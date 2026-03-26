Դանիայի թագավորը հեռացող վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենին հանձնարարել է ղեկավարել հաջորդ կառավարության շուրջ բանակցությունները

Դանիայի թագավոր Ֆրեդերիկ X-ը չորեքշաբթի օրը հեռացող վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենին հանձնարարել է ղեկավարել նոր կառավարություն ձևավորելու բանակցությունները, այն բանից հետո, երբ նրա սոցիալ-դեմոկրատները հաղթահարեցին ընդհանուր ընտրությունները՝ առանց մեծամասնություն ապահովելու:
Դանիացիները պատրաստվում են շաբաթներ տևող կոալիցիա կազմելու գործընթացի, քանի որ Ֆրեդերիկսենը ձգտում է ամրապնդել իշխանությունը խորապես պառակտված խորհրդարանում երեքշաբթի օրվա քվեարկությունից հետո:
Հինգ կուսակցություններից բաղկացած ձախակողմյան դաշինքը, այդ թվում՝ Ֆրեդերիկսենի սոցիալ-դեմոկրատները, ստացել է 84 տեղ, մինչդեռ աջակողմյան և ծայրահեղ աջակողմյան կուսակցությունները՝ 77:
Քանի որ ոչ մի կուսակցություն մեծամասնություն չի ապահովել, վետերան քաղաքական գործիչ Լարս Լյոկե Ռասմուսենը դարձել է վճռորոշ գործիչ, իսկ նրա չափավոր կուսակցությունը ապահովել է 14 տեղ:
Բոլոր կուսակցությունների առաջնորդների հետ հանդիպումից հետո, չորեքշաբթի օրը Դանիայի թագավորը «խնդրեց պաշտոնակատար վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենին ղեկավարել կառավարության ձևավորման շուրջ բանակցություններ՝ սոցիալիստական «Կանաչ ձախերի» և Դանիայի սոցիալ-լիբերալ կուսակցության մասնակցությամբ», – ասվում է թագավորական արքունիքի հայտարարության մեջ։
Սոցիալ-դեմոկրատները գրանցեցին իրենց ամենավատ ընտրություններում արդյունքը 1903 թվականից ի վեր, չնայած նրանք մնացին Դանիայի ամենամեծ միասնական կուսակցությունը՝ 179 տեղանոց խորհրդարանում 38 տեղով։
Ֆրեդերիկսենը չորեքշաբթի օրը պաշտոնապես ներկայացրեց իր կոալիցիոն կառավարության հրաժարականը թագավոր Ֆրեդերիկին՝ հեռուստատեսային կուսակցության առաջնորդների բանավեճի ժամանակ ասելով, որ ցանկանում է փորձել ձևավորել կենտրոն-ձախ կառավարություն։
«Ամենաիրատեսական սցենարը» կլինի ձախակողմյան հինգ կուսակցությունների և կենտրոնամետ աջակողմյան «Մոդերատների» հետ կոալիցիան, ասաց նա։
Սակայն հաստատ չէ, որ արտաքին գործերի նախարար Լյոկե Ռասմուսենի գլխավորած «Մոդերատները» կհամաձայնվեն դրան։
«Ես չեմ կարծում, որ Դանիային անհրաժեշտ է համապատասխան քաղաքականություն» ձախակողմյան «Կարմիր-կանաչ դաշինքի» հետ, ասաց նա։
Այնուամենայնիվ, Օրհուսի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Ռունե Ստուբագերը լրագրողներին ասաց, որ իր «ակնկալիքն այն է, որ Մետտե Ֆրեդերիկսենը կդառնա վարչապետ»։
Արտաքին գործերի նախարար Լարս Լյոկե Ռասմուսենը ժամանում է «Մոդերատների» նախընտրական հավաքին Կոպենհագենում, 2026 թվականի մարտի 24-ին։ AP լուսանկար։
