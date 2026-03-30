Մեծ Բրիտանիան նոր ընկերներ է փնտրում կարևորագույն հանքանյութերի հարցում

Լոնդոնը հեռվում փնտրում է հազվագյուտ հանքանյութերի հասանելիություն, քանի որ հուսահատորեն փնտրում է Չինաստանի այլընտրանքներ։
ՍԱՆՏԻԱԳՈ, Չիլի — Միացյալ Թագավորությունը ներկայանում է որպես «ազնիվ միջնորդ» գլոբալ մաքուր էներգիայի գործարքներում, քանի որ երկիրը փնտրում է նոր գործընկերներ զրոյական արտանետումների հասնելու իր շտապողականության մեջ։
Կլիմայի նախարար Քեյթի Ուայթն այս ամիս Չիլի կատարած դիվանագիտական այցն օգտագործեց՝ պղնձի և լիթիումի նման կարևորագույն հանքանյութերի առաջատար արտադրող, որպեսզի համոզի իրեն վստահել Մեծ Բրիտանիայի դերին։
Երկու հանքանյութերն էլ կարևոր են մաքուր տեխնոլոգիաների, այդ թվում՝ քամու տուրբինների, մարտկոցների և էլեկտրական մեքենաների արտադրության մեջ։
Երկիրը փնտրում է մաքուր էներգիայի մատակարարման շղթաների շուրջ համագործակցության նոր եղանակներ ամիսներ անց այն բանից հետո, երբ նախարարները խոստացան «խլել» մատակարարումների վերահսկողությունը Չինաստանից։
Մեծ Բրիտանիան կսկսի «ներածական զրույցներ» նոր աջակողմյան Չիլիի կառավարության հետ՝ այդ զրոյական արտանետումների շղթաները դիվերսիֆիկացնելու նպատակով, ըստ Ուայթի, ով ասել է, որ իր կառավարությունը ցանկանում է Սանտյագոյի հետ «ռազմավարական էներգետիկ գործընկերություն» կնքել։
Չիլիի նորանշանակ էներգետիկայի նախարար Խիմենա Ռինկոնի հետ հանդիպման ժամանակ երկու երկրները համաձայնել են «իրականացնել էներգետիկ անցումը և կառուցել կայուն մատակարարման շղթաներ վերականգնվող էներգիայի, էլեկտրաֆիկացման և միջուկային էներգիայի ոլորտներում», ըստ Էներգետիկ անվտանգության և զրոյական էներգիայի դեպարտամենտի հաշվետվության։
Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգները ագրեսիվորեն որոնում է կարևորագույն հանքանյութերը ապահովելու նոր ուղիներ, այդ թվում՝ այս տարվա սկզբին ռեսուրսներով հարուստ Գրենլանդիան զավթելու սպառնալիքները։
Ուայթը շեշտեց, որ Մեծ Բրիտանիան ցանկանում է «աշխատել բոլորի հետ այս հարցում», բայց նաև կգործի «առաջին հերթին Մեծ Բրիտանիայի շահերի շրջանակներում»։
Նա չցանկացավ պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք Մեծ Բրիտանիան կհետապնդի Չիլիի հետ կարևորագույն հանքանյութերի վերաբերյալ կոնկրետ գործարք, ինչպես Լոնդոնն արդեն կնքել է ԱՄՆ-ի և Ղազախստանի հետ, բայց ընդունեց, որ կարևորագույն հանքանյութերը կարևոր են մատակարարման շղթայի ապագա համագործակցության համար։
«Սա Չիլիի և այլ կառավարությունների համատեղ աշխատանքի գործնական միջոց է։ Ակնհայտ է, որ Չիլին այս հարցում հսկայական ռեսուրսներ ունի», – ասաց Ուայթը։ «Մենք կարծում ենք, որ կարող ենք առաջարկել հետևյալը՝ մենք ո՛չ ամենամեծ մատակարարն ենք, ո՛չ էլ ամենամեծ հաճախորդը։ Մենք գտնվում ենք մեջտեղում։
«Մենք ունենք հստակ ծրագիր մեր մաքուր էներգիայի վերաբերյալ։ Կարծում եմ՝ մենք գրեթե ազնիվ միջնորդ ենք»։
