Իմաջիս
«Միացյալ Նահանգներից հրավիրված խոսնակների հետ միասին մենք կվերլուծենք համագործակցության հնարավորությունները, ռիսկերը և ռազմավարական տարբերակները՝ հիմնված ընդհանուր մշակութային արժեքների և տնտեսական փոխկախվածության վրա», – ասվում էր չորեքշաբթի երեկոյան Բեռլինում ԱՄՆ պաշտոնյաների և AfD օրենսդիրների հետ միջոցառման հրավերում։
«Ամերիկացիները հարկային բարեփոխումների համար» կազմակերպության գործադիր տնօրեն Քրիստոֆեր Բատլերը և Նյու Յորքի երիտասարդ հանրապետականների ակումբի նախագահ Ստեֆանո Ֆորտեն թվարկված էին որպես ելույթ ունեցողներ։
Գոլդմանը, որն աշխատում է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի քաղաքականության պլանավորման գրասենյակում, անմիջապես չի արձագանքել միջոցառմանը իր նախատեսված մասնակցության և դրանից հետո AfD պաշտոնյաների հետ նախատեսված ընթրիքի վերաբերյալ մեկնաբանությունների խնդրանքին: Բեռլինում ԱՄՆ դեսպանատունը նույնպես չի արձագանքել Քեմփբելի նախատեսված մասնակցության վերաբերյալ մեկնաբանությունների խնդրանքներին հրապարակման պահին։
AfD-ի առաջնորդների՝ MAGA հանրապետականների հետ կապը պահպանելու ցանկությունը պարզ է. նրանք դեռևս Թրամփի վարչակազմից են ակնկալում աջակցություն՝ երկրում իրենց քաղաքական մեկուսացումը դադարեցնելու համար: Կուսակցությունը ճնշում է գործադրում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի պահպանողականների վրա՝ քանդելու «արգելապատնեշը», որը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից ի վեր Գերմանիայի հիմնական կուսակցություններին թույլ չի տվել կառավարել ծայրահեղ աջերի հետ։
Թրամփի երկրորդ ժամկետի սկզբում AfD-ն ոգևորությամբ ընդունեց տեխնոլոգիական ձեռնարկատիրոջ և Թրամփի կողմնակից Էլոն Մասկի հավանությունը և տոնեց փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի հարձակումը ծայրահեղ աջերի դեմ եվրոպական արգելապատնեշների վրա անցյալ տարի Մյունխենի անվտանգության համաժողովում։
Սակայն այդ դիրքորոշումը չէր եղել AfD-ի համար լռելյայն, որն ավանդաբար ավելի համակրելի է Մոսկվայի նկատմամբ։ Իրականում, AfD-ի շատ քաղաքական գործիչներ նախկինում դժգոհություն են հայտնել աշխարհում ամերիկյան ռազմական միջամտությունների և այն բանի վերաբերյալ, ինչը նրանք համարում են ԱՄՆ-ի հետպատերազմյան գերիշխանությունը Գերմանիայի նկատմամբ: Անցյալ տարի երկամսյա American Conservative ամսագրին տված հարցազրույցում AfD-ի առաջնորդ Վայդելը ենթադրել էր, որ Գերմանիան ԱՄՆ-ի «ստրուկն» է և ասել էր, որ երկիրը չի կռվի արտաքին պատերազմներում ամերիկյան «կայսրության» համար։
«Մի՛ սպասեք, որ անազատները կվերցնեն այս պայքարը ձեզ համար», – այդ ժամանակ ասել էր Վայդելը: «Նման բան չի լինի»։
Այդ ֆոնի վրա, կուսակցության սառեցնող դիրքորոշումը ԱՄՆ-ի նկատմամբ՝ գոնե արտաքուստ, նշանակում է վերադարձ դեպի հին նորմալը։
Բաց մի թողեք
