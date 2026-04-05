Ռուսաստանն ունի իրավունք՝ Հայաստանի հետ քննարկելու առաջիկա ընտրությունները. Պեսկով

Ռուսաստանն ու Հայաստանը խորը պատմական արմատներ ունեն, և Երևանի առաջնահերթությունները Մոսկվայում մեծ հետաքրքրության առարկա են։
Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը՝ Պավել Զարուբինին տված հարցազրույցում. «Հայաստանը մեզ մոտ երկիր է, որի հետ մենք խորը պատմական արմատներ ունենք։ Այստեղ ապրող հսկայական հայկական սփյուռքը կազմում է ավելի քան 2 միլիոն մարդ, հետևաբար, Երևանի առաջնահերթությունները Մոսկվայում մեծ հետաքրքրության առարկա»։
Երևանը հասկանում է ԵԱՏՄ-ի և Եվրամիության միաժամանակյա անդամ լինելու անհնարինությունը, ինչը կարևոր է:
Այս մասին հայտարարել է ՌԴ նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նաև նշել է, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը հնարավորություն է տալիս Հայաստանին զարգանալ արագացված տեմպերով. «ԵԱՏՄ-ի և ԵՄ-ի գործող համակարգերը անհամատեղելի են, դրանք տարբեր են», ասել է Պեսկովը Պավել Զարուբինին տված մեկնաբանության մեջ։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը օգտակար, անկեղծ և անհրաժեշտ է որակել ապրիլի 1-ին Մոսկվայում կայացած հանդիպումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև։
Նրա խոսքով՝ հանդիպման ընթացքում կողմերը միմյանց ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումները, այդ թվում՝ Հայաստանում կայանալիք ընտրությունների համատեքստում։
«Շփումը եղել է անկեղծ, օգտակար և անհրաժեշտ։ Կողմերը միմյանց ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումները, հատկապես ընտրությունների կոնտեքստում, որոնք սպասվում են Հայաստանում, նաև առևտրա-տնտեսական համագործակցության հիմնական հարցերի կոնտեքստում»,- ասել է Պեսկովը։
