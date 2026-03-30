Ինչպես Վիկտոր Օրբանը դարձավ Վլադիմիր Պուտինի լավագույն ընկերը ԵՄ-ում

Լիբերալ այլախոհից մինչև MAGA-ի սիրելի՝ վարչապետի վերափոխումը, որը Բուդապեշտը վերադարձրեց Մոսկվայի ուղեծիր։
Ժուժաննա Շելենյին հիշում է, որ Վիկտոր Օրբանն էր, որ ռուսներին կոչ էր անում դուրս գալ Հունգարիայից։
Դա 1989 թվականն էր։ Երկաթե վարագույրը ընկնում էր, և Օրբանին հրավիրել էին ելույթ ունենալու՝ նշելով երկրի Իմրե Նագիի՝ պատերազմից հետո խորհրդայինների դեմ 1956 թվականի հունգարական հեղափոխության առաջնորդ և դրա համար մահապատժի ենթարկված վարչապետի վերաինտերնացիայի կապակցությամբ։
Շելենյին, որը այնտեղ էր՝ որպես վերահուղարկավորության պատվո պահակախմբի անդամ, հիշեց, թե ինչպես է այն մարդը, որը կդառնար իր երկրի ամենաերկար ծառայած վարչապետը, բեմ բարձրացել՝ կոչ անելով դուրս բերել խորհրդային բանակը։
«Եթե մենք հավատանք մեր սեփական ուժերին, մենք ի վիճակի ենք վերջ դնել կոմունիստական բռնապետությանը», – ասաց Օրբանը։ «Եթե մենք բավականաչափ վճռական լինենք, կարող ենք ստիպել իշխող կուսակցությանը ենթարկվել ազատ ընտրությունների»։
Սելենյին, վարչապետի իշխող «Ֆիդես» կուսակցության նախկին օրենսդիր, ասաց, որ ոչ մի նշան չկար, թե ինչ կդառնա Օրբանը մի օր։
Հունգարիայի Մոսկվայից անջատվելու կոչ անող լիբերալ առաջնորդից Հունգարիայի վարչապետը դարձել է ինքնահռչակ ոչ լիբերալիզմի պաշտպան և Կրեմլի լավագույն ընկերը Եվրոպայում։
Այն ժամանակ, երբ ԵՄ-ն պայքարում է Ուկրաինայի և մայրցամաքի մնացած մասի նկատմամբ Մոսկվայի ագրեսիայի դեմ, Հունգարիայի վարչապետը դարձել է այն մարդը, որի վրա կարող է հույս դնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Ապրիլի 12-ին Հունգարիայում կայանալիք կարևորագույն ընտրություններից առաջ Օրբանը արգելափակել է ԵՄ-ի 90 միլիարդ եվրոյի վարկային փաթեթը, որը, ըստ Կիևի, իրեն հուսահատորեն անհրաժեշտ է պայքարը շարունակելու համար։ Միևնույն ժամանակ, երկրի արտաքին գործերի նախարարը ստիպված էր անցյալ շաբաթ բացատրել, թե ինչու է գաղտնի գործընթացները հետադարձ կապով փոխանցում Կրեմլին։
«Դա տեղի է ունեցել ժամանակի ընթացքում՝ մի քանի փուլերով և շրջադարձային կետերով», յուրաքանչյուր քայլ տրամաբանորեն և անխուսափելիորեն տանում էր հաջորդին, ասաց Սելենյին՝ Դանուբ գետի ափին գտնվող սրճարանում սառը կեսօրին թեյ խմելիս։
«Ռուսամետ դիրքորոշումը, հավանաբար, ամենազարմանալին է», – ավելացրեց նա: «Բայց նա պարզապես մի օրից մյուսը չփոխվեց»:
Հունգարիան կրկին մեծ դարձնելով
Երբ 1990 թվականին Հունգարիայում անցկացվեցին առաջին ազատ ընտրությունները, Օրբանը և Սելենյին Ֆիդեսի՝ այն ժամանակվա լիբերալ-կենտրոնամետ հակակոմունիստական ուսանողների և մտավորականների խմբի 22 անդամների շարքում էին, որոնք ընտրվեցին Ազգային ժողով:
