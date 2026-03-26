Իտալիայի վարչապետ Մելոնին նախատեսում է ավելի սերտ համագործակցություն Ալժիրի հետ՝ գազի մատակարարումները մեծացնելու համար

Իտալիան, որը, ըստ Միջազգային էներգետիկ գործակալության տվյալների, իր էլեկտրաէներգիայի ավելի քան 40%-ը արտադրում է բնական գազից, բանակցություններ է վարում տարբեր երկրների հետ՝ Կատարից հեղուկացված բնական գազի մատակարարումները փոխարինելու համար։
Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին չորեքշաբթի օրը Ալժիր կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է, որ երկու երկրները համատեղ կաշխատեն ԵՄ անդամ պետություն «ալժիրական գազի մատակարարումները մեծացնելու» ուղղությամբ։
«Մենք որոշել ենք ամրապնդել մեր արդեն իսկ շատ ամուր համագործակցությունը մեր ազգային չեմպիոնների միջոցով», – ասել է Մելոնին՝ նկատի ունենալով իտալական էներգետիկ խոշոր ENI-ին և ալժիրյան Sonatrach-ին։
«Մեր ազգերի միջև հարաբերությունները երբեք այսքան ամուր չեն եղել», – ասել է Մելոնին Ալժիրում կայացած մամուլի ասուլիսում։
Երկուսն էլ համատեղ կաշխատեն թերթաքարային գազի արդյունահանման և ծովային հետախուզման ծրագրերի վրա, ասել է նա Ալժիրի նախագահ Աբդելմաջիդ Թեբունի հետ մամուլի ասուլիսում։
Ալժիրը Իտալիայի բնական գազի մոտ 30%-ը մատակարարում է հիմնականում TransMed ստորջրյա խողովակաշարի միջոցով։
Այդ խողովակաշարն արդեն իսկ լիարժեք հզորությամբ է աշխատում, ասում են փորձագետները, չնայած Ալժիրը նույնպես հեղուկ բնական գազի առաքումներ է ուղարկում։
Իտալիան, որը, ըստ Միջազգային էներգետիկ գործակալության տվյալների, իր էլեկտրաէներգիայի ավելի քան 40%-ը արտադրում է բնական գազից, բանակցություններ է վարում տարբեր երկրների հետ՝ Կատարից հեղուկ բնական գազի կորցրած մատակարարումները փոխարինելու համար։
Քաթարը, որը դադարեցրել է արտադրությունը Իրանի կողմից իր հիմնական հեղուկ բնական գազի կայանի վրա բազմիցս հարձակումից հետո, սովորաբար ապահովում է Իտալիայի գազի ներմուծման մոտ 10%-ը։
Մասնագետները AFP լրատվական գործակալությանը հայտնել են, որ Ալժիրն ունի որոշակի հնարավորություններ՝ ավելացնելու իր հեղուկ բնական գազի առաքումները, բայց ոչ այնպիսի մասշտաբով, որը կարող է փոխարինել Կատարին։
Հյուսիսաֆրիկյան երկիրը, որը ԵՄ մի քանի անդամների, այդ թվում՝ Իսպանիայի, հիմնական մատակարարն է, արտադրում է հեղուկ բնական գազի միայն կեսը, քան այս փոքրիկ Պարսից ծոցի պետությունը։
Նոր արդյունահանման և արտահանման հզորությունների ստեղծումը, մասնավորապես՝ ծովային նախագծերը, կարող է տարիներ տևել։
Իրանում պատերազմի վերաբերյալ, որը խաթարել է համաշխարհային նավթի և գազի մատակարարումները, Մելոնին ասել է, որ «եթե այն ձգձգվի, այն կարող է զգալի տնտեսական և սոցիալական հետևանքներ ունենալ Աֆրիկայի խոցելի երկրների համար»։
Ամուր հարաբերություններ
«Ուղևորությունը կազմակերպվել է ոչ թե երեկ, այլ գրեթե երկու ամիս առաջ։ Ջորջիա Մելոնիին հրավիրել է Ալժիրի նախագահը փետրվարի 3-ին կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ», – Euronews-ին ասել է Իսպիի Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի աստղադիտարանի հետազոտող Ալդո Լիգան։
Լիգայի խոսքով՝ Իտալիայի և Ալժիրի միջև ամուր հարաբերությունները արտացոլվում են առևտրի ցուցանիշներում, որոնք, նրա խոսքով, 2025 թվականին աճել են գրեթե 14%-ով՝ Իտալիայի ջանքերի շրջանակներում՝ բարելավելու հարաբերությունները Աֆրիկյան մայրցամաքի հետ՝ շնորհիվ Մատեյի ծրագրի։
Լիդոն ասում է, որ Իտալիայի համար այլընտրանքներ կան այն գազի համար, որն այլևս չի կարող ներմուծվել Կատարից։
Հորմուզի անվտանգության ուժեր
«Եթե մեզ անհրաժեշտ լինի փոխարինել այս 10%-ը, որը Կատարը այլևս չի կարող մատակարարել, մենք կարող ենք ավելացնել հեղուկ բնական գազի մատակարարումը… մենք կարող ենք փորձել որքան հնարավոր է մեծացնել Ալժիրից մատակարարվող գազի մատակարարումը, բայց նաև խրախուսել Ադրբեջանից մատակարարվող գազի աճը», – առաջարկում է նա։
Սակայն Լիդոն պնդում է, որ գազի մատակարարման պակասը հատկապես մռայլ պատկեր չի ստեղծում երկրի համար՝ հաշվի առնելով իտալացիների կողմից գազի սպառման նվազումը։
«Մենք դրա կարիքը ավելի ու ավելի քիչ ունենք, քանի որ Իտալիայում գազի պահանջարկը 2021 թվականից ի վեր նվազել է 19%-ով», – նշում է նա։
