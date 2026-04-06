ԱՄՆ-ն փորձել է Իրանից գողանալ հարստացված ուրան

Իրանի տարածքում խոցված F-15E կործանիչի օդաչուների փրկարարական գործողության ժամանակ ԱՄՆ-ն միգուցե մտադիր է եղել գողանալ իրանական հարստացված ուրան Սպահանի օբյեկտից, հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային:
«Իրանի օդային տարածքը խախտած ԱՄՆ գործողության վերաբերյալ հարցերն ու անորոշությունները շարունակվում են: Օդաչուի ենթադրյալ թաքստոցը Կոհգիլույե և Բոյեր Ահմադ նահանգներն էին:
Հարավային Սպահանում այն կետը, որտեղ վայրէջք է կատարել ամերիկյան ինքնաթիռը, այս վայրից զգալի հեռավորության վրա է, ուստի կա հնարավորություն, որ գործողությունը իրանական ուրան գողանալուն ուղղված շեղող մարտավարություն է եղել»,- ասել է դիվանագետը։