Օրբանի կերպարանափոխությունը, ըստ նրա, սկսվել է դրանից կարճ ժամանակ անց:
1990 թվականին կուսակցության նախագահ ընտրված երիտասարդ քաղաքական գործիչը արագորեն ձեռք բերեց լիակատար գերիշխանություն Ֆիդեսի նկատմամբ: Նա քայլեր ձեռնարկեց դուրս մղելու նրանց, ովքեր մարտահրավեր էին նետում իրեն կամ նույնիսկ համարձակվում էին վիճարկել նրա որոշումները, հիշեց Սելենյին:
Տեսնելով շարժման ուղղությունը՝ նա և մի քանի այլ օրենսդիրներ լքեցին կուսակցությունը 1994 թվականին, երբ Օրբանը կտրուկ փոխեց կուսակցության գաղափարախոսական դիրքորոշումը՝ լիբերալից դարձնելով ազգային պահպանողական:
«Ֆիդեսում մնացածները ավելի միատարր էին, ավելի հավատարիմ նրան», – ասաց նա: «Այդ ժամանակվանից ի վեր կուսակցության և Օրբանի պատմությունները մեկ են եղել»:
Օրբանի կերպարանափոխությունը տեղի է ունեցել աստիճանաբար. դարի սկզբին վարչապետի պաշտոնում որոշ ժամանակ աշխատելուց հետո նա ութ տարի անցկացրել է ընդդիմության մեջ՝ ամեն ինչ անելով Ազգային ժողովի աշխատանքները խոչընդոտելու և այն ժամանակվա սոցիալ-լիբերալ կառավարությունը սաբոտաժի ենթարկելու համար:
2010 թվականին երկրի բարձրագույն պաշտոնը վերականգնվելուց հետո նա որոշել է այլևս երբեք չպարտվել՝ վերաշարադրելով սահմանադրությունը, փոփոխելով հիմնական օրենքները՝ ժողովրդավարական հակակշիռներն ու զսպումները նվազեցնելու համար, թուլացնելով լրատվամիջոցների ազատությունը և դատական անկախությունը և ընտրական դաշտը թեքելով իր օգտին:
Սելենյին կարծում է, որ Օրբանի կերպարանափոխության առաջին փուլը՝ սկզբնական գաղափարախոսական փոփոխությունը, պայմանավորված էր անձնական ամբիցիաներով կամ, ինչպես նա է անվանում, նրա «իշխանության կամքով»:
Նա գնահատեց, որ Ֆիդեսը կունենա ավելի հստակ կառավարման ուղի և ավելի լավ ընտրական հեռանկարներ քաղաքական դաշտի ավելի քիչ բազմամարդ պահպանողական մասում, որտեղ գլխավոր աջակողմյան կուսակցությունը քաոսի և անկման մեջ էր, ասաց նա։
Օրբանի թեքությունը դեպի Ռուսաստան ավելի դանդաղ էր, բայց ոչ պակաս ակնհայտ։
Կարևոր պահը եղավ 2014 թվականին, երբ Օրբանը Կրեմլի հետ համաձայնագիր կնքեց Հունգարիայի Պակշ II ատոմակայանը ընդլայնելու համար խոշոր վարկի վերաբերյալ։ Այդ համաձայնագիրը ոչ միայն ազդարարեց Մոսկվայից պրագմատիկ կախվածություն, այլև գաղափարախոսական մտքերի հանդիպման սկիզբ։
Ընդամենը վեց ամիս անց վարչապետը ուրվագծեց իր նպատակը՝ Հունգարիայում կառուցել «ոչ լիբերալ պետություն»՝ հիմնված ազգային և ավանդական քրիստոնեական արժեքների վրա, հստակորեն նշելով Պուտինի Ռուսաստանը որպես մոդել՝ նշանակալի զարգացում, հաշվի առնելով, որ 2007 թվականին «նա իր ելույթում կուսակցականներին ասել էր, որ Ռուսաստանը, ըստ էության, կայսրություն է և միշտ ցանկանում է մղել այլ հարևան երկրներին, և դրան երբեք չի կարելի վստահել», – հիշեց Սելենյին։
