Անձրև, թաց ձյուն․ եղանակն այս օրերին

06/04/2026

EU – Armenia

infomitk@gmail.com 06/04/2026 1 min read

ԱՌԱՋԻԿԱ 5 ՕՐՎԱ ԵՂԱՆԱԿԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ (06.04-11.04.2026թ.)

Երևան քաղաքում՝

Ապրիլի 6-ի երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև։ Ապրիլի 7-ի ցերեկը, 8-10-ին ժամանակ առ ժամանակ, 11-ի գիշերը սպասվում է անձրև։ Ապրիլի 7-ի գիշերը, 11-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ապրիլի 9-10-ին սպասվում է քամու ուժգնացում 13-16մ/վ արագությամբ։

Հանրապետության տարածքում`

Ապրիլի 6-ի և 7-ի ցերեկը, 8-11-ին առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ. լեռնային գոտիներում՝ ձյան և թաց ձյան, նախալեռնային և հովտային գոտիներում՝ անձրևի տեսքով։ Ապրիլի 7-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։

Քամին` հարավարևմտյան` 2-5 մ/վ, ապրիլի 8-10-ին առանձին շրջաններում սպասվում է քամու ուժգնացում 15-18 մ/վ արագությամբ:

Օդի ջերմաստիճանն ապրիլի 9-ի ցերեկը կնվազի 3-4, Լոռիում և Տավուշում՝ 6-8 աստիճանով, ապրիլի 10-11-ին ցերեկային ժամերին ողջ հանրապետությունում աստիճանաբար կբարձրանա 4-6 աստիճանով։

Երևան քաղաքի ապրիլի 07-ի բազմամյա կլիմայական տվյալներ

Օդի առավելագույն ջերմաստիճան        27.3°C (1952թ.)
Օդի նվազագույն ջերմաստիճա             – 3.8°C (1981թ.)
Օդի միջին օրական ջերմաստիճան       11.6°C

Բաց մի թողեք

1 min read

Քաղաքացու օրը Երևանի Հանրապետության հրապարակում տեղի կունենա «Խաղաղության ձայնը» երաժշտական փառատոնը

06/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լուրջ պառակտում՝ ընտանիքներում, հարազատների ու ընկերների միջև

06/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր Դավիթ Բաբայանի ծնունդն է, իսկ նա դեռ Բաքվի բանտում է

06/04/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

Տիգրան Ավինյանը միջադեպեր է հրահրում ավտոբուսներում․ Տեսանյութ

06/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ-թուրքական սահմանի բացումը Փաշինյանի համար մեծ հաղթանակ կլինի․ DW

06/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն փորձել է Իրանից գողանալ հարստացված ուրան

06/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լուկաշենկոն խոսել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի և Հայաստանի ղեկավարության միջև հանդիպումների կազմակերպման մասին

06/04/2026 infomitk@gmail.com