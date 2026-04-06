Իրանը պատրաստել է պատասխան հրադադարի առաջարկներին

Այսօր ԱՄՆ-ի և Իսրայելի օդային հարվածների հետևանքով զոհվել է ԻՀՊԿ հետախուզության ղեկավար Մաջիդ Խադեմին։
Տեղեկությունը հայտնում է Tasnim լրատվական գործակալությունը։ Պետդեպն ավելի վաղ 10 միլիոն դոլար պարգև էր առաջարկել Խադեմիի մասին տեղեկատվության համար։
Իրանը պատրաստել է պատասխան ԱՄՆ-ի հետ հրադադարի միջնորդության առաջարկներին, հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային։
Ավելի վաղ Reuters-ը, հղում անելով առաջարկներին ծանոթ աղբյուրին, հայտնել էր, որ Պակիստանը Միացյալ Նահանգներին և Իրանին է ներկայացրել հրադադարի երկփուլ ծրագիր, որը կարող է ուժի մեջ մտնել արդեն երկուշաբթի օրը։
«Մենք պատրաստել ենք մեր պատասխանը», – ասել է Բաղային։
Իրանը և Միացյալ Նահանգները ստացել են հակամարտությունը լուծելու ծրագիր, որը կարող է ուժի մեջ մտնել արդեն երկուշաբթի օրվանից և հանգեցնել Հորմուզի նեղուցի բացմանը։
Ծրագիրը նախատեսում է երկփուլ մոտեցում՝ անհապաղ հրադադար, որին կհաջորդի համապարփակ համաձայնագիր 15-20 օրվա ընթացքում։ Փաստաթուղթը կրում է «Իսլամաբադի համաձայնագիր» նախնական անվանումը։ Փոխըմբռնման մեմորանդումը կավարտվի էլեկտրոնային եղանակով Պակիստանի միջոցով, որը բանակցությունների միակ հաղորդակցման ուղին է։
Վերջնական համաձայնագիրը ներառում է Իրանի պարտավորությունը՝ չհետապնդել միջուկային զենք պատժամիջոցների մեղմացման և ակտիվների ազատման դիմաց։
Պակիստանի բանակի գլխավոր ֆելդմարշալ Ասիմ Մունիրը «ամբողջ գիշեր» կապի մեջ է եղել ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի, հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Վիտկոֆֆի և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչիի հետ։
Երկու պակիստանյան աղբյուրներ հայտնել են, որ Իրանը դեռևս որևէ պարտավորություն չի ստանձնել՝ չնայած ինտենսիվ շփումներին։ «Իրանը դեռևս չի արձագանքել», – ասել է աղբյուրներից մեկը՝ հավելելով, որ Պակիստանի, Չինաստանի և ԱՄՆ-ի կողմից ժամանակավոր հրադադարի վերաբերյալ միջնորդավորված առաջարկները Թեհրանի կողմից դեռևս որևէ պարտավորության չեն արժանացել։
Բաց մի թողեք