Հունգարիայի այլ վարչապետներ նույնպես ձգտել էին Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ տնտեսական հարաբերություններ զարգացնել, սակայն Օրբանի օրոք տնտեսական համագործակցությունը ոչ միայն արագացավ, այլև արագորեն վերածվեց ավելի ամուր քաղաքական կապերի: Նա խոսեց «արևելյան բացման» մասին՝ պնդելով, որ Հունգարիայի համար կարևոր է բարելավել հարաբերությունները ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Չինաստանի և Թուրքիայի հետ՝ Արևմուտքի հետ հարաբերությունները հավասարակշռելու համար։
Եվ 2019 թվականին, երբ Կենտրոնական Եվրոպայի մեծ մասը մեծ միջոցառումներ էր անցկացնում Բեռլինի պատի անկման 30-ամյակի կապակցությամբ, Բուդապեշտում պետականորեն հովանավորվող միջոցառումները, բավականին նկատելիորեն, ավելի մեղմ էին։
Պետեր Մոլնարի՝ Բուդապեշտի Էյոտվյոս Լորանդ համալսարանում Օրբանի համակուրսեցի և Ֆիդեսի մեկ այլ նախկին օրենսդիր, որը հրաժարական տվեց 1994 թվականին, համար Օրբանի ճանապարհը՝ Ռուսաստանի թշնամուց մինչև Ռուսաստանի ընկեր, արտացոլում է նրա միջազգային հավակնությունները։
«Օրբանը չի կարող Հունգարիան կրկին մեծացնել», – ասաց նա՝ անդրադառնալով այն փաստին, որ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո երկրի տարածքի մոտ երկու երրորդը պոկվեց իրենից։ «Բայց գուցե նա կարծում է, որ կարող է այն կրկին մեծացնել»։
Եվ Բուդապեշտի և Բրյուսելի միջև յուրաքանչյուր բախման հետ Հունգարիայի հարաբերությունները Պուտինի հետ միայն ջերմանում էին, ինչպես հետագայում դա տեղի կունենար ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։
Մետամորֆոզ
Մոլնարը, որն այժմ ակադեմիկոս է և սլեմ պոեզիայի չեմպիոն, ընդգծում է իր համակուրսեցու անսասան ձգտումը հաջողության հասնելու համար։ Բուդապեշտի պատմական հինգերորդ շրջանում ԱՄՆ դեսպանատան մոտ գտնվող հին հունգարական բիստրոյում ճաշի ժամանակ 62-ամյա տղամարդը զգուշորեն ընտրեց իր բառերը՝ ընտրելով «աշխատասեր» ածականը՝ նկարագրելու երիտասարդ Օրբանի վճռականությունը, աշխատասիրությունը և մանրուքների նկատմամբ ուշադրությունը։
Ոչ թե նա չէր կարող զվարճալի լինել իր ուսանողական տարիներին, հավելեց Մոլնարը։ Երիտասարդ Օրբանը գնում էր անօրինական ստորգետնյա պարերի՝ երիտասարդական ապստամբության մի ձև, որը հաճախ հսկվում էր պետության անվտանգության ոստիկանության կողմից։ Եվ չնայած արվեստի և գրականության նկատմամբ քիչ հետաքրքրությանը, նա ցանկանում էր մասնակցել գերմանացի գրող Պիտեր Վայսի «Ինչպես պարոն Մոկինպոտը բուժվեց իր տառապանքներից» ներկայացմանը, որը երգիծանք է սովորական մարդու պայքարի մասին ճնշող հասարակությունում։
Սելենիի նման, Մոլնարն ասաց, որ այն ժամանակ ոչինչ չկար, որը որևէ ակնարկ կտար Օրբանի հետագա քաղաքական ճանապարհորդության մասին՝ լիբերալիզմից մինչև MAGA-ի եվրոպական սիրելին։ «Բացի այն, որ այնտեղ գերակշռող ամբիցիան կար», – նկատեց նա։