«Բայց ես չգիտեմ, թե որ կուսակցությունների աջակցությամբ՝ ձախակողմյան, թե աջակողմյան», – ասաց նա։
Նա նշեց, որ երկու անգամ նախկին վարչապետ Ռասմուսենը, հավանաբար, կպայքարի վարչապետի պաշտոնի համար, չնայած նա կտրականապես հերքել է այդ պաշտոնի նկատմամբ իր հետաքրքրությունը։
«Դանիացիները ինձ են ուզում, այլ ոչ թե մեկ այլ վարչապետ։ Ես դեռևս ունեմ աջակցություն, որպեսզի կարողանամ շարունակել պաշտոնավարել դանիացի ժողովրդի անունից», – պնդեց Ֆրեդերիկսենը բանավեճի ժամանակ։
Ֆրեդերիկսենը վերջին չորս տարիների ընթացքում գլխավորել է աննախադեպ ձախ-աջ կոալիցիա, որը կազմված է իր սոցիալ-դեմոկրատներից, չափավորներից և լիբերալներից։
Լիբերալները հրաժարվել են շարունակել սոցիալ-դեմոկրատների գլխավորած կառավարությունում։
«Դժվար է ասել»
Դանիացիներն այժմ պատրաստ են երկար բանակցությունների։ 2022 թվականի ընտրություններից հետո բանակցությունները տևեցին վեց շաբաթ։
«Իրոք չափազանց դժվար է ասել, թե ով կլինի կոալիցիայի մաս», – խոստովանեց Ստուբագերը։
Խորհրդարանում 12 կուսակցությունների առկայությամբ քաղաքական դաշտը խճճված է, չնայած Դանիան սովոր է փոքրամասնությունների կառավարություններին։
«Որոշ չափով, սա է Դանիայի քաղաքականության գործունեությունը։ Դուք ունեք կենտրոնում փոքրամասնության կառավարություն, որը որոշ հարցերում մեծամասնություն է կազմում ձախերի, իսկ մյուսներում՝ աջերի հետ», – բացատրեց նա։
Նա ասաց, որ բանակցությունները, ինչպես սպասվում է, կկենտրոնանան տնտեսական և կենսաթոշակային հարցերի, աղտոտվածության և ներգաղթի վրա։
Ավանդական ծայրահեղ աջ կուսակցությունը՝ Դանիայի ժողովրդական կուսակցությունը, որը մեծ ազդեցություն է ունեցել քաղաքականության վրա 1990-ականների վերջից ի վեր, բայց անկում է ապրել 2022 թվականի ընտրություններում, ավելի քան եռապատկեց իր արդյունքը՝ հասնելով 9.1%-ի։
Երեք հակամիգրացիոն խմբերը միասին հավաքել են 17%, ինչը կայուն ցուցանիշ է Դանիայի պոպուլիստական աջերի համար վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում։
«Եթե բանակցություններ տեղի ունենան ձախակողմյան դաշինքում չափավորների հետ, ապա ավելի շատ ուշադրություն կդարձվի կանաչների հարցերին, քան ներգաղթին», – ասաց Ստուբագերը։
«Սակայն, եթե փոխարենը չափավորները բանակցություններ վարեն աջակողմյան կուսակցությունների հետ, ապա կենտրոնական հարցը կլինի ներգաղթը»։
Դանիայի խորհրդարանում չորս տեղ զբաղեցնում են նրա երկու ինքնավար տարածքները՝ երկուսը Գրենլանդիային և երկուսը՝ Ֆարերյան կղզիներին։
Մինչ Ֆարերյան կղզիները երկարաձգեցին երկու հեռացող օրենսդիրների մանդատները՝ յուրաքանչյուր բլոկից մեկական պատգամավորով, Գրենլանդիան ճնշող մեծամասնությամբ աջակցեց ձախակողմյան կուսակցությանը և Նալերակին, որը պաշտպանում է Դանիայից արագ անկախացումը։
