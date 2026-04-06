Մանրամասներ Դավիթի առողջական վիճակից. Լուսանկար

Լրագրողների հետ զրույցում փաստաբան Լուսինե Մարտիրոսյանը տեղեկացրել է Դավիթի առողջական վիճակի մասին՝ նշելով, որ վերջինիս մոտ որևէ դրական փոփոխություն չի արձանագրվել։
Նրա խոսքով՝ Դավիթի վիճակը մնում է նույնը․ նա շարունակում է տառապել ուժեղ գլխացավերից, ունի ընդհանուր թուլություն և հաճախակի գլխապտույտ, ինչի հետևանքով նույնիսկ չի կարողանում կանգնած մնալ։
Փաստաբանը նաև նշել է, որ առայժմ որևէ արձագանք կամ նոր տեղեկություն չեն ստացել ոչ Գլխավոր դատախազությունից, ոչ էլ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Նրա խոսքով՝ ՄԻՊ-ին դիմել են նաև Դավիթի դասընկերները, սակայն այդ ուղղությամբ ևս առաջընթաց չկա։
Արտաշատ-Սևան խճուղում ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, ընկել ձորը․ կա տուժած. Լուսանկար
Րաֆֆի Հովհաննիսյանը կոչ է անում քվեարկել Սամվել Կարապետյանի դաշինքին
Պաշտոնանկ արված Կարինե Սմբատյանը միանում է Սամվել Կարապետյանի թիմին․ Տեսանյութ, Լուսանկար