«Մուտքի բացում»
Չիլիացի գործընկերների հետ հանդիպումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Մեծ Բրիտանիան ձգտում է դիվերսիֆիկացնել իր զրոյական մատակարարման շղթաները՝ Չինաստանից հեռու։
Մեծ Բրիտանիայի կարևորագույն հանքանյութերի ռազմավարությունը ենթադրում է, որ միայն Մեծ Բրիտանիայում պղնձի տարեկան պահանջարկը գրեթե կկրկնապատկվի մինչև 2035 թվականը։ | Մայք Քեմփ/Նկարներում՝ Getty Images-ի միջոցով
Մեծ Բրիտանիայի կարևորագույն հանքանյութերի ռազմավարությունը, որը հրապարակվել է անցյալ տարվա վերջին, ենթադրում է, որ միայն Մեծ Բրիտանիայում պղնձի տարեկան պահանջարկը գրեթե կկրկնապատկվի մինչև 2035 թվականը։ Լիթիումի պահանջարկը կաճի 1,110 տոկոսով, քանի որ երկրները մրցում են մատակարարման համար, ասվում է հաղորդագրության մեջ։
«Մենք ունենք մեր կորնվալյան անագը և լիթիումը, բայց կարծում եմ, որ մասշտաբները բավականին մեծ են», – ասել է Ուայթը Չիլիի ամենամեծ պղնձի հանքերից մեկը այցելելու ժամանակ, որը ներկայումս հանքանյութն ուղարկում է այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Չինաստանը, Կորեան և ԱՄՆ-ն։
Մեծ Բրիտանիան «ցանկանում է սերտորեն համագործակցել Չիլիի կառավարության հետ», – ասել է նա։ «Դա կարող է լինել դրանցից մի քանիսին հասանելիություն, բայց դա կարող է նշանակում է այլուր հասանելիության բացում»։
Ուայթհոլի ռազմավարության համաձայն՝ Չինաստանը դեռևս գերիշխում է համաշխարհային կարևորագույն հանքանյութերի մատակարարման շղթաներում՝ վերահսկելով հազվագյուտ հողերի արդյունահանման 70 տոկոսը և վերամշակման գործընթացի 90 տոկոսը։ Այդ կենտրոնացումը նշանակում է, որ համաշխարհային մատակարարման շղթաները «հատկապես խոցելի են այնպիսի ցնցումների նկատմամբ, ինչպիսիք են բնական աղետները, պատերազմը կամ աշխարհաքաղաքական հետևանքները», – ասվում է փաստաթղթում։
Ավելի մեծ բազմազանություն ունենալը Մեծ Բրիտանիային ավելի լավ դիրք կգրավի ավելի ու ավելի անկայուն աշխարհում, ասաց Ուայթը։
«Իմ ամենամեծ հիասթափություններից մեկն այն է, որ մենք պետք է ավելի ռազմավարական մտածեինք 15 տարի առաջ շարժման ուղղության մասին, և մենք կորցրեցինք այդ համեմատական առավելության մի մասը», – հավելեց նա։ «Մեր մատակարարման շղթայում ավելի մեծ բազմազանություն ունենալը մեզ ավելի ուժեղ կդարձնի»։
Նա մերժեց այն միտքը, որ կարևորագույն հանքանյութերի ցածր ներքին արտադրությունը Մեծ Բրիտանիային թույլ դիրք է թողնում համաշխարհային ասպարեզում՝ մատնանշելով Լոնդոն Սիթիի ֆինանսական հզորությունը և մաքուր տեխնոլոգիաներին անցնելու լավ զարգացած ծրագրերը։
«Կարծում եմ՝ մեզ համար լավ գործընկեր լինելը լավ դեր է խաղում», – ասաց Ուայթը։
Նա հավելեց. «Մի քանի երկրներ դեր են ունենալու այս գործում, ուստի մենք ցանկանում ենք կարողանալ լինել ազնիվ միջնորդ այդ երկրներից մի քանիսի միջև և տեսնել, թե արդյոք կարող ենք բացել մատակարարման որոշ շղթաներ, ինչը լավ կլինի մեր տնտեսության և մեր երկրի, մեր էներգետիկ անվտանգության համար, բայց նաև կօգնի արագացնել այդ գլոբալ անցումը»։
