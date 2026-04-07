07/04/2026

«ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը» համարվում է «միջազգային խաղաղությանը ամենամեծ սպառնալիքը»

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանին կրակի դադարեցման առաջարկություն չի արել:

«Ո՞վ է խոսում քառասունհինգ օրվա մասին: Միակը, ով կարող է հրադադար հաստատել, ես եմ, իսկ ես հրադադարի ռեժիմ չեմ հաստատել»,- Սպիտակ տանը հավատարմագրված լրագրողներին ասել է Թրամփը:

Միացյալ Նահանգների նախագահի այս «ձեռնալվան» հնչել է արևմտյան և իսրայելական մամուլում տարածված այն տեղեկություն ֆոնին, որ «ամերիկյան առաջարկությունները երկու շաբաթ ուսումնասիրելուց հետո Իրանը միջնորդ երկրին՝ Պակիստանին, հայտնել է, որ չի ընդունում հրադադարի հաստատման դիմաց Հորմուզի նեղուցը բացելու և մյուս հարցերի շուրջ ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններ սկսելու առաջարկությունը»:

Ըստ իսրայելական աղբյուրների, Իրանը «հակընդդեմ առաջարկություններ է ներկայացրել, որ ամփոփված են տասը կետերով»: Հայտնի է դարձել, որ Թեհրանը պահանջում է Հորմուզի նեղուցում «անվտանգ նավագնացության արարողակարգ սահմանել»:

Ավելի վաղ այդ հարցում Իրանը պահանջել է նեղուցի նկատմամբ իր «իրավազորության միջազգային ճանաչում»: Ներկայումս Իրանի երկրորդ սկզբունքային պահանջը վերաբերում է Լիբանանում «Հըզբալա»-ի դեմ Իսրայելի պատերազմի դադարեցումը: ԱՄՆ-ին Իրանի ներկայացած մյուս ութ պայմանները մնում են առայժմ չբացահայտված:

Իրանի շուրջ հետագա իրադարձությունների վերաբերյալ Իսրայելի անվտանգության համակարգի «մի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ» ynet-ին ասել է, որ «ամեն ինչ կարող է ավարտվել պայթյունով, քանի որ Մոջթաբա Խամենեին սպսված պատասխան չի տվել, իսկ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին հնարավոր չէ համոզել, որ հրաժարվի ծայրահեղ արմատական դիրքորոշումից»:

Ի՞նչ որոշում կընդունի ԱՄՆ նախագահը: Այս հարցի պատասխանը ոչ ոք չգիտի: Այս ֆոնին իսպանական El Pais պարբերականը հարցում է անցկացրել, թե համաշխարհային առաջնորդներից ո՞վ է միջազգային խաղաղությանը ամենամեծ սպառնալիքը ներկայացնում:

Հարցման ենթարկվածների 82 տոկոսը պատասխանել է. «ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը»: Դա շատ լուրջ ահազանգ է:

