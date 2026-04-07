«Աբրահամ Լինքոլն» ավիակիրը հարձակման է ենթարկվել․ Իրանը թևավոր հրթիռներ է կիրառել. Լուսանկար

Իրանական զինուժը թևավոր հրթիռների կիրառմամբ հարձակվել է ամերիկյան «Աբրահամ Լինքոլն» ավիակիր խմբի վրա։
Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստի-ն՝ հղում անելով Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին։
«CVN-72 ավիակիր խմբի տեղակայման վայրը Հնդկական օվկիանոսում ենթարկվել է հարձակման, որի ընթացքում կիրառվել են մեծ հեռահարության թևավոր հրթիռներ»,- ասվում է ԻՀՊԿ հայտարարության մեջ։