«Կարծում եմ, որ հենց դա է նրան մղում գնալ այն ուղղություններով, որտեղ նա կարծում է, որ կարող է իշխանություն ձեռք բերել», – բացատրեց նա։ «Եթե քաղաքական համաստեղությունն այնպիսին լիներ, որ լիբերալ ուղին դա առաջարկեր, նա, հավանաբար, կմնար լիբերալ»։
Քաղաքական լրագրող Պալ Դանիել Ռեյին, որը 2021 թվականին գրել է Օրբանի կենսագրությունը, համաձայն է։ «Կարծում եմ, որ նա հիացած է հենց իշխանությամբ։ Կարծում եմ, որ դա է նրան ամենաշատը մղում։ Եթե մենք ապրեինք այն ժամանակներում, երբ լիբերալիզմը վերելք էր ապրում, նա լիբերալ կլիներ», – ասաց նա։
Փոխարենը, Օրբանը «90-ականներին հասկացավ, որ ազգայնական լինելը, պահպանողական լինելը իրեն ավելի շատ ազատություն կտա կառավարելու, վերահսկելու և համայնքներ կառուցելու հարցում: Հունգարիայում համայնքներ կառուցելն ավելի հեշտ է, եթե դու ավանդապաշտ ես: Իսկ 1990-ականներին կար հսկայական սոցիալիստական կուսակցություն և բավականին ուժեղ լիբերալ կուսակցություն, մինչդեռ պահպանողական կուսակցությունը՝ MDF-ն, փլուզվում էր», – ասաց Ռեյինին:
«Նրա համար ակնհայտ էր, որ նա պետք է շարժվի դեպի աջ՝ քաղաքական տարածքը գրավելու համար»:
Եվ այս ճանապարհով Օրբանը ուսումնասիրեց աջակողմյան օրինակելի մարդկանց արտասահմանում: 1990-ականների սկզբին ԱՄՆ կատարած ուղևորությունների ժամանակ նա հետաքրքրվեց Հանրապետական կուսակցության քաղաքական ենթակառուցվածքներով, ասաց Մոլնարը: Մինչդեռ Ռեյին նշեց, որ Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բեռլուսկոնին հիացրել էր Օրբանին:
«Բեռլուսկոնիի օրինակը շատ կարևոր էր Օրբանի համար։ Նրա պահպանողականությունը դրսևորելու ձևը, իր շուրջը հիմնադրված կուսակցության ձևավորման ձևը, խոսակցական լեզուն, որը նա ընդունեց, որպեսզի միջին տղամարդն ու կինը կարողանային հասկանալ նրան, ֆուտբոլի, քաղաքականության և խաղի քաղաքական գործիքայնության միաձուլումը», – նկատեց Ռեյին։
Նախկին Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բեռլուսկոնին պատկերված է Հռոմում մամուլի հետ խոսելիս 2019 թվականի օգոստոսի 30-ին։
Ինչպես Բեռլուսկոնին, որը «Միլան» ֆուտբոլային ակումբի սեփականատերն էր, Օրբանը իր հայրենի Ֆելչուտ քաղաքում հիմնադրեց երիտասարդական ակադեմիա, որը վերածվեց ֆուտբոլային թիմի՝ 4000 տեղանոց մարզադաշտով, որը բավականաչափ մեծ էր ամբողջ գյուղի բնակչությանը երկու անգամ տեղավորելու համար։
Բացի այդ, «Օրբանն իր ելույթներն ավարտում է «էլյորե մագյարորսզագ»-ով կամ «Առաջ Հունգարիա»-ով՝ Բեռլուսկոնիին հստակ հարգանքի տուրք մատուցելու համար, որի կուսակցությունը կոչվում է «Ֆորցա Իտալիա», – ասաց Ռեյին։
Չարի կայսրություն
Ֆրենկ Ֆուրեդիի՝ Օրբանի դաշնակցի համար, որը գլխավորում է Հունգարիայի կառավարության կողմից աջակցվող Մաթիաս Կորվինուսի կոլեգիայի Բրյուսելյան մասնաճյուղը, իրականում «ԵՄ-ն է, որը փոխվել է» և դարձել ավելի լիբերալ և վճռական անդամ երկրների ազգային ինքնիշխանությունը խաթարելու հարցում։
