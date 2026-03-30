Բրյուսելի պաշտոնյաները զգուշանում են Մեծ Բրիտանիայի նախկին փորձերից՝ «ընտրելու» ԵՄ-ի առավելությունները՝ խուսափելով անդամակցության պարտավորություններից։
ԼՈՆԴՈՆ — Քեյր Սթարմերը ցանկանում է կնքել «ընտրիր և ընտրիր» համաձայնագիր՝ ԵՄ միասնական շուկա մուտք գործելու համար։ Սակայն նա դժվարին պայքարի առաջ է կանգնած՝ համոզելու Բրյուսելին։
Քանի որ իր կառավարությունը դժվարություններ է ունենում հարցումներում, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը կրկնապատկում է իր ջանքերը մեկ քաղաքականության ոլորտում, որը բավականին լավ է ընթանում՝ Brexit-ի իր վերագործարկումը։
Բրյուսելի հետ մերձեցման նկատմամբ մեծ մասամբ դրամաներից զերծ քաղաքական ընդունելությունից ոգեշնչված՝ Սթարմերը ցանկանում է Մեծ Բրիտանիան ավելի խորը տանել դաշինքի միասնական շուկայի մեջ, բայց միայն այն մասերում, որոնք իրեն ձեռնտու են։
Իր ծրագրի համաձայն՝ Մեծ Բրիտանիան կհամապատասխանի ԵՄ կանոններին որոշակի ոլորտներում՝ թեթևացնելով առևտուրը, միաժամանակ մնալով մնացածից դուրս։
ԵՄ պաշտոնյաները ոչինչ չեն բացառում։ Սակայն նրանք նաև այդքան էլ չեն շտապում այս գաղափարի շուրջ՝ զգուշանալով Մեծ Բրիտանիայի նախկին փորձերից՝ «ընտրելով» ԵՄ-ի առավելությունները՝ խուսափելով անդամակցության պարտավորություններից։
«Դուք չեք կարող պարզապես ինտեգրվել ԵՄ-ի այն մասերի հետ, որոնք դուք եք ընտրում։ Դուք պետք է համաձայնության գաք մի փաթեթի շուրջ», – ասել է ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը, ինչպես հոդվածի մյուս մասնակիցները, որոնք անանուն են մնացել՝ անկեղծ խոսելու համար։
ԵՄ երկրորդ պաշտոնյան ասել է, որ կարևոր է, որ վերագործարկման գործընթացը «չլինի ընտրովի»։
Սակայն վերը նշված առաջին պաշտոնյան ասել է, որ Սթարմերի առաջարկները կքննարկվեն, եթե նա որոշի դրանք մանրամասնել տարվա վերջին կայանալիք Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ գագաթնաժողովում։
«Բանակցությունները ընդլայնելու այս ճնշումը մեծապես գալիս է Մեծ Բրիտանիայի կողմից», – ասել է պաշտոնյան։
«Նրանք կարող են առաջարկություններ անել, և դրանք պետք է քննարկվեն գագաթնաժողովում։ Դժվար է ասել, թե ինչպես դա կզարգանա»։
Ընտրելով տարբերակներ
Սթարմերի ծրագրի ոգեշնչման աղբյուրը պարզ է՝ Մեծ Բրիտանիայի փորձը Brexit-ի վերագործարկման հետ կապված մինչ այժմ։
Չնայած Բրյուսելը տասնամյակ շարունակ ասում էր, որ ԵՄ ինտեգրման գրավիչ հատվածները «ընտրելով» չի թույլատրվում, անցյալ տարի կայացած հանդիպման ժամանակ Լոնդոնին, ըստ էության, թույլատրվեց անել հենց դա։
ԵՄ որոշ անդամ պետություններ Brexit-ի Մեծ Բրիտանիայի հետ հարաբերություններում ավելի կոշտ դիրքորոշում են որդեգրել, քան մյուսները։ | Ջոն Թիս/AFP via Getty Images
2025 թվականի գագաթնաժողովում սկզբունքորեն համաձայնեցված SPS անասնաբուժական համաձայնագիրը, փաստորեն, Մեծ Բրիտանիային կվերադարձնի սննդի և գյուղատնտեսության միասնական շուկա։ Էլեկտրաէներգիայի միջսահմանային առևտրի մասին համաձայնագիրը, որը նույնպես ներկայումս բանակցությունների փուլում է, նույնն է անում էլեկտրաէներգիայի համար։
Այս նվաճումը ձեռք է բերվել առանց ԵՄ «չորս ազատությունների» միանալու, որոնք ներառում են մարդկանց ազատ տեղաշարժը, Brexit-ի Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական տաք կարտոֆիլը և Սթարմերի 2024 թվականի Լեյբորիստական կուսակցության մանիֆեստի կարմիր գիծը։
Ինչպե՞ս նա դա իրականացրեց
Երկու դեպքում էլ ԵՄ բիզնեսները նույնքան պատրաստակամ էին, որքան Մեծ Բրիտանիայի բիզնեսները, ողջունելու Մեծ Բրիտանիայի վերադարձը, քանի որ Լա Մանշի երկու կողմերում գտնվող ընկերությունները կարող էին օգտվել ավելի ազատ առևտրից և Մեծ Բրիտանիայի հետ համաձայնությունից։
