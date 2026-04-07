07/04/2026

EU – Armenia

«Իմիջըայլոց». Գևորգ Պապոյանի՝ տառասխալներով գրառումը

07/04/2026

Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն այսօր «ՏիկՏոկի» իր էջում հրապարակում է արել, որով հպարտորեն ներկայացրել է, թե ինչ մեծ ձեռքբերումներ ունենք զբոսաշրջության ոլորում։

Նա, մասնավորապես նշել է, որ այս տարվա հունվար – մարտ ամիսներին Հայաստան է եկել 453 հազար 138 զբոսաշրջիկ, ինչը 18,2%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշից։

Տպավորություն է, որ Պապոյանն այնքան է ուրախացել այս թվերից, որ մի գրառման մեջ երեք տառասխալ է թույլ տվել։

«2026-ի առաջին երեք խմսում (ամսում, խմբ.) Հայաստան է այցելել 18.2% ավել (ավելի, խմբ.) զբոսաշրջիկ (453138), քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում (388122)։ Իմիջըայլոց (իմիջիայլոց, խմբ.), սա ռեկորդային ցուցանիշ է»,- գրել է նա։

Իսկ եթե իր երջանիկ պոռթկումը չէ նման սխալների պատճառը, ապա մենք մտածելու բան ունենք՝ նախարարն ուղղակի անկիրթ է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բեռնատարը կոտրել է կամրջի ճաղավանդակը և վնասել մեքենաները. Լուսանկար

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանական կողմը խոցել է մեծությամբ աշխարհում չորրորդ նավթաքիմիական գործարանը Սաուդյան Արաբիայում

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրենքի փոփոխությունն ուղղված է Սամվել Կարապետյանի քաղաքական ուժի դեմ․ անվանումն է «Ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ»

07/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ապրիլի 8-ի աստղագուշակ․ Ինքներդ ձեզ մի փոքր ժամանակ տվեք մտածելու համար

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դուք խաղում եք հականիկոլ, բայց տներում վեր եք ընկել, Նիկոլի դաշնակիցներ»․ Պարույր Հայրիկյան

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Պռոշյանի» կոնյակի մուտքը Ռուսաստան արգելեցին

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

