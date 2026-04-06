Քաղաքացու օրը Երևանի Հանրապետության հրապարակում տեղի կունենա «Խաղաղության ձայնը» երաժշտական փառատոնը

Քաղաքացու օրը՝ ապրիլի 25-ին՝ ժամը 20։00-ին, Երևանի Հանրապետության հրապարակում տեղի կունենա «Խաղաղության ձայնը» երաժշտական փառատոնը։
Այս մասին հայտնում է Voice of peace «Ինստագրամ»-ի էջը։
Նշվում է, որ այդ օրը լինելու է երաժշտությամբ և էներգիայով լի բացառիկ երեկո, որտեղ մեկ բեմում կհանդիպեն համաշխարհային աստղեր և ոչ միայն։ Բեմում կլինեն Իվետա Մուկուչյանը, Outlandish-ը, In-Grid-ը, Ուիլլի Ուիլյամը և Իմանին (Նադիա Մլաջաո)։
Բաց մի թողեք