Սակայն մեծ հարցն այն է, թե իրականում որքանով են այս փոխշահավետ ոլորտները, հատկապես հաշվի առնելով ԵՄ անդամ երկրների տարբեր շահերը: Որոշ ԵՄ ընկերություններ օգտվել են մայրցամաքային շուկաներում Մեծ Բրիտանիայի անբարենպաստ դիրքից՝ միջամտելով նրանց բիզնեսը վերցնելուն։
Սթարմերը դեռևս չի ասել, թե որ ոլորտներում է Մեծ Բրիտանիան ցանկանում համագործակցել, չնայած ԵՄ բիզնեսի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը POLITICO-ին ասել է, որ նրանք ակնկալում են քննարկել քիմիական նյութերը, կոսմետիկան և բժշկական սարքավորումները: Մեկ այլ հնարավորություն, որը երբեմն նշվում է առևտրի փորձագետների կողմից, ավտոմոբիլային ոլորտն է, որն ունի միջալիքային մատակարարման շղթաներ։
«Քանի դեռ մենք բացահայտում ենք փոխշահավետ ոլորտներ, կարծում եմ՝ կա առաջ շարժվելու ճանապարհ», – ասել է ԵՄ դիվանագետը, որը սովորաբար համակրում է Մեծ Բրիտանիային։
«Բայց եթե դա չափազանց շատ դառնա ԵՄ անդամակցության շվեյցարական պանրի տարբերակ, ինչ-որ մեկը կսկսի առարկություններ ներկայացնել», – ասել է դիվանագետը՝ անդրադառնալով Ժնևի մոտեցմանը դաշինքի նկատմամբ: «Եվ մենք բոլորս կարող ենք պատկերացնել, թե ով կլինի առաջինը, ով դա կանի»։
ԵՄ որոշ անդամ պետություններ, մասնավորապես Ֆրանսիան, Brexit-ի Մեծ Բրիտանիայի հետ կապված ավելի կոշտ դիրքորոշում են որդեգրել, քան մյուսները։
Նույնիսկ այն դեպքերում, երբ Մեծ Բրիտանիայի մասնակցությունը սկզբունքորեն համաձայնեցված է եղել որպես լավ, այն երբեմն կարող է գործնականում խոչընդոտվել Լոնդոնին դժվար կատարելի պահանջներ ներկայացնելու միջոցով, որոնք սովորաբար ֆինանսական են։
Մեծ Բրիտանիայի՝ ԵՄ SAFE վերազինման վարկային ծրագրի առաջին փուլին միանալու ծրագիրը ամբողջությամբ խափանվեց Լոնդոնի կողմից մասնակցության համար միլիարդավոր եվրոներ վճարելու պնդումով։ Բանակցություններն ավարտվեցին առանց համաձայնության՝ փոխադարձ համաձայնությամբ։
Ճանապարհը սպառվում է
Այլ փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրներ կարող են լինել նաև արդեն։
ԵՄ մայրաքաղաքներն արդեն նոր պայմաններ են կցել անցյալ տարվա գագաթնաժողովում կնքված էլեկտրաէներգիայի առևտրի համաձայնագրին՝ սահմանելով նոր պահանջ, որ Մեծ Բրիտանիան վճարի ԵՄ «համախմբվածության» հիմնադրամներին՝ մուտքի դիմաց։ Արդյո՞ք երկու կողմերը կարող են համաձայնության գալ մի շարքի շուրջ, դեռ պարզ չէ։
Այս պատճառներով որոշ դիտորդներ կասկածում են, որ Սթարմերի «ընտրիր և խառնիր» մոտեցումը կարող է շատ ավելի հեռու գնալ։
«Մենք կարծես թե սպառում ենք «ինչ ավելին կարող ենք ստանալ միասնական շուկայի մուտքի փոքր կտորներով» մոտեցումը», – այս ամսվա սկզբին Սասեքսի համալսարանում կայացած սեմինարի ժամանակ ասել է Միջազգային քաղաքական տնտեսության եվրոպական կենտրոնի (ECIPE) Մեծ Բրիտանիայի տնօրեն Դեյվիդ Հենիգը։
«Որպեսզի Մեծ Բրիտանիան էապես առաջ շարժվի ներկայիս բանակցային օրակարգից այն կողմ, այն պետք է շատ ավելի մեծ քայլ կատարի, ջնջի այդ կարմիր գծերից մի քանիսը և սկսի պատրաստ լինել խոսելու էական ֆինանսական ներդրումների, մարդկանց տեղաշարժի և, ընդհանուր առմամբ, Եվրոպայի հետ գործընկեր լինելու մասին», – հավելել է Հենիգը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-Մերկոսուր առևտրային համաձայնագիրը ժամանակավորապես ուժի մեջ կմտնի մայիսի 1-ին
Մեծ Բրիտանիան նոր ընկերներ է փնտրում կարևորագույն հանքանյութերի հարցում
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները միավորվում են Հունգարիայի ընտրություններում՝ չնայած գաղափարախոսական տարաձայնություններին