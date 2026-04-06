Լուրջ պառակտում՝ ընտանիքներում, հարազատների ու ընկերների միջև

ՀՀ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում հերթական անգամ քննարկվել է Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած օրինագիծը, որը վերաբերում է զինծառայությունից վճարի դիմաց ազատվելու հնարավորությանը։
Քննարկման արդյունքում նախագիծը կրկին չի ստացել հանձնաժողովի աջակցությունը և մերժվել է։ Քննարկման ընթացքում «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը քննադատել է նախաձեռնությունը՝ ընդգծելով, որ զինված ուժերում տարբերակում մտցնելը՝ պայմանավորված ֆինանսական հնարավորություններով, անընդունելի է։
Նրա կարծիքով՝ նման մոտեցումը կարող է լուրջ բաժանումներ առաջացնել հասարակության մեջ՝ նույնիսկ ընտանիքների, հարազատների և ընկերների շրջանակում։
Մանուկյանը նշել է, որ իրենց դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, և նախագիծը չպետք է ընդգրկվի օրակարգում։
Քաղաքացու օրը Երևանի Հանրապետության հրապարակում տեղի կունենա «Խաղաղության ձայնը» երաժշտական փառատոնը
Անձրև, թաց ձյուն․ եղանակն այս օրերին
Այսօր Դավիթ Բաբայանի ծնունդն է, իսկ նա դեռ Բաքվի բանտում է