«Կարծում եմ՝ Օրբանը իր ճանապարհը կդիտարկեր որպես անխափան անցում։ Կարծում եմ՝ որոշակի պահի ԵՄ-ի թշնամանքը կարևոր ազդեցություն ունեցավ նրա հայացքների վրա։ Պետք է հիշել, որ Բուդապեշտում նրա փոխարինած առաջնորդը ԵՄ-ի տղան էր։ Եվ Բրյուսելը շատ վշտացած էր, որ նա 2010 թվականին պարտվեց Ֆիդեսին ընտրություններում», – ասաց Ֆուրեդին։ «Կարծում եմ՝ սա է հիմնական դինամիկան»։
Ֆուրեդին նաև որպես շրջադարձային կետ ընդգծեց Օրբանի արձագանքը 2015 թվականի փախստականների ճգնաժամին։ «Մինչ այդ ԵՄ-ի կառույցը Օրբանին կասկածանքով էր վերաբերվում, բայց միևնույն է հանդուրժում էր։ Սակայն, երբ նա բախվեց Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից որդեգրված միգրացիոն քաղաքականությանը, հանդուրժողականությունը զիջեց թշնամանքին։ Այն, որ շատ անդամ պետություններ այժմ ընդունում են Օրբանի մոտեցումը զանգվածային անօրինական միգրացիայի նկատմամբ, նշանակում է, որ Հանձնաժողովի տեսանկյունից Օրբանի արած ամեն ինչ աններելի է», – ասաց նա։
Այդ մեկնաբանությամբ, Օրբանի կարծիքով, Բրյուսելը փոխարինել է Ռուսաստանին՝ որպես Հունգարիայի «օկուպացիոն» ուժ։
2010 թվականից ի վեր իր ընտրարշավների ընթացքում Օրբանը հաճախ է Հունգարիան պատկերել որպես պաշարման տակ գտնվող երկիր՝ վերակենդանացնելով ավելի մեծ հարևանների, վերազգային տերությունների կամ մութ ֆինանսական ուժերի կողմից մշտական սպառնալիքի պատկերը: Սա մոտեցում է, որը ականապատում է պատմական դժգոհության հաստ շերտ, որը սկիզբ է առնում 1848 թվականից, երբ Հունգարիան ապստամբեց Հաբսբուրգների կառավարման դեմ և ձգտեց անկախության:
2011 թվականի իր ելույթում նա ասել է. «1848 թվականին մեզ չէր թելադրի Վիեննան, իսկ 1956 թվականին՝ Մոսկվան: Եվ հիմա մեզ չեն թելադրի Բրյուսելը կամ որևէ այլ տեղ»:
Սա շարունակում է մնալ գործող ռազմավարություն: «Բուդապեշտում մարդիկ ընդհանուր առմամբ ատում են Ռուսաստանի հետ մտերմանալու գաղափարը: Բայց գյուղական վայրերում, կարծում եմ, Օրբանի նախազգուշացումները Հունգարիայի պատերազմի մեջ ներքաշվելու մասին արձագանք են գտնում», – նշել է պատմաբան, գրող և Օրբանի քննադատ Վիկտոր Սեբեստյենը:
Այնուամենայնիվ, ոչ բոլորն են համոզված, որ փոխվել է ոչ թե ինքը՝ Օրբանը:
Իր բանաստեղծություններից մեկում Մոլնարը հիշում է երիտասարդ քաղաքական գործչի հետ ունեցած իր զրույցը, որը ընդգծում է 1989 թվականի Օրբանի և այսօրվա վարչապետի միջև եղած տարբերությունը.
Ի՞նչ կլինի, եթե մեզ հաջողվի ստեղծել ժողովրդավարություն, բայց ինչ-որ մեկը կրկին չափազանց շատ իշխանություն ստանա՞վ։
Ոչ մի դեպքում, ասացիք դուք։
Բայց ի՞նչ կլինի, եթե դա պատահի, ես կրկին հարցրի։
Եթե ինչ-որ մեկը կրկին չափազանց շատ իշխանություն ստանա, այդ մարդը խնդիրներ կունենա ինձ հետ, ասացիք դուք։
