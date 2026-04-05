Հայաստանը ցույց է տվել, որ ըմբռնումով է մոտենում ռուսական կողմի մտահոգություններին. Լավրով

«Հայկական կողմը ցույց է տվել, որ հասկանում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ արտահայտված մտահոգությունները»:
Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը «Վեստի»-ի լրագրող Պավել Զարուբինին տված մեկնաբանության մեջ։
«Մենք կտեսնենք, թե ինչպես են հարաբերությունները զարգանալու գործնականում», – ասել է Լավրովը։
Բաց մի թողեք
Մոսկվան չի ցանկանում, որ Ռուսաստանին հղումներ լինեն Ղարաբաղի վերաբերյալ քննարկումներում
Ռուսաստանն ունի իրավունք՝ Հայաստանի հետ քննարկելու առաջիկա ընտրությունները. Պեսկով
Օվերչուկը զգուշացրել է, որ ԵՄ-ին միանալուց հետո Հայաստանը կկորցնի Ռուսաստանի հետ օդային կապը