ԵՄ-Մերկոսուր առևտրային համաձայնագիրը ժամանակավորապես ուժի մեջ կմտնի մայիսի 1-ին, հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովը երկուշաբթի օրը։ Սա կվերացնի երկու կողմերից ապրանքների մեծ մասի վրա մաքսատուրքերը, ինչպես նախատեսված է համաձայնագրում։
Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը հաստատել է, որ Բրյուսելը ծանուցում է ուղարկել Պարագվային, որը ներկայումս Մերկոսուր դաշինքի նախագահող երկիրն է՝ համաձայնագրի ժամանակավոր կիրառումը սկսելու վերջին քայլը, որը հաստատվել է ԵՄ մայրաքաղաքների կողմից հունվարի 9-ին։
Ժողովրդավարական սկզբունքների խախտում
Այս քայլը խիստ քննադատության է ենթարկվել Մերկոսուրին դեմ հանդես եկող երկրների, ինչպիսին է Ֆրանսիան, կողմից. կառավարության խոսնակը այն որակել է որպես ժողովրդավարական սկզբունքների խախտում։ Եվրոպական խորհրդարանի անդամները, որոնք վաղուց կասկածի տակ են դրել համաձայնագիրը, նույնպես քննադատություն են հայտնել։
Ժամանակավոր կիրառումը կկիրառվի միայն այն երկրների համար, որոնք հաստատել են համաձայնագիրը և տեղեկացրել ԵՄ-ին՝ ներկայումս Արգենտինային, Բրազիլիային և Ուրուգվային, մինչդեռ Պարագվայը դեռևս չի ներկայացրել իր ծանուցումը։
Այն ուժի մեջ կմնա մինչև Բրյուսելը ավարտի համաձայնագրի վավերացումը առաջիկա տարիներին, այն բանից հետո, երբ Եվրոպական դատարանը որոշում կկայացնի, թե արդյոք համաձայնագիրը համատեղելի է ԵՄ օրենսդրության հետ, Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից հարուցված գործով։
Հանձնաժողովը նշել է, որ բիզնեսները, սպառողները և ֆերմերները կարող են «անմիջապես օգտվել համաձայնագրից», մինչդեռ գյուղատնտեսական զգայուն ոլորտները կմնան պաշտպանված ապրիլի սկզբին ուժի մեջ մտնող պաշտպանիչ միջոցառումներով։
«Այժմ առաջնահերթությունն այն է, որ այս ԵՄ-Մերկոսուր համաձայնագիրը վերածվի կոնկրետ արդյունքների և ԵՄ արտահանողներին տրամադրվի այն հարթակը, որը նրանց անհրաժեշտ է առևտրի, աճի և աշխատատեղերի նոր հնարավորություններից օգտվելու համար», – ասել է առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը՝ գովաբանելով ժամանակավոր կիրառումը որպես այս խոստումը կատարելու քայլ